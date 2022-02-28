Польща сповна натерпілася від Росії

Польща – одна з європейських країн, яка на собі у повному обсязі відчула «миролюбні наміри» Росії. Її хижість та підступність. Саму ворожу суть. Почалося все о шостій годині ранку 17 вересня 1939 року, коли Червона армія вторглася на територію суверенної Польщі. У військовій агресії брали участь понад 4 тисячі радянських танків і понад 600 тисяч людей. Причому Радянський Союз розпочав вторгнення без оголошення війни.

Минуло трохи більше двох тижнів після нападу Гітлера на Польщу та початку Другої світової війни. Німці розгорнули понад 2000 танків і понад 1000 літаків люфтваффе, прорвали оборону Польщі вздовж кордону та замкнули кільце оточення навколо захисників Варшави. Війська Польщі були скуті боями з гітлерівською навалою, тому опір був незначним. 6 жовтня 1939 року капітулювали останні частини польських військ. Польські землі були поділені між Німеччиною та Радянським Союзом: демаркаційна лінія проходила річкою Буг.

У серпні 1939 року було укладено Договір про ненапад між Німеччиною та Радянським Союзом. Разом з основним договором, сторони підписали секретний додатковий протокол, який уточнював розділ Польщі між Німеччиною та Совєтами, який прирік цю країну на біль, страждання та сотні тисяч смертей. Такою була ціна для поляків за хворобливі наміри світового панування двох диктаторів.

Тисячі поляків потрапили в радянський полон у вересні-жовтні 1939 року. Близько 22 тисяч з яких були розстріляні радянськими спецслужбами у квітні-травні 1940 року. Таємні розстріли полонених, відомі під назвою Катинська трагедія, по більшій частині відбувалися власне в селищі Катинь, приблизно за 18 км на захід від Смоленська.

Ця трагедія – один з найкраще задокументованих воєнних злочинів сталінського режиму, до 1990 року офіційна позиція Москви полягала в тому, що поляків у Катині розстріляли самі німці в 1941 році, коли дійшли до Смоленська. Але аргументи Москви не переконали ані дослідників, ані Нюрнберзький трибунал. Зрештою, з розвалом Союзу Михайло Горбачов визнав відповідальність НКВД за цей злочин.

В суспільній думці Росії є різні пояснення розстрілу - наприклад, що це помста Сталіна за 1920 рік, за "Чудо над Віслою", коли польські війська повністю розбили більшовицьке військо. Але очевидно, це лише спроба Кремля раціонально пояснити абсолютно звірячу розправу над ні у чому не повинними поляками. У польській пам'яті ця трагедія живе як акція знищення польської еліти. Більшість офіцерів, які загинули в Катині, Калініні та інших містах, мали вищу освіту, буквально були елітою своєї країни.

Суспільство Польщі не має остаточної думки про те, хто приніс більше шкоди польській нації – Гітлерівська Німеччина чи Радянський Союз. Для поляків, які стали очевидцями поділу країни 1939 року, найстрашнішим ворогом Польщі тоді була не Німеччина, а Росія.

Німеччина визнала свою історичну провину за злочини нацизму у Польщі. Ще 7 грудня 1970 року її тодішній канцлер Віллі Брандт схилив коліна перед меморіалом жертвам нацизму у Варшавському гетто, забезпечивши можливість примирення поляків і німців. «Незручні» питання, що стосуються історії російсько-польських відносин, протягом довгих років замовчувалися. Та й після закінчення холодної війни їх на державному рівні в Росії воліли не піднімати. Тому, коли 7 квітня 2010 року Володимир Путін та тодішній прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск разом брали участь у жалобній церемонії у Катинському лісі, багато коментаторів назвали їхню зустріч історичною. Здавалося, що обидві країни стояли на порозі примирення. Та незабаром Польща отримала ще одного «ножа в спину» від Росії. Пройшло лише три дні - і під Смоленськом зазнав аварії польський урядовий літак, на борту якого був і президент країни Лех Качинський, який летів у Росію спеціально для того, щоб відвідати меморіальний комплекс "Катинь". Загинули усі 96 людей. Еліта польської нації.

Ця трагічна подія викликала безліч різних гіпотез, серед яких однією з головних є гіпотеза про причетність до катастрофи російських спецслужб. Поляки слушно не вірять у трагічний збіг обставин. Вони настраждалися від Росії усіх часів, тому не довіряють Кремлівській пропаганді та агітації. Не вірять у добропорядність та миролюбність Великого сусіда, бо не бачили від нього жодного добра. Лише зло.

Саме тому, у ситуації, коли Росія, у черговий раз демонструючи свою агресивність та хижість, нарощує напругу на кордоні з Україною, саме Польща однією із перших європейських країн стала на захист суверенних інтересів України. Поляки розуміють, чого можна чекати від сучасної путінської Росії та всіма можливими засобами намагаються допомагати Україні вистояти перед загрозою неадекватного географічного сусіда.