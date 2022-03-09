Посмертний пряник

Путінська влада у будь-який спосіб намагається знайти ті «пряники», які б мотивували військовослужбовців на самогубну війну проти України. Міноборони Росії пропонує присвоїти статус ветеранів військовослужбовцям РФ, які беруть участь у збройній агресії проти України.
Проєкт федерального закону готовий і опублікований, для цього відомство запрошує в 2022 році 5 млрд рублів. Влада пропонує надати смертникам наступні пільги:
- Доплати до пенсії. Зважаючи на кількість загиблих збоку рашистів, цією пільгою встигне скористатися 1-2 відсотки приречених на смерть молодих хлопців. І то не довго. Бо з бойовими пораненнями та розваленою медициною РФ вони довго не проживуть;
- Податкові, житлові та комунальні пільги. Останнім місцем знаходження більшості вояків буде могила, тому, в першу чергу такі пільги стосуються лише надання безкоштовного місця поховання під простим дерев’яним хрестом. І то у кращому випадку;
- Безкоштовний проїзд міським та приміським транспортом. Зрозуміло, що мова йде виключно про транспортування тіла до місця поховання;
- Путівки для реабілітації чи відпочинку та пільги з відпусток. Єдине місце реабілітації для агресора – це міжнародний військовий трибунал, який надасть можливість відвідати реабілітаційні табори суворого режиму у мальовничих місцях;
- Забезпечення протезами та протезно-ортопедичними товарами. Маються на увазі подарункові набори «Збери себе до купи самотужки», які складаються з дерев’яних та навіть пластикових імітацій кінцівок та голів, щедро оздоблених Георгієвською стрічкою, на які Роскомстат прогнозує широкий попит у післявоєнній Росії.
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