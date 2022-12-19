Поїзд Пекін-москвабад

На початку цього тижня важливе видання The Wall Street Journal, посилаючись на політичних радників влади Пекіна, повідомило, що, на думку експертів, Сі Цзіньпін нарешті вирішив поставити на путіна після дев'яти місяців сумнівів через війну в Україні та доручив своєму уряду налагодити більш міцні економічні зв'язки з росією.

«Безмежне партнерство», яке відзначали лідери москви та Пекіна до початку повномасштабної агресії росії проти України, за останні 9 місяців поступилося місцем досить прохолодному ставленню між цими двома країнами. Китай став сумніватися у необхідності тісної співпраці з росією.

Сі Цзіньпін досі публічно не критикував дії росії в Україні. Однак у вересні цього року на саміті Шанхайської організації співробітництва в Узбекистані китайський лідер продемонстрував путіну свій дискомфорт у зв'язку з безпідставною агресією росії. На публічній частині переговорів на саміті ШОС путін у розмові з Сі вперше визнав, що лідер Китаю має «питання і занепокоєння» у зв'язку з війною в Україні.

На початку листопада Сі Цзіньпін також вперше виступив проти загроз з боку росії щодо застосування ядерної зброї в Європі та ескалації конфлікту в Україні. Таку свою позицію китайський лідер підтвердив у розмові з Джо Байденом.

І ось тепер, після 9 місяців роздумів, лідер Китаю доручає своєму уряду посилити економічний зв'язок із москвою. Така новина зняла хвилю запеклого збудження російських пропагандистів, які один перед одним почали вихваляти довічного та його «геостратегічний геній», не розуміючи, що справді готує Китай для свого сировинного «васалу».

Про які ж зв'язки йдеться і чого хоче китайська влада від росії?

«...План передбачає збільшення Китаєм імпорту російської нафти, газу та сільськогосподарських товарів, розширення спільних енергетичних партнерств в Арктиці та збільшення китайських інвестицій у російську інфраструктуру, у тому числі залізницю та порти. Крім того, росія та Китай нарощують операції в рублі та юані, щоб уникнути санкцій та розширити оборот китайської валюти».

Просто та лаконічно. Нічого не нагадує? Стовідсотково «списана» з часів срср «угода» між розвиненим господарем і його сировинним додатком - срср і одна з африканських країн, що ледве втратила владу вождя-людожера. Щоб одразу подати під владу іншого людожера, більш цивілізованого. Збільшення постачання сировини, інвестиції в її видобуток, постачання продовольства та розширення можливостей транспортування. І, звичайно, відповідне зростання постачання продукції високого ступеня обробки з оплатою у валюті метрополії. Ресурси, логістика, фінансова система...

Директор китайської програми в американському аналітичному центрі Stimson Center Юнь Сун висловив думку, що у відносинах москви та Пекіна «зростає домінування Китаю». І з цим важко сперечатися. Складається враження, що терплячі китайці дочекалися моменту, коли повз них по Амуру почне пливти труп путінської росії і намагаються встигнути юридично та економічно захопити ласі шматки поваленої імперії.

Чергова геополітична «перемога» путіна, яка мала стати «рятувальним колом для москви» перед тиском Заходу, дуже швидко обернеться економічною і геополітичною петлею на тоненькій шийці літнього керманича, яку він добровільно накинув на себе і на власну країну. Сі Цзіньпін вирішив не «поставити» на путіна та Ко, а просто «покласти» на нього та його дурну антинародну владу. Росія має всі шанси найближчим часом перетворитися на колоніальне сировинно-ресурсне доповнення до потужної китайської метрополії.