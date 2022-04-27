Побєдобєсіє мізків

15:31 27 квітня Київ, Україна

24 лютого 2022 року кремлівський вовк нарешті повністю скинув овечу шкіру, яка й так тріщала по всіх швах. Під вигаданим приводом «денацифікації» України, незрозумілим для слабких кремлівських мізків, але списаним із підручників історії, росія розв'язала найбільшу в Європі війну з часів Другої світової.



Та путінські «реконструктори» помилилися і опинилися не на такій принадній для кремля стороні «визволителів», а на зовсім протилежній. Незважаючи на потужні спроби рупорів кремля представити загарбницьку війну як визвольну «спецоперацію», армія росії сама опинилася на місті фашистських загарбників.



Російський змій таки вхопив себе за хвоста, завершивши процес трансформації та перетворившись на виключно фашистську диктатуру. Уроборос дістався своєї кінцевої мети…



Для розумної тверезої людини будь-якої національності заяви кремля про намір «денацифікації» України виглядають сміхотворними та нікчемними. Безумна влада росії, в черговий раз викрививши історію, підмінила Перемогу у ВВВ та Другій Світовій війні культом насильства та відвертого фашизму.



«Можемо повторити», як зловісна мантра, лунає з усіх зомбоящиків під радісний рев схибленого натовпу росіян. Замість того, щоб «перекувати мечі на орала», путінська диктатура створила псевдорелігію «Дня Перемоги», яка, врешті решт, повністю «перемогла» розум, совість та Правду в окремо взятій країні. З ідеї миру народився кровожерливий культ війни, який зажадав людських жертв.



Напередодні Дня пам’яті за загиблими у Другій Світовій особливо гидко бачити фашистське свавілля, яке захлиснуло росію. Яке нібито розповзається від страшного монструозного Храму Перемоги, що побудували російські фашисти у Кубінці. «Побєдобєсієм» пронизана сама сутність цієї диявольської споруди, де серед «реліквій» зберігається кашкет Гітлера.

І ці нелюди ще щось говорять про «денацифікацію»?!!



«Культ Перемоги» затьмарив мізки росіян і став повноцінною державною ідеологією, яка теоретично заборонена Статтею 13 Конституції самої РФ. Але в сучасній путінській росії мало кого хвилює дотримання головних законів.



Псевдозакон сам став на захист псевдорелігії. Від її імені та заради її закріплення у свідомості приймаються закони — вся низка поправок, що регламентують історичну пам'ять, усі істеричні заборони на «уподібнення», «заперечення» та «перегляд підсумків». Від імені «Культу Перемоги» здійснюються репресії та зовнішньополітичні демарші. Та кремлю цього виявилося замало. І тепер від імені «побєдобєсія» росією розв'язана агресивна, загарбницька війна.



Проста росія не встояла перед ідеологічною сатанинською навалою і культ «пішов в маси», обростаючи ритуалами «перемоги» — прикрасою автомобілів і вітрин, історичними реконструкціями та косплеєм воєнних часів, травестією та одяганням дітей у гімнастерки, розфарбуванням дитячих візочків і ліжечок на зразок військових машин. Очевидно, що діти відіграють особливу роль сакральної жертви у формуванні «побєдобєсія». Жертви, яка, по задуму кремля, дає «найвищу моральну санкцію» на насильство та смерть.



Історія замкнула своє коло. Колишні «переможці» самі перетворилися на нікчемних загарбників, фашистів ХХІ століття. А українці, як справжні нащадки минулої величної Перемоги, зараз боронять свою землю від тих, хто, не спитавши дозволу, прийшов на нашу рідну землю вбивати, руйнувати, знущатися та ґвалтувати. Як і тоді, від тих фашистів.



Тому історичною справедливістю буде НАША ПЕРЕМОГА. Перемога Добра над Злом.



Ворога буде розбито! Перемога буде за НАМИ!

За Україною!