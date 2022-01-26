Політичне дзюдо

18:43 26 січень Київ, Україна

Якщо хочеш, щоб у твою брехню повірили, підкріпляй її реальними фактами. Це – аксіома професійного брехуна. Кремль – справжній високопрофесійний брехун і добре знає, яким чином «подавати» відверту брехню, щоб в неї вірили. Хоч хтось…

19 січня на сторінках електронного видання Фонду Стратегічної Культури вийшла редакційна стаття під гучною назвою «ЇМ потрібна війна на Україні, і в неї ВОНИ намагаються втягнути Росію». «ЇМ» і «ВОНИ» - це Сполучені Штати Америки та країни НАТО.

За основу «опусу» взята стаття Адама Сміха у польському виданні Myśl Polska, де він описує «диявольський план» США щодо Росії, точно передбачивши, що «з переговорів (січневих) нічого не вийде». На думку польського автора, Вашингтон усіма силами прагне зірвати переговори з питань безпеки з Росією. Причина – бажання втягнути Росію у війну. При цьому у Вашингтоні не бажають ядерної війни. «Війна буде неминучою, якщо США не відступлять від своєї позиції. Звичайно, Сполученим Штатам, а точніше їхній правлячій еліті, є що втрачати на захист свого способу життя, що суперечить старим цінностям Заходу. Вони не хочуть ядерної війни, бо її ніхто не виграє.

Але вони хочуть війни в Україні, вони хочуть втягнути до неї Росію, що вони і роблять», – стверджує польський журналіст. Такий результат був би зручний для США, адже тоді американці не постраждали б від бойових дій. Адам Сміх зазначає, що «воістину диявольський план» США передбачає зіштовхування лоба в лоб українців та росіян, у яких «загальні релігійні, культурні та значною мірою етнічні корені», щоб вони стали вбивати один одного в рамках повномасштабного конфлікту.

Начитавшись дурні від Адама Сміха (прізвище автора говорить само за себе), редакція електронного видання Фонду Стратегічної Культури почала активно нанизувати реальні факти на стрижень брехні. Тут тобі і Міжнародний центр стратегічної розвідки (ICSI), який запровадив на Україні «червоний» (передостанній) рівень небезпеки, що означає вкрай ймовірну кризу чи серйозний конфлікт, поїздка до цієї країни не рекомендується. І той факт, що наприкінці грудня адміністрація США «тихо і непомітно» на думку росіян виділила «режиму у Києві» додаткову військову допомогу у розмірі 200 млн. доларів. Пакет допомоги включає надання українській стороні стрілецької зброї, боєприпасів, радіостанцій, медобладнання та запасних частин.

Не обійшлося і без «секретної програми ЦРУ США», яка вже навчила українців «вбивати росіян». На думку «російських експертів з брехні», в рамках цієї програми американці активно готовлять українських силовиків «для ведення бойових дій проти Росії».

Повідомляється, що програма реалізується на території однієї з баз на півдні США та на Донбасі. Про це нібито розповів ЗМІ колишній співробітник американської розвідки. Крім того, американські радники відкрито працюють у військовому відомстві України. З 11 січня 2022 року у Директораті політики у сфері оборони Міністерства оборони України на постійній основі діють радники-куратори від США Кріс Різзо та Тодд Браун.

Прізвища, фото, «авторитетні ствердження». Всього вдосталь у цій статті. Навіть є реальні факти. Але вивернуті таким чином, щоб у читача виникла безсумнівна впевненість в тому, що Росія - «добра та пухнаста», вся напруга і зло йдуть виключно із Заходу. А недолугі українці, не розуміючи трагічних наслідків війни «брат з братом», «витанцьовують» під американо-натівську дудку.

Акцентуючи увагу читачів на «можливості провокації збоку України», автори статті навіть проводять аналогію сучасних подій з подіями 2008 року. «Захід використав у 2008 році криваву провокацію проти російських миротворців та жителів Південної Осетії проти них. Спочатку, коли їх убивали, про агресію режиму Саакашвілі та вбивства десятків миротворців та мирних жителів у західних мас-медіа панувала мовчанка. Коли ж Москва була вимушена відповісти, у західних ЗМІ розпочався свистопляска зі звинуваченнями в тому, що Росія здійснила «вторгнення». Багато годин агресії режиму Саакашвілі і десятки вбитих ним людей просто обійшли мовчанням». Саме до такого сценарію готує стаття суспільну думку – «провокація проти Росії, Росія захищається», «Україна залежна від Заходу»... Бла-бла-бла до самого кінця статті, яка є лише маленькою частиною величезної хвилі брехні та дезінформації, спрямованої Кремлем на українське та загальносвітове демократичне суспільство з метою «прикриття» власних агресивних намірів.

Якщо казати чесно, то кремлівська брехня вже настільки набридла, що якби вона не була активною складовою інформаційної війни «Росії проти всіх» та не мала на меті підготовку суспільної думки до можливого початку «гарячої» фази нової воєнної агресії проти України, на такі брехливі опуси не слід було б звертати ніякої уваги. «Собака гавкає, а караван іде». Та, нажаль, від сучасної «новоімперської» безглуздої верхівки Кремля можна очікувати будь яких дій за для збереження власної влади, яка вже тріщить по «усіх швах». Тому потрібно бути готовими до будь якого розвитку подальших подій.