Остання весна

13:48 24 березня Київ, Україна

Рівно місяць пройшов з того моменту, коли Україні прокинулася о п’ятій ранку від вибухів ворожих снарядів та ракет. Рівно місяць тому українці втратили спокій та мирне небо над головою. Багато хто втратив життя… Головну цінність для кожної людини. Власне життя та життя своїх діточок.

За місяць російської агресії Україна втратила 121 маленького янгола. Ще 155 дітей поранені. Ворожа нечисть не цурається вбивати мирних громадян та руйнувати міста, школи, лікарні та дитячі садочки.

Рівно місяць Україна стримує ворога та дає йому гідну відсіч. Ворог руйнує наше життя, але ми СТОЇМО! Бо Ми – МУЖНІ. МИ – ЄДИНІ у своїй люті до ворога та ЛЮБОВІ до СВОЇХ! МИ – СИЛЬНІ!

1,8 трлн гривень — найскромніша оцінка збитків інфраструктурі України за місяць війни. Майже 1,5 тис авіанальотів та півтисячі ворожих ракет завдали підступних ударів по українських містах. Але це не критично. Ми ВСЕ відбудуємо і зробимо ще кращим. Після НАШОЇ ПЕРЕМОГИ! Обов’язково!

За місяць війни ворогу вдалося тимчасово захопити лише 1 обласний центр, місто Херсон. Але й він став символом опору, символом нездоланої жаги українців до свободи. Символом мужності та єдності української нації, незважаючи на терор проти мирного населення, запроваджений агресором на тимчасово окупованій території.

За місяць війни ворог вчинив найстрашніший військовий злочин. Повністю зруйнував місто Маріуполь. 0 вцілілих будівель на все місто та мінімум 2,4 тисячі цивільних жертв. Та Маріуполь тримається, продовжує спротив, незважаючи на страшне становище зруйнованого міста.

За місяць війни на карті України з’явилося шість міст-ГЕРОЇВ. Такими містами стали Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Гостомель і Волноваха.

Протистояти ворогу під постійними обстрілами у перший місяць війни довелося також десяткам інших міст України, чимало з яких Зеленський згадав у своєму зверненні до них 21 березня.

За місяць війни президент Зеленський став справжнім символом України. Її мужності, сили та розуму.

Залишившись практично на передовій бойових дій – у місті Київ, він не лише своїм прикладом стимулює українців на шалений опір ворожій навалі, а й зміг об’єднати навколо України міжнародне демократичне суспільство.

Це війна не лише проти України. Зараз Ми стоїмо за безпеку та демократичні цінності всього світу. А світ — за нас. За місяць війни над агресором опустилася міжнародна «залізна завіса».

Майже 240 міжнародних компаній пішли з ринку РФ. Росію з ганьбою виключили з Ради Європи та відсторонили від роботи в Дунайській Комісії. Понад 70 світових організацій відмовилися від культурної співпраці з державою-окупантом. Жорсткі економічні санкції проти Росії руйнують і без того хитку економіку країни-агресора. І це — тільки початок. На Росію чекає швидкий економічний та соціальний крах. Щонайменше на 24 роки назад відкинуть економіку РФ санкції Заходу, запроваджені за перший місяць війни.

Вже місяць Україна лупить ворога і в хвіст і в гриву. Більше 15 тисяч тільки вбитими вже сплатила Росія за підступну агресію. Загальні втрати путінської армії вже перебільшили 40 тисяч військовиків. Загиблі. Поранені. Полонені.

Росія сотнями втрачає літаки, танки, бронетехніку. Навіть великі десантні кораблі окупантів вже стали законною здобиччю мужніх захисників України.

Україна об’єдналася перед загрозою. Ще ніколи ми не були такими згуртованими. Ще ніколи ми так не НЕНАВИДІЛИ! І ніколи ми ще так не ЛЮБИЛИ! СВОЇХ! Українців та Україну!

За останній місяць МИ, Українці, своєю хоробрістю та незламністю змінили хід історії. Ми показали всім, що таке справжня боротьба вільних людей за право вибору, за власну, Богом дану, свободу. Ми будемо продовжувати боротися, поки останній окупант не опиниться під землею або покине нашу українську землю.

P.S. У ДДТ - остання осінь , у нас - останняя весна, Вже місяць путінськії орки бомблять українські міста.

За місяць - знищим кожну падлу. На нуль помножим московськую орду. І для дітей - ми зробим свято ! … нехай забудуть про війну

Ну а дорослі … мають пам’ятати Іде останняя весна Ми переможемо! Так .. будуть втрати… Але за місяць - кінчиться війна.

Останняя весна … коли ридають мами. Остання весна … коли пусті поля. І перша - бо народ збудує храми, В яких освятиться - НОВЕ ЖИТТЯ.