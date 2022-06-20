Політик проти "гопника"

Міжнародні "бастіони" кремля продовжують "міняти прапори на своїх держаках". Ті, на кого путін сподівався як на надійного партнера у своїх злочинних діях, активно дають відсіч диктатору. Росія, завдяки своїй агресивній та божевільній політиці, з кожним днем все більше сама себе ізолює і, зрештою, залишиться сама проти всього навколишнього цивілізованого світу.

Традиційний партнер росії, Казахстан, на черговому Економічному Форумі в Петербурзі голосом свого президента довів, що Казахстан не має наміру підтримувати путінський режим у його імперських забаганках та міжнародних злочинах проти інших незалежних країн. Президент Казахстану Касим-Жомарт Кемелевич Токаєв «в очі» путіну ясно сказав, що Казахстан ніколи не визнає незалежними повноцінними країнами такі квазі-анклави, як ЛНР та ДНР.

Путін ніяк не очікував на таку «підставу» від президента країни, яку кремль традиційно вважає своїм «сателітом» або навіть «васалом».

Казахстан та росія є найближчими сусідами та найважливішими союзниками не лише на пострадянському просторі, а й загалом на міжнародній арені. Характер взаємовідносин держав визначається унікальною географічною данністю – найдовшим у світі державним кордоном завдовжки 7,5 тис. км. Уздовж кордону розташовано 12 російських та 7 казахстанських регіонів.

Росії вкрай потрібен Казахстан як надійний партнер в економічній, безпечній та геополітичній площині. Однак відносини росії з Казахстаном останнім часом значно погіршилися через безліч конфліктних точок та зростання прихованої напруги, зумовлених як внутрішніми причинами, так і глобальними тенденціями.

В умовах зростання популярності національно-патріотичної ідеології та зміцнення національної самосвідомості в Казахстані, періоди спільного проживання казахстанського та російського народів в одній державі почали розглядатися як ті, що негативно позначилися на розвитку країни. Казахи стали розуміти, що «дружба з великим сусідом» нічого доброго не принесла для своєї країни.

Січнева політична напруга в Казахстані на початку цього року, коли путін, як за нотами, створив передумови для введення «миротворчих» сил ОДКБ на територію Казахстану, не дав жодних бонусів кремлю. Військовий контингент ОДКБ (у тому числі – і росії), незважаючи на наміри залишитися та перетворити Казахстан на стовідсоткового «васала» кремля, лише через 5 днів було виведено з країни.

Влада Казахстану ще тоді дала зрозуміти кремлю, що не бажає бути «співучасною» путінській диктатурі. Казахстан має свої власні погляди на майбутнє, в яких росія може бути лише рівноправним партнером і ніяк не намагатися домінувати у відносинах між цими країнами.

Токаєв – справжній політик найвищого міжнародного рівня. Він кілька років працював заступником генерального секретаря ООН та керував офісом ООН у Женеві. Обіймав посаду Генерального секретаря Конференції ООН із роззброєння. Був міністром МЗС Казахстану. В цей час є Головою Ради глав держав СНД. Тобто Токаєв – це потужна політична постать, до речі, єдина особа такого рівня, яка відвідала Економічний Форум. І – на тобі! Така відверта публічна заява.

Отримавши такий «ляпас», путін, за звичкою «пітерського підворіття», відразу ж «дав відповідь» Токаєву, назвавши його Каміжамом Ішемільєвічем. На більше «великого геополітика» путіна не вистачило…

До того ж, президент Казахстану Токаєв відмовився приймати орден «Олександра Невського» від військового злочинця та міжнародного терориста путіна.

Ще кілька місяців тому путінський режим вважав Казахстан своєю колонією і був упевнений, що після надання допомоги Токаєву під час січневої кризи він стане черговою слухняною маріонеткою. Але не так було, як хотілося старому диктатору. Росія залишається практично у повній самоті. Сирія, Куба та Еритрея на додаток до ЛНР/ДНР навряд чи можуть вважатися сильною підтримкою кремля.

Гіркота «розбитих горщиків» з Казахстаном для путіна посилює той факт, що президент Токаєв публічно поставив на місце кремль не лише від свого імені. Всім відомі тісні відносини між Казахстаном та Китаєм.

Тому, швидше за все, відверта позиція відсторонення від кремлівських злочинів Токаєва є проявом загальної узгодженої позиції Казахстану та Китаю, на підтримку якого путін покладав величезні (і останні, насправді) надії.