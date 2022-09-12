Чому б і ні...

Наближається 200 день війни. 197 днів тому, за задумами та мріями "геніальних керівників і полководців" кремля, ординські танки вже мали проходити переможним маршем Хрещатиком. Але немає". 200 разів "Ні"! Не вдалося і вже ніколи не вдасться путіні порадувати себе написом на листі "Росія. Київ". А ось адреса "Україна. Москва. проспект. їм. Степана Бандери (колишній Ленінградський)" все частіше спадає на думку виходячи з останніх подій на фронті.

Якось вже навіть перестало дратувати дурний вереск путінських глашатаїв про «чергові перемоги», «спланований зворотний наступ», «необхідні героїчні втрати» та іншу марення, до якої вдається кремлівська пропаганда для того, щоб приховати повну розгубленість керівництва від «неможливих по неможливих». »української армії над окупантами в останні дні, тижні та місяці.

Мабуть, перше «цілком неможливе» для кремля сталося тоді, коли відпочинок окупантів на окупованому українському півострові Крим був перерваний вибухами та стрімким «примусовим злетом» у повітря від вибухів російських літаків та військових складів. До цього вуха росіян спокійно витримували локшину, яка "скріпко" пояснювала "жести доброї волі", "невразливість російської економіки до будь-яких ворожих санкцій", "трансформацію" крейсера "москва" в "підводний човен", "втрачену для окупантів" » та інші «тимчасові» негаразди, які постійно супроводжували так звану «спецоперацію».

Але «останні новини» про 2500 кв.. української території, яку ЗСУ зачистили від ворожого «сміття» та інформація від міністерства фінансів Росії, з якої видно, що кількість «відвідувачів концерту кобзону» практично відповідає інформації від ЗСУ та наближається до 50000 без урахування ПВК та бойовиків ЛНР/ДНР, вистачило для того , щоб кремлівська інформаційно-пропагандистська машина впала в ступор Поряд із усім «населенням» кремля на чолі з бункерним диктатором.

Перше, що зробили кремлівські ЗМІ, це відключили коментарі на своїх сторінках.. Справді, навіщо читати те, про що й самі рупори знають уже давно, від початку. Немає у них відповідей на абсолютно прості та слушні питання, які почало ставити російське суспільство. Ні у них, ні у путіна, який, як «справжній верховний головнокомандувач», під час стрімкої втечі орків на харківському напрямку, радісно відкриває розважальні заклади у Москві. Звичайно ж приємніше дивитися на нове оглядове колесо, ніж на танк власної армії, що біжить від українських воїнів. На «аналоговнетного» монстра, з якого сиплються орки, що не втрималися на броні, від такої швидкості. Та ще й на закінчення, броньований «непереможний» «втікач» зустрічається на шаленій швидкості з «підступним українським деревом, що несподівано опинився на траєкторії втечі», з такою силою, що перетворює «налиплих» зверху орків у фарш, а сам себе – на залізну могилу. черговий трійки-четвірки майстерних бурятських (можливо) танкістів, виходячи зі швидкості втечі - ймовірно теж призерів танкового біатлону.

Чим більше шафа, тим гучніше вона впаде… Дуже хочеться вірити, що останні події на фронті, наші перемоги, вже звільнені українські міста та села – це початок реального падіння російської військової «шафи». Через гігантські розміри цієї «шафи» прогнозувати терміни її остаточного падіння неможливо. Стовідсотково це не три дні. Болючим псевдооптимізмом українці не страждають.

Ми однозначно переможемо загарбника та знищимо кремлівське Зло. Сподіваємось, що скоро. Але той факт, що від такої хвороби «псевдооптимізму» вже починає «одужувати» проста росія, яка «розгубленими очима» спостерігає зараз за руйнуванням навіюваних міфів та «скріпних» образів, вже дає підстави сподіватися на можливе відкриття внутрішнього «другого фронту» зсередини Росії , що прискорить нашу перемогу, руйнування та корінне знищення кремлівської влади і навіть повернення величезної знедоленої путіним країни на шлях демократичних реформ.

Зрештою, чому б і ні?