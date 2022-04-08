Прихильник Гітлера: хто такий засновник ПВК "Вагнера" ​​і як утворилася його банда

17:33 07 квітня Київ, Україна

Розвідка Великобританії повідомляє про перекидання російських сил на Донбас, зокрема, найманців із ПВК "Вагнер". Приватної воєнної компанії, кривава "історія" якої почалася з початку 2015 року. Нібито саме "вагнерівці" роззброїли під Луганськом бригаду "Одеса" і затримали комбрига Фому. Нібито саме вони з'являлися з бронетехнікою на самих загрозливих ділянках фронту.

Потім були криваві злочини у Сирії. 30 червня 2017 року світ облетіло відео, на якому кілька бійців в неформальному спорядженні під пісню зі словами "знімаю з плечей важкий автомат, стріляю в сина, потім стріляю в матір" забивають кувалдою лежачого на землі чоловіка в цивільному одязі, схожого на араба. Б'ючи, говорять по-російськи без акценту.

Звірі були ідентифіковані. Без сумніву вони належать до найманців ПВК "Вагнера". Вже потім з’ясувалося, що сам "Вагнер" (командир ПВК Дмитро Уткін) закликав їх це зробити! З метою залякування інших потенційних дезертирів з сирійської армії.



І відео зняти наказав теж він: "На хер заколбасьте його і в інтернет викладіть, щоб все сирійське ополчення бачило".



Цей страшний випадок відкрив очі суспільству на "героїв Росії" та їхнього командира, Дмитра "Вагнера" Уткіна. Хто ж такий Дмитро Уткін, на прізвисько "Вагнер"?

Дмитро Уткін. Підполковник запасу. 1970 р.н. Професійний військовий, до 2013 року - командир дислокованого в Печорі Псковської області 700-го окремого загону спецназу 2-ї окремої бригади спеціального призначення Головного розвідувального управління Міноборони.



Працював за контрактом з Moran Security Group, охороняв морські судна в небезпечних районах від піратських нападів. У вересні 2013 року разом зі "Слов'янським корпусом" вперше відвідав Сирію. Тоді він ще не був командиром і не був Вагнером. Пафосний позивний він взяв після сирійського відрядження. З 2014 року - командир власного підрозділу, який за його позивним отримав умовну назву ПВК "Вагнера". Позивний "Дев’ятий".

До речі, про "денацифікацію", якою так переймається кремлівська влада. Дмитро Уткін відомий прихильністю до естетики і ідеології Третього рейху, звідси і позивний на честь улюбленого композитора-містика Адольфа Гітлера.



Якщо скласти ініціали Гітлера за порядковими номерами букв (один замість літери "А" і вісім замість латинської букви "Н"), то в сумі вийде дев'ять і це цілком відповідає неонацистським симпатіям Уткіна. За словами декількох свідків, Уткін настільки захоплюється Адольфом Гітлером, що іноді носить нацистську військову форму часів Другої світової війни і навіть має татуювання з нацистськими символами на грудях і ключицях. У Луганську епатував особовий склад, змінивши звичну польову панаму на сталевий шолом вермахту.



Такі "нелюди" повністю влаштовують Кремль та Путіна. Вони потрібні для реалізації безумних ідей та планів Імперії та її довічного керманича. Путін публічно нагородив Уткіна званням герой росії, підкресливши тим самим власне задоволення від його кривавих "подвигів".



Зараз підрозділи ПВК "Вагнера" перекинуті на Донбас. Виходячи з того, що останні місяці на "роботу" до ПВК "Вагнера" беруть всіх охочих, в незалежності від бойового досвіду та навичок, і саме ці "новобранці" дислокуються на Донбасі, "військових подвигів" від них ніхто не чекає.



Російській владі потрібні "звірі" для залякування мирного населення Донбасу. Для вбивств, грабунків, зґвалтувань та мародерства.



Саме в цьому, у якості "кривавих мерзотників" більше всього звикли проявляти себе "вагнерівці" на чолі зі своїм "композитором".



Вражають нелюдські звірства "вагнерівців". Вражає схиблений на нацизмі організатор та командир найманців.



Вражає те, що Дмитро Уткін практично все життя був тісно пов’язаний з Україною. Закохувався, одружувався, народжував дітей…



Його мати Людмила Уткіна працювала інженером-будівельником у містечку Смоліне Маловисківського району Кіровоградської області. Саме у Смоліні пройшло його дитинство та шкільні роки.



І ось тепер він повертається з бандою найманців до майже рідної України не для того, щоб провідати місця власної юності. Він повертається для того, щоб принести Україні та українцям, серед яких і його перші дружини та син, страшне зло!



Нижче на відео звернення його родичів:

Краще б Уткін-Вагнер просто приїхав до родичів у гості. Тоді б він та його найманці повернулися додому живими.



А так – без варіантів. "Композитор" та його "оркестр" лише поповнять лави російського "гарматного м’яса", з якого виходять гарні та поживні добрива для щедрої української землі.