Послідовники Орди

10:05 05 квітня Київ, Україна

Росія справді займає перший рядок у «табелях про ранги» серед світових країн. Завдавати горе, творити жорстокість, нести смерть – у цьому росії немає рівних.



Це те єдине, що вміють її озвіріла армія, її людожерський державний апарат. Це те, що вітає її майже повністю знелюдяне населення.



Наприкінці лютого росія приступила до знищення українців та самої країни Україна. Цілеспрямованого знищення цілої нації, у ХХІ столітті, практично у самому центрі Європи.



Впевнившись у власній безкарності за останні роки, росія привласнила собі середньовічне «право сильного» та у «кращих традиціях» половецьких набігів накотилася хвилею терору на територію вільної України.



Це не війна. Те, що творять агресори проти мирного населення України - це справжній середньовічний нищівний терор. Та ще й невідомо, чи жителі середньовіччя бачили подібні жахи…



Сучасна армія рф перетворилася на орду, для якої вбивства, зґвалтування та мародерство, схоже, є додатковим офіційно визнаним стимулом для рекрутингу.



Війна в Україні назавжди змінила світове відношення до «руського міра». Культурний спадок, яким так пишалися росіяни та захоплювалися європейці, перетворився на зґвалтованих та по-звірячому вбитих маленьких дівчаток, трупи яких «нащадки Пушкіна та Лермонтова» потім чавили на однойменних вулицях Київських передмість танковими гусеницями.



Російська мерзота вбиває тих, хто на вимогу самих же окупантів одягнув білі пов'язки. Тих, хто намагається врятуватися в автомобілях чи пішки. Тих, хто просто їде велосипедом. Стоїть у черзі за хлібом. «Визволителі» димовими гранатами виганяли з підвалів жінок та дітей і розстрілювали.



Ті, хто так воює, не регулярна армія, не воїни, а нелюдський зброд... Який навіть не намагається приховати скоєне ним.



Начальник Національного центру управління обороною рф генерал-полковник Михайло Мізінцев абсолютно прямо заявив, що «збройні сили росії ліквідували 93 українських бойовиків, які «дезертували» з Маріуполя під виглядом мирних жителів».



« …під виглядом мирних жителів».



Фактично, один з вищих офіційних чинів російської армії зізнався у масових стратах мирного населення без суду та слідства за підозрою щодо участі у захисті своєї рідної землі від зовнішнього агресора.



При цьому він навіть не замислюється (бо – нічим) над тим, що визнається у злочині проти людяності та порушенні як мінімум конвенції про військовополонених. Це для нього норма. Як і для його підлеглих…



Звірства проти мирного населення є не лише прикладом тотальної деградації та розпаду армії. І це не просто показова каральна акція, затверджена безумним диктатором, який у своєму бункері у повній самоті назавжди втратив зв’язок з реальністю.



Терор на окупованих територіях проти мирного населення – це сама сутність сучасної росії, спосіб і злочинний сенс існування російської держави. А, з огляду на реакцію на ці злочини простих росіян, це ще й джерело морального задоволення мільйонів підданих бункерного безумця.



Мародерство, зґвалтування та масові вбивства - суть путінського режиму. Армія завжди є відображенням загального стану справ країни. Як писав справжній професійний військовий генерал-лейтенант Денікін, - стрижень державності. Якщо держава – тотальне Зло, то й армія її таке саме ординське Зло.



Із цим злом потрібно покінчити.

Докорінно і назавжди!