Покинута Богом "імперія"

21:40 25 квітня Київ, Україна

Дивним чином пророцькими виявилися слова з пісні російської групи «Порнофільми» : «Светлую весть разнесите пошире — С вырванным сердцем, холодный, как лед, В золоте по обреченному миру, Русский Христос идет!»



Натовп скажених орків, прикриваючи власне божевілля скрепними мантрами про «богообраність російського народу», ввірвався до України, намагаючись знищити все світле та добре. «І Зло своє творять вони» практично під благословенням російського патріархату.



Яка країна – така і церква…

/>РПЦ весь час і в усьому була частиною машини державної пропаганди, інколи прямо, інколи — опосередковано, але завжди невід'ємною частиною. Офіційно Церква повинна бути відокремлена від держави. Та росія пішла іншим шляхом, поставивши РПЦ на «службу» злочинним ідеологічним забаганкам кремля. Найбільша у світі православна країна опинилася у пастці «скрепної» псевдорелігії, яка не має абсолютно ніякого відношення до справжнього Християнства. Зовсім іншому навчав Христос послідовників своїх…



І справа навіть не в тому, що патріарх Кирило практично благословив на війну та звірства проти мирного населення російську армію. Справа в тому, що переважна більшість священників РПЦ мовчить. Навіть якщо відверто не підтримує збройну агресію проти України – мовчить!



Зараз ми багато обговорюємо публічних людей, які висловлюються за війну чи проти неї та тих, хто мовчить. Актори, музиканти, блогери — люди, які впливають на мільйони громадян, мають відповідальність перед суспільством, вони повинні заявити свою позицію, позначити, не мовчати. Але при цьому все-таки право мовчати у, припустимо, актора чи музиканта — є. Він не зобов’язаний цього робити. Ні актор ні музикант не «підписувався» на те, щоби бути володарем дум, у нього інша професія. А ось у священика – ні. Священик – пастир, і якщо пастир мовчить, то гріш йому ціна.



У православних школах росії за часів військової операції НАТО в Югославії кожен день починався з молебню про братів-сербів, що «від рук басурман страждають». Про це говорили у храмах, про це нескінченно говорила – дуже публічно та голосно – вся православна громадськість. І ось російська армія прийшла в Україну вбивати ні у чому не повинних людей, дітей. І бомбардувати храми, в тому числі – і храми РПЦ. І практично всі священики, які так голосно захищали від НАТО сербів, — мовчать… Якщо навіть і не підтримують…



В росії не залишилося Бога. Бо Бог – то для людей. Будь яких. Незалежно від кольору шкіри та розрізу очей. Гарних, навіть поганих, але – людей. А росію захопили звірі. Бог – не для них. У них свій бог, кривавий та страшний…



Війна, яку ось уже два місяці веде Росія проти України, звірства Бучі та Мариуполя, смерті дітей та горе матерів — це від імені і в ім'я всіх священиків, що промовчали або підтримали, або освятили техніку, що йде на війну. «Руський мір» у вигляді, у якому його розуміє Путін та його генерали, неможливий без російської церкви. Невипадково у армії з'явився свій величезний страшний храм, і невипадково у ньому патріарх благословив військових на «спеціальну операцію» в Україні. Все це НЕ ВИПАДКОВО, а ЗАКОНОМІРНО. 30 років вони «будували нові церкви, відроджували монастирі, займалися місіонерською діяльністю», щоб уможливити Бучу, Гостомель, Ірпінь, Харків та Маріуполь.

«Благослови - взорвется "Русская Весна",

Мы все в крови, нам оправдание - война!»…



24 лютого 2022 року Бог залишив РПЦ. Пішов і міцно зачинив за собою двері.

Назавжди…