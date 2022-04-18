Після них - хоч потоп

09:04 21 липня Київ, Україна

Росія продовжує збільшувати кількість окупаційних військ у Криму. Як повідомляють російські ЗМІ, нещодавно міністр МО Росії Сергій Шойгу розпорядився ще наростити угруповання російських військ в окупованому Криму. Військові нібито будуть допомагати постраждалим від повені. Зрозуміло, що така «допомога» - лише привід для збільшення війська на окупованій території.

Прикриваючись то «загрозою з боку України», то «допомогою населенню» до Криму постійно прибувають нові військові підрозділи. На зараз кількість російських військовиків вже перевищує 40 тисяч. Багато хто везе за собою сім’ї, дружин, дітей. Тому загальна кількість таких «гостей» півострова набагато перевищує офіційні дані по військовиках. І всі вони п’ють, миються, готують, їжу безконтрольно використовуючи запаси води. Що вже казати про витрати на технічне обслуговування техніки та ту шкоду, яка завдається окупаційними військами природним багатствам півострова. Ну не може загарбник по своїй природі відповідально ставитися до збереження водного балансу півострова. «Після нас – хоч потоп». Хоча у останні дні ця фраза набула нового сенсу і насправді відповідає об’єктивній ситуації на півострові.