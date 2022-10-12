Поборемося!

Росія ні фізично, ні морально, ні ресурсно не готова до продовження бойових дій на фронтах face-to-face проти Збройних Сил України. Орки програли таку війну. Манія власної величі, натрапивши на справжню, а не вигадану пропагандою, мужність і спритність Захисників України, розлетілася вщент.

Таких безславних втрат армія Росії не терпіла за всю свою історію. Тим більше – за такий короткий за історичними мірками проміжок часу. Вісім місяців дурної злочинної війни, розв'язаної кремлем проти «слабкої та безпорадної» України, знекровили «другу армію», знищивши весь «початковий запал» та впевненість у швидкій та безболісній перемозі.

Влада кремля багато років сама собі копала могилу, розкрадаючи та руйнуючи колись могутню, ще радянську армію. Практично всі «досягнення» та «ноу-хау» військово-промислового комплексу Росії виявилися «паперовими» та сприяли лише глобальному розкраданню бюджетних коштів. Чи знала про такий стан речей верхівка кремля? Безперечно! Адже саме з розкраденого бюджету формувався мільярдний статок, будувалися та скуповувалися палаци по всьому світу, з'являлися бізнес-джети та яхти.

Кремлівські нахлібники потопали в розкоші, а армія, на наше щастя, втрачала останні шанси стати «потужним щитом на захисті інтересів Росії», які (інтереси) звелися до хворобливих мрій купки літніх деградантів на чолі з «головним» схибленим.

Напевно, було б доречно з боку української влади нагородити всіх причетних до розкрадання російської армії державними нагородами України. На додачу до різних «оленярів», які призначили себе військовими геніями і полководцями «від Бога», звівши на ніщо і так примарні мрії про перемогу «росії». Злидні розуму, навіть прикрита звіриною жорстокістю, приречені на поразку. Хоча й не може сама цього зрозуміти.

"Не миттям, то катанням". Саме це прислів'я зараз намагається відтворити кремль у війні проти України. Шалена впертість керманича (або колективних вождів) кремля «підказала» чергову «геніальну» ідею: напередодні зимового періоду зруйнувати енергетичну систему України та змусити українське суспільство «холодом і мороком» підкоритися волі загарбника. Сісти за такий бажаний в умовах постійних поразок та втрат російської армії стіл переговорів та погодитись на анексії українських територій в обмін на припинення подальших ракетних та авіаційних ударів по інфраструктурних об'єктах України.

На думку «геніїв» кремля, українці мають попросити перемир'я, тим самим «подарувавши» тимчасово окуповані ворогом території для подальшого використання їх ворогом як плацдармів для нової агресії. Окрім української землі кремлю дуже потрібен час, перепочинок, за який росія спробує відновити втрачене, знищене та розкрадене військо, перетворити п'яниць та наркоманів на хоч якусь подобу воїнів.

"Московські генії" у своїх мріях знову не враховують навіть не окремі деталі, а принципових відмінностей українців та Української Нації від "російської", звичної для кремля, ментальності. Це росіяни та росіяни звикли жити в болотах та гівні. А українці відбудовують зруйновані обстрілами об'єкти набагато швидше, ніж про це встигають мріяти росіяни, розглядаючи через власне вікно у саратові навколишні краєвиди, які без війни виглядають набагато гіршими, ніж українські міста після ворожих обстрілів.

Безумовно, зима буде важкою та стане справжнім випробуванням української мужності та волі. На Росії ще дуже багато ракет. Важко оцінити скільки зі страшно вбивчої спадщини СРСР ще хоч щось може літати і не вибухнути в момент запуску. Краще б все! Але це мрії... Будуть ще «прильоти» та втрати. Буде біль та смерть.

Україна вистоє! І обов'язково переможе! Тому що українці готові до самопожертви заради свого майбутнього, своєї країни, своїх дітей! Заради всього світлого і доброго, що так властиво нашій Нації на відміну від російської Зграї, яка за часів свого нікчемного існування навчилася тільки пиячити, скиглити про «російську тугу», красти чуже і вбивати тих, чия думка набагато ширша і яскравіша за «московські болота» .