Поховання виховання...

14:46 31 березня Київ, Україна

У широкомасштабній кремлівській програмі «засмічування мізків» росіянам окремим рядком стоїть інформаційний вплив на підростаюче покоління. Влада росії боїться того, що сьогоднішні школярі з розвитком політичної самосвідомості приєднаються до опозиції.

До шкіл по всій росії з міністерства та місцевих департаментів освіти приходять методички з планами уроків «політінформації». Із самого початку «спецоперації» у них роз'яснюють вчителям, як доносити до дітей інформацію про те, що Збройні сили Росії роблять на території України, а в середині березня до цих матеріалів додалися і вказівки щодо відзначення «Кримської весни».

У цих «циркулярах» покроково викладена стратегія донесення вчителями до дітей інформації про те, що їх «намагатимуться обдурити, говоритимуть, що почалася війна, але це не так, це — «спецоперація зі звільнення України», і, мовляв, наша держава така сильна, і наш президент такий розумний, і не вірте тим, хто стверджує протилежне».

- «К сожалению, есть силы, которым Россия органически ненавистна, которые сейчас делают всё, чтобы развязать войну, чтобы сделать так, чтобы вы через три-четыре года, были втянуты в ее убийственные жернова».

- «Еще несколько лет назад стало ясно, что произойдет, если огромная, усиленная украинская армия — оболваненная, настроенная к России исключительно ненавистнически — обрушится на нашу страну. Никакой другой цели, кроме затягивания времени и подготовки к будущей войне, со стороны Украины не просматривалось. Через три, максимум через четыре года Россия столкнулась бы не просто с войной, а с войной на истребление и порабощение и, как прямо недавно заявил Владимир Зеленский, с использованием ядерного оружия. А такие возможности у Украины с учетом ее союзников, безусловно, есть».

Саме такою «правдою» Кремль намагається «виховати» майбутнє росії – її підлітків.

Із вчителів намагаються зробити агітаторів, які б «забивали» голови підростаючого покоління прокремлівською «ватою», не залишаючи у розумі дитини вільного місця.

Ще Гебельс казав, що «найгірший ворог пропаганди – інтелект». Тому Кремль вважає, що, чим більше уваги вчителі приділятимуть «скрепному патріотичному вихованню», а не навчанню та всебічному розвитку дитини, тим легше потім молода людина буде «керуватися» за допомогою провладної брехні. «Що дурному в руки не дай – він його зламає». Деякі російські вчителі виявляють таку запопадливість, що навіть не снилася професійним кремлівським пропагандистам.

Наприклад, на подібній «політінформації» у восьмому класі в одній із шкіл Красноярська, вчителька розповідала дітям, що «війна розпочалася у 2008 році (?), коли Зеленський оголосив нову Конституцію, у якій заборонив російську мову (??)». Ну і багато ще чого «цікавого» про «біндерівців», Крим, який Хрущов «по п'янці» віддав Україні, і таке інше.

Що виросте з таких підлітків після подібного «навчання»?! «Сіра» тупа покірна біомаса, що ненавидить все свободне та вільне, яка, за першою ж вказівкою «зверху», сама стрибне у прірву, не роздумуючи та не задаючи питань? Про яке «майбутнє» росії може йти мова з так «вправно» навченими та «вихованими» нащадками «переможних ідей»?

Найгірше те, що батьки дітей часто підтримують подібні інсинуації міністерства освіти РФ і під впливом таких «марень» школярі знаходяться не тільки у школі, а ще й вдома.

Якщо додати до цього інформаційну «Z-істерію», що заполонила російські канали інформації, то вирости гармонійною порядною людиною в маленьких росіян шансів практично немає.

Чи розуміють Путін та Ко, який злочин проти власного народу, російських дітей та майбутнього росії загалом вони зараз творять такою «промивкою мізків»? Напевне, що розуміють. Але намагання зберегти владу як «годівницю», до якої вони дорвалися за мовчазної згоди населення країни, повністю затьмарило залишки їхнього розуму.