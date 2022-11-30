Чергова зустріч Міністерства закордонних справ НАТО відбувається у румунському Бухаресті. І знову ж таки, вкотре, головна тема – допомогти Україні у боротьбі з порочним злочинним режимом Путіна та його країною, яка стала завдяки бункерному карлику центром світового зла.

Країни партнера знову-таки (дай то Бог, хоч би це!) погодяться про посилення допомоги українцям та згоду один з одним номенклатурою, обсягами та умовами постачання зброї та боєприпасів, необхідними для України. За це їм буде дякую! Але...

Ситуація навколо війни в Україні, яку почав схиблений на крові диктатор та його оточення, нагадує ситуацію, коли у селі, де завів вічно п'яний злочинець-дебошир, жителі села звертаються за допомогою до поліції. А правоохоронці проводять лише пояснювальні розмови з відмороженим дурнем, мотивуючи неможливість його ув'язнення тим фактом, що «він ще нікого не вбив!» І вони пропонують мешканцям села створити «народну поліцію» і самостійно приборкати божевільного. «Ми навіть дамо вам гумові кийки. І скажемо, коли і де його зловити!

По-перше, злочинець уже вбив! Тисячі! Десятки тисяч ні в чому не винних людей. І він образив і зруйнував життя – десятки мільйонів. По-друге, напившись крові, цей маніяк не заспокоїться і не перетвориться на «пристойного громадянина», скільки не проводи з ним задушевних бесід.

Майбутня позиція великих геополітичних гравців на початку війни була ясна. Неприємна, мерзенна для українців, поміркованість «сильних цього світу», пригнічувала, але була ясна. Але майже дев'ять місяців війни, героїчний український спротив, жахливі військові злочини окупанта, трагедія всієї української нації вже розставили абсолютно все своїми місцями. Путін не зупиниться, якщо його не зупинити раз і назавжди, радикально. І сподіватися, що Росія "раптом стане мудрою", і знищить кривавого карлика та його кривавий режим абсолютно небезпідставно. І жодних санкцій не допоможуть.

Пацюка загнали в глухий кут. Ні приручити, ні «загодувати» не вийде. Тільки вбити. Поки що не стало пізно. Усім! Не лише для українців. Ми вже зрозуміли, чого ми варті, і пишаємося нашою волею та силою. Ми пишаємося через біль та гіркоту втрат. Це війна! Для нашої української нації – визвольна, справедлива та Свята! І ми маємо чим пишатися. Але чи розуміє це Захід, що «на кону» цієї війни та нашої мужності стоїть не лише наше українське життя?!

Пацюк готовий до всього. Страх власної смерті все ще утримує його від використання ядерної зброї. Але все частіше в ЗМІ Кремля платні горлодери наголошують на необхідності використовувати «конвенційну» зброю, наголошуючи, що вона не заборонена «брудна» «ядерна», а «звичайна для ведення бойових дій» «чиста». Чи хоче НАТО чекати на момент, коли ракети «сатану» із семитонною вибуховою частиною знищать українські міста та зібрати тисячами кривавий урожай з українців?

«Зволікання смерті подібне!» Це саме про сьогодні. Зрештою, практично неможливо збити балістичну ракету зі швидкістю 20 тисяч кілометрів на годину. Жодні агенти протиповітряної оборони не допоможуть! Незалежно від того скільки партнерів дається українським захисникам!

Зло Путіна має бути знищене зараз! Будь-якими засобами та методами. Колективному Заходу вже вистачи відтягувати і чекати, і сподіватися на український захист! І справа не в тому, що ворог загрожує використати нові, ще більш руйнівні та криваві засоби руйнування! Досить уже українкою крові та смерті! Досі «Українська», а не «німецька» чи «американська» смерть...

Звичайно, приємно, що пан Столнтеберг упевнений, що Україна чекає на НАТО після війни. Але її мають закінчити тут і зараз! Негайно! Тому що, якщо ви відкладатимете і далі, може бути так, що Україні не буде куди вступати!