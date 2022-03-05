Наслідки проходу російських військ через Чорнобиль

Росія вже десятий день наступає на Україну по всіх напрямках. Всупереч обіцянкам у відео зверненнях Президента, жоден регіон не демонструє бажання возз'єднатися з РФ в «історичну радянську Україну», навіть російськомовні регіони закидають техніку коктейлями Молотова і щедро криють російським матом. За чотири дні в жодному місті не здалися і не вивісили російські триколори, а черги добровольців у пункти територіальної оборони розтягуються на сотні метрів.

Прикро, що такі ж черги до донорських пунктів крові. Багато ракет, запущених із Росії та Білорусі, потрапляють у житлові будинки, садочки. І це відбувається не випадково, а внаслідок розміщення диверсантами на місцях міток для коригування вогню. Путін заявляв про спецоперацію для порятунку населення ДНР/ЛНР, повалення чинної української влади. Але навіщо вбивати мирне населення та розносити у руїни міста?

Спроби прорватися на територію України здійснювалися вздовж усього кордону, що стикається з РФ та РБ. Тоді який сенс нападати через Чорнобиль? У 2000-х АЕС накрили саркофагом, тому що попереднє укриття було старим. Внаслідок боїв з українськими нацгвардійцями та прикордонниками рівень радіації у зоні відчуження виріс. Україна заявляє, що навколо Чорнобильської АЕС радіація виросла через те, що важка військова техніка РФ підняла радіоактивний пил. Про те, чи є пошкодження самої електростанції, російські війська, що окупували, інформацію приховують.

За офіційними даними, кількість ліквідованих солдатів, які вторглися в Україну, вже наближається до 10000 сотень взятих у полон. Нинішнє покоління молодих і сильних уже гине через хворих амбіцій Путіна та бездумну стратегію наступу. Тепер виникла не лише загроза Третьої світової війни, другої Чорнобильської катастрофи та страшнішої техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС. Це означає, що нинішній колір нації гине безцільно, а наступне покоління може стати інвалідами та потворами. Комусь із росіян та білорусів потрібна війна з Україною?