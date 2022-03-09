Перемога невідворотна

06:36 02 березень Київ, Україна

Ворог розуміє, що його план на легку та безболісну окупацію України провалився. Військові захисники та далеко не мирні вже громадяни чинять шалений опір, сіючи серед окупантів паніку та нерозуміння ситуації.

Адже найманців РФ запевняли, що ніякого спротиву не буде. Українська сторона вимальовувалася пропагандистами Кремля, як розрізнені частини голодранців на підводах з кінною тягою та бидла-населення, яке «визвольна» зондеркоманда Кремля залюбки поставить «до стойла».

Не так сталося, як гадалося. Україна потужна, об’єднана та готова до бою Європейська Країна, на захист якої піднявся весь народ.

Бойовий дух української нації знаходиться на такому рівні, що росіянам абсолютно «нічого ловити». Вони розгублені і обов’язково програють розв’язану Путіним війну.

«Непереможної» російської армії виявилося замало для блискавичної перемоги. А позиційну довготривалу війну на чужій території Росія не зможе вести за відсутністю необхідних ресурсів, ідеї та ідеології.

Єдине, що залишається Путіну – це намагатися посіяти паніку ракетними ударами по домівках мирних людей та громадській інфраструктурі. На це він здатен. Хвора приречена нелюдина на прізвисько Путін вже перейшла усі червоні лінії і готова на все. Безперечно це лякає. Але ні у якому разі ми, українці, не повинні піддаватися паніці. Сама темна ніч завжди перед ранком. Переживемо і цю ніч. Бо на нашому боці, на стороні України і БОГ і ПРАВДА! А саме у цьому справжня СИЛА, яка обов’язково переможе будь-якого ворога!