Час повертати своє!

Збройні сили України зруйнували практично всі безпечні логістичні маршрути, якими загарбник задовольняв потреби у військовій техніці, боєприпасах та матеріальному забезпеченні власного угруповання на правому березі Дніпра. А партизани Херсонщини продовжують методично знищувати окупантів та їхніх поплічників на тимчасово окупованих ворогом територіях, не залишаючи надій хоч на якийсь «спокій» на українських землях.

Понтонні переправи через Дніпро, що спішно готуються окупантами, виглядають досить примарним шансом відновити ворожу логістику і для українських Химер не стануть надскладним завданням для знищення, особливо після «демонстрації можливостей» Антонівським та залізничним мостами.

Під загрозою опинилася сама кремлівська хвороблива мрія про проведення «народного референдуму» та «добровільне» приєднання Херсонської (і Запорізької) області до росії. Анонсований та розрекламований кремлем «референдум» знаходиться на межі зриву. Тому путінські пропагандисти вже почали готувати ґрунт, розповідаючи, що «референдум може бути перенесений з 11 вересня на пізніший термін, щоб уникнути диверсій з боку України».

"Диверсія" - це військовий акт на ворожій території. А Херсонщина завжди була Україною. Тому це не диверсії, а акти відплати російським військовим злочинцям за біди та нещастя, які вони принесли на українську землю. За смерті мирного населення, за тортури та знущання з мешканців Херсонщини, за приниження та руйнування.

Ганебна втеча російських військових високопосадовців із Херсона забила ще один цвях у плани шляху на захоплення півдня України. У це марення вже перестають вірити навіть у самій росії. Тим більше, з урахуванням останніх подій у тимчасово окупованому Криму, які довели навіть найбожевільнішим путінцям, що гасло «Крим наш назавжди» не має жодного відношення до реального стану справ. І все, що вдалося захопити окупантам, доведеться повернути. І не рано чи пізно, а швидше рано. Можливо, навіть завтра.

Херсон уже готується до повернення до справжньої, української «гідної гавані». Цього не можуть не розуміти окупанти. Тому й намагаються прикритися необхідністю «перенесення референдуму через загрозу українських диверсій». Бо одна справа «не втримати окуповане та награбоване», і зовсім інша – «втратити вже «свої», анексовані в Україні, території». Адже втрати «свого» не зрозуміє не тільки божевільний диктатор, а й затьмарене російське суспільство, для якого це може стати останньою краплею, яка «змиє» кремлівське навіювання з їхнього розуму.

Саме зараз, коли ворог пригнічений і деморалізований потужними втратами та поразками на фронтах та в уявному «тилу», коли плани кремля руйнуються один за одним, дуже важливим було б посилення підтримки України з боку західної «антипутінської» коаліції. Нова потужна зброя західних зразків та боєприпаси до неї надали б можливість захисникам України докорінно змінити баланс сил на свою користь. Остаточно перемогти ворога та звільнити Україну та світ від кремлівської загрози.