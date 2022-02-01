Майже тихою сапою, Росія в Білорусі вже й другою ногою...

Напередодні зустрічі Путіна та Лукашенка, анонсованої на 14 вересня в Сочі, на Заході посилилася дипломатична активність. У Вашингтоні та Брюсселі резонно вважають, що після невдалої спроби усунення Лукашенка від узурпованої ним влади 9-12 серпня і погіршення відносин Білорусі з країнами НАТО, Лукашенко буде схильний поступитися Росії за підтримку в скрутні серпневі дні як мінімум за частиною інтеграційних питань.

Захід розуміє, що якщо просто тупо тиснути на Лукашенка, це буде на руку Москві. Тому США і ЄС намагаються діяти більш хитро. З одного боку як батіг виступають санкції проти оточення Лукашенка і загроза секторальних санкцій проти білоруської економіки. З іншого боку, самого Лукашенка в список санкцій не додали (плюс ще об'єктивні труднощі з Кіпром, який відмовляється затверджувати санкції проти Білорусі, поки ЄС не прийме санкції проти Туреччини, яка краде «грецькі територіальні води»). Тим більше, що Захід Тихановську так масштабно і не визнав президентом.

Крім того, від Лукашенка вимагають "м'якого" відходу від влади через деякий час за допомогою "вільних і демократичних виборів" (звідси і пропозиції від опозиції "провести вільні, чесні вибори з європейськими спостерігачами через 6 місяців - де-факто погоджуючись з тим, що Лукашенко залишається президентом), де Захід буде прагнути привести до влади "свого" демократичного кандидата (не обов'язково Тихановську). Сюди ж можна віднести пропозиції ввести безвіз для жителів Білорусі.

Але, не дивлячись на те, що частка Росії в білоруських справах дуже велика і очевидна, Вашингтон і Брюссель намагаються домогтися від Росії невтручання в білоруські справи і відмови від підтримки Лукашенка. Заклики припинити підтримку режиму Лукашенка, почати переговори з "демократичною опозицією" і сприяти "мирному демократичному переходу", максимально сприяють уходу Білорусі з російської орбіти.

Така колізія залишає для Лукашенка ще трохи місця для маневру і, з високою ймовірністю, "бацька" як зазвичай буде лавірувати (чим він вже 26 років і успішно займається), але в поточних реаліях йому, очевидно, доведеться піти на поступки по ряду питань, хоча там, де це можливо, він напевно упреться, звідси і актуалізація ультра-проросійської риторики і позиціювання Лукашенка як головного борця з "беломайданом" в Білорусі в тому числі і одного з головних борців з майданами в цілому. Тема ця виграшна, особливо для російських реалій, так що, поза всякими сумнівами, в Сочі Лукашенко поїде зовсім вже з порожніми руками, тим більше, що і в Москві розуміють, що якщо занадто сильно викручувати "бацьку" руки, він може і "брикнути".

Що стосується переговорів в Сочі, то вже анонсовано, що чогось конкретного підписувати не будуть. Мабуть, мова буде йти про принципові домовленості, про перспективи Союзної держави і політичні перспективи самого Лукашенка після інавгурації. Звичайно ж, Кремль буде компліментарно оцінювати ідею Конституційної Реформи і наступних нових виборів в Білорусі, особливо якщо це буде прямо пов'язане з поглибленням інтеграції в рамках Союзної держави. У Лукашенка є опція піти на одну з головних посад в Союзній державі, забезпечивши "авторитарний перехід" влади до кандидата (навіть через вибори), який влаштує і Лукашенка, і Кремль. Але судячи з його поточних заяв, Лукашенко поки розглядає Конституційну реформу як щось необхідне, але не обов'язково "ось прямо зараз". Торг буде йти про обсяги економічної та політичної підтримки з боку Росії і реальний запуск наддержавних механізмів, які почнуть перетворювати Союзну державу з віртуального конструкту в щось реальне. Чого власне і побоюється Захід, тому що якщо Росія використовує "беломайдан" в своїх інтересах і форсує інтеграційні протести, то вийде, що вся підтримка, кинута на захист демократії в Білорусі, була не просто марна, а в російських інтересах.

Що стосується "припинення підтримки з боку Росії", то це на поточному етапі вже малоймовірно, за винятком, якщо Лукашенко зовсім не піде на поступки та попутно почне знову загравати із Заходом.

В цьому випадку, втрата підтримки Москви для Лукашенка може виявитися критичною, в першу чергу, з точки зору лояльності білоруських чиновників і силовиків. Втім, з огляду на потужне залучення російських державних медіа на підтримку Лукашенка і проти "беломайдана", не кажучи вже про інші заходи, спрямовані на стабілізацію режиму Лукашенка, найбільше після деякого торгу, спільну мову буде знайдено і обидві сторони отримають бажане. Росія отримає більш тісну інтеграцію, а Лукашенко - політичні та економічні гарантії на найближчі роки.

14 вересня буде своєрідна точка біфуркації, навіть якщо не всі можливі домовленості будуть ратифіковані та оприлюднені. Від того, про що домовляться Путін і Лукашенко, залежить подальший вектор російсько-білоруських відносин і політичне майбутнє самого "бацьки".

А головне - залежить майбутнє Європи.