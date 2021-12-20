Понеділок не почався у суботу

Перенесення дати оголошення щорічного Послання Президента РФ Федеральним Зборам вже стало самостійним трендом. У грудні 2020 року Кремль називав «початок наступного року». Через місяць чутки пішли, що виступ президента РФ Володимира Путіна перед депутатами верхньої і нижньої палати російського парламенту відбудеться в кінці лютого. Тепер же відразу кілька федеральних ЗМІ повідомили, спираючись на джерела в Адміністрації президента, що Послання Федеральним Зборам заплановано на кінець березня - початок квітня.
Сам факт перенесення традиційних дат може говорити про системну кризу на Старій площі, коли є розуміння, що колишні методи і сенси вже працюють, але при цьому ніхто не може сказати, а що взагалі дасть результат.
Що таке Щорічне Послання Президента? По суті - це основні підсумки минулого року, висновки, визначення головних завдань на поточний рік і способи їхнього вирішення. І по суті таке послання прозвучало у виступі Путіна на колегії ФСБ 24 лютого цього року.
Путін ніколи не починав ці щорічні виступи на тему боротьби з внутрішнім політичним ворогом. У його нинішньому виступі було все «звичайне» - тероризм, контроль за економікою, боротьба проти шпигунства. Але цього разу він абсолютно чітко першим пріоритетом поставив боротьбу з «послідовною і вельми агресивною лінією, спрямованою на те, щоб зірвати наш розвиток, загальмувати його, створити проблеми по зовнішньому периметру і контуру, спровокувати внутрішню нестабільність, підірвати цінності, що об'єднують суспільство, в кінцевому підсумку послабити Росію і поставити її під зовнішній контроль... Нас намагаються скувати економічними та іншими санкціями, блокувати великі міжнародні проєкти, в яких зацікавлені, до речі кажучи, не тільки ми, а й наші партнери, прямо втрутитися в суспільне і політичне життя, в демократичні процедури нашої країни і, звичайно ж, активно використовуються інструменти з арсеналу спецслужб».
У залі сиділи люди, здатні вирішувати завдання. Люди, в руках яких є все необхідне для вирішення завдань: інформаційні, силові і фінансові ресурси; суди і законодавці, здатні змінювати і правити закони по ходу судового процесу. Люди, які уособлюють і здійснюють реальну владу в країні. І вони отримали пряме завдання.
Кремль не знає, що робити. Як побороти імперську системну кризу, як об'єднати людей, країну, як зупинити падіння в прірву. Путінський Кремль боїться... І найбільше він боїться того, що у населення країни вже є власні відповіді на питання. І в цих відповідях немає місця для безглуздої влади. Тому своїм виступом на колегії Путін свідомо спускає з повідця опричнину, даючи початок новому етапу фабрикації справ проти громадських активістів по лінії «іноземного втручання». Путін поставив знак рівності між небажаною для Кремля політичною активністю і «інструментами з арсеналу (західних) спецслужб».
Такого не було за всю історію виступів на колегії. Тут зафіксовано новий етап - і реакції на «політику стримування», і відмашка на боротьбу з дисидентами, яка тепер для ФСБ прирівнюється до боротьби зі шпигунством.
Схоже що Росію чекає жорстка, закрита і агресивна, кінцева стадія путінізму, яка за духом і змістом багато в чому буде нагадувати епоху "воєнного комунізму" перших років совдепії, коли "країна в кільці ворогів". Не настільки зовнішніх, скільки внутрішніх. Почалося справжнє «полювання на відьом», мішенню якого може стати будь-який охочий.
Якщо раніше людина могла бути просто "тихим прозахідником" і потрохи дописувати в Фейсбуці, то на цій стадії подібне - шлях до дисидентства і в тюрму. Свобода слова - ні, не чули. Демократія? Путін заборонив цю форму суспільного устрою для Росії. Для надійності йому залишилося тільки звести нову «залізну завісу». І схоже на те, що Росія йде до цього семимильними кроками.
Сам факт перенесення традиційних дат може говорити про системну кризу на Старій площі, коли є розуміння, що колишні методи і сенси вже працюють, але при цьому ніхто не може сказати, а що взагалі дасть результат.
Що таке Щорічне Послання Президента? По суті - це основні підсумки минулого року, висновки, визначення головних завдань на поточний рік і способи їхнього вирішення. І по суті таке послання прозвучало у виступі Путіна на колегії ФСБ 24 лютого цього року.
Путін ніколи не починав ці щорічні виступи на тему боротьби з внутрішнім політичним ворогом. У його нинішньому виступі було все «звичайне» - тероризм, контроль за економікою, боротьба проти шпигунства. Але цього разу він абсолютно чітко першим пріоритетом поставив боротьбу з «послідовною і вельми агресивною лінією, спрямованою на те, щоб зірвати наш розвиток, загальмувати його, створити проблеми по зовнішньому периметру і контуру, спровокувати внутрішню нестабільність, підірвати цінності, що об'єднують суспільство, в кінцевому підсумку послабити Росію і поставити її під зовнішній контроль... Нас намагаються скувати економічними та іншими санкціями, блокувати великі міжнародні проєкти, в яких зацікавлені, до речі кажучи, не тільки ми, а й наші партнери, прямо втрутитися в суспільне і політичне життя, в демократичні процедури нашої країни і, звичайно ж, активно використовуються інструменти з арсеналу спецслужб».
У залі сиділи люди, здатні вирішувати завдання. Люди, в руках яких є все необхідне для вирішення завдань: інформаційні, силові і фінансові ресурси; суди і законодавці, здатні змінювати і правити закони по ходу судового процесу. Люди, які уособлюють і здійснюють реальну владу в країні. І вони отримали пряме завдання.
Кремль не знає, що робити. Як побороти імперську системну кризу, як об'єднати людей, країну, як зупинити падіння в прірву. Путінський Кремль боїться... І найбільше він боїться того, що у населення країни вже є власні відповіді на питання. І в цих відповідях немає місця для безглуздої влади. Тому своїм виступом на колегії Путін свідомо спускає з повідця опричнину, даючи початок новому етапу фабрикації справ проти громадських активістів по лінії «іноземного втручання». Путін поставив знак рівності між небажаною для Кремля політичною активністю і «інструментами з арсеналу (західних) спецслужб».
Такого не було за всю історію виступів на колегії. Тут зафіксовано новий етап - і реакції на «політику стримування», і відмашка на боротьбу з дисидентами, яка тепер для ФСБ прирівнюється до боротьби зі шпигунством.
Схоже що Росію чекає жорстка, закрита і агресивна, кінцева стадія путінізму, яка за духом і змістом багато в чому буде нагадувати епоху "воєнного комунізму" перших років совдепії, коли "країна в кільці ворогів". Не настільки зовнішніх, скільки внутрішніх. Почалося справжнє «полювання на відьом», мішенню якого може стати будь-який охочий.
Якщо раніше людина могла бути просто "тихим прозахідником" і потрохи дописувати в Фейсбуці, то на цій стадії подібне - шлях до дисидентства і в тюрму. Свобода слова - ні, не чули. Демократія? Путін заборонив цю форму суспільного устрою для Росії. Для надійності йому залишилося тільки звести нову «залізну завісу». І схоже на те, що Росія йде до цього семимильними кроками.
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