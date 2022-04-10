Час обирати!

21:18 09 квітня Київ, Україна





Росія у своїй безумній агресії проти України вже порушила практично усі можливі норми та правила ведення війни, перейшовши межу, яка розділяє військові дії та



Польща, країни Балтії та Великобританія практично з самого початку війни в Україні чітко називало речі своїми іменами. Але деякі країни довготривалий час намагалися занизити загальносвітову загрозу дій кремля та перевести розмови у площину «регіонального конфлікту споріднених народів».



Деякі з таких «відступників», як Білорусь, знаходяться в орбіті прямого кремлівського контролю. Дехто безальтернативно залежить від економічних зв’язків з росією і намагається не втратити їх стабільність. Деякі країни просто бояться «гніву» кремля і намагаються пересидіти «не піднімаючи голови» важкі часи.



Але після оприлюднення фактів звірячих вбивств мирного населення Київщини «тимчасовими» окупантами» від росії «відвернулися» практично усі «закляті друзі» путінської верхівки.



Нещодавно ООН призупинила членство росії у Раді з прав людини через війну з Україною. Звірячі мерзотні злочини окупантів не дали росії жодного шансу на будь яке інше рішення.



За виключення росії з числа членів Ради проголосували 93 учасники, 24 країни виступили проти, 58 - утрималися. Серед країн, які проголосували проти - Алжир, Білорусь, Киргизстан, Болівія, Бурунді, Куба, Сирія, Еритрея та Ефіопія. Навіть Сербія та М'янма, де чимало союзників Москви, підтримали цю резолюцію. Серед тих, хто утримався - ПАР, Єгипет і Саудівська Аравія.



/>Китай, який займає позицію «проросійського нейтралітета» проголосував проти резолюції. Влада «піднебесної» обіцяє міжнародній спільноті «що добиватиметься миру в Україні на своїх умовах». Пекін намагається ухилитися від тиску, націленого на те, щоб країна зайняла жорсткішу позицію щодо Росії через її неспровокований напад на Україну.



Китай протягом останнього часу піддається зростаючій міжнародній критиці через порушення прав уйгурів та казахів, масового інтернування мусульман, примусової експлуатації, контролю за народжуваністю корінного населення та нівелювання релігійної та етнічної ідентичності тюркомовних народів Сіньцзяну.



Позиція Китаю по російському питанню – це пряма протидія міжнародному суспільству за «агресивну», на думку Пекіну, політику проти своєї країни та спроба виторгувати послаблення санкцій. Крім того, Пекін має свої власні плани стосовно росії і її економічне «руйнування» міжнародними санкціями зменшує привабливість «тихої окупації» росії Китаєм.



Офіційно Індія закликає зупинити насильство і війну в Україні, проте від прямого засудження дій Росії все ж таки утрималася. Чи не останню роль у цьому відіграють давні політичні відносини між країнами.



Крім того, ще до початку війни в Україні імпорт російської нафти в Індію становив досить незначну частку через високу вартість транспортування сировини. Проте на тлі європейських санкцій російська нафта значно подешевшала.



Цей факт підштовхнув індійські нафтопереробні компанії замовити не менше 16 мільйонів барелів сировини лише за останні півтора місяці. Обсяг замовлення цього року дорівнює загальній кількості придбаного в Росії палива за весь 2021 рік.



Тому Індія намагається зберегти для себе росію у якості важливого ділового партнера. Міжнародна спільнота практично одностайно засуджує військові злочини росії, вчинені нею на території України. У Статуті Міжнародного кримінального суду чітко прописані порушення законів та звичаїв, що застосовуються у міжнародних збройних конфліктах та мають ознаки військових злочинів.Росія у своїй безумній агресії проти України вже порушила практично усі можливі норми та правила ведення війни, перейшовши межу, яка розділяє військові дії та геноцид . Справжня ціль цього вторгнення – знищення української нації в цілому.Польща, країни Балтії та Великобританія практично з самого початку війни в Україні чітко називало речі своїми іменами. Але деякі країни довготривалий час намагалися занизити загальносвітову загрозу дій кремля та перевести розмови у площину «регіонального конфлікту споріднених народів».Деякі з таких «відступників», як Білорусь, знаходяться в орбіті прямого кремлівського контролю. Дехто безальтернативно залежить від економічних зв’язків з росією і намагається не втратити їх стабільність. Деякі країни просто бояться «гніву» кремля і намагаються пересидіти «не піднімаючи голови» важкі часи.Але після оприлюднення фактів звірячих вбивств мирного населення Київщини «тимчасовими» окупантами» від росії «відвернулися» практично усі «закляті друзі» путінської верхівки.Нещодавно ООН призупинила членство росії у Раді з прав людини через війну з Україною. Звірячі мерзотні злочини окупантів не дали росії жодного шансу на будь яке інше рішення.За виключення росії з числа членів Ради проголосували 93 учасники, 24 країни виступили проти, 58 - утрималися. Серед країн, які проголосували проти - Алжир, Білорусь, Киргизстан, Болівія, Бурунді, Куба, Сирія, Еритрея та Ефіопія. Навіть Сербія та М'янма, де чимало союзників Москви, підтримали цю резолюцію. Серед тих, хто утримався - ПАР, Єгипет і Саудівська Аравія., який займає позицію «проросійського нейтралітета» проголосував проти резолюції. Влада «піднебесної» обіцяє міжнародній спільноті «що добиватиметься миру в Україні на своїх умовах». Пекін намагається ухилитися від тиску, націленого на те, щоб країна зайняла жорсткішу позицію щодо Росії через її неспровокований напад на Україну.Китай протягом останнього часу піддається зростаючій міжнародній критиці через порушення прав уйгурів та казахів, масового інтернування мусульман, примусової експлуатації, контролю за народжуваністю корінного населення та нівелювання релігійної та етнічної ідентичності тюркомовних народів Сіньцзяну.Позиція Китаю по російському питанню – це пряма протидія міжнародному суспільству за «агресивну», на думку Пекіну, політику проти своєї країни та спроба виторгувати послаблення санкцій. Крім того, Пекін має свої власні плани стосовно росії і її економічне «руйнування» міжнародними санкціями зменшує привабливість «тихої окупації» росії Китаєм.Офіційно Індія закликає зупинити насильство і війну в Україні, проте від прямого засудження дій Росії все ж таки утрималася. Чи не останню роль у цьому відіграють давні політичні відносини між країнами.Крім того, ще до початку війни в Україні імпорт російської нафти в Індію становив досить незначну частку через високу вартість транспортування сировини. Проте на тлі європейських санкцій російська нафта значно подешевшала.Цей факт підштовхнув індійські нафтопереробні компанії замовити не менше 16 мільйонів барелів сировини лише за останні півтора місяці. Обсяг замовлення цього року дорівнює загальній кількості придбаного в Росії палива за весь 2021 рік.Тому Індія намагається зберегти для себе росію у якості важливого ділового партнера.



Рано чи пізно Китаю та Індії доведеться робити свій остаточний вибір. Враховуючи той факт, що ці дві країни можуть увійти до списку країн-гарантів безпеки України, скоріше за все, уряди цих країн зроблять вірний крок, вмотивований загальносвітовими нормами та цінностями.



А росію хай продовжують підтримувати Болівія, Бурунді, Сирія та Еритрея. Навряд чи така підтримка хоч якось вбереже росію від військової поразки та падіння у прірву тотальної кризи.