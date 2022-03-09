З Білорусі надходить інформація, що вчора керівництвом країни було надано «збирати резервістів призовного віку (віком до 27 років) на одноденний інструктаж».

Після подій 2020 року та «підтримки» з боку Росії влада у Білорусі практично перебуває в руках Кремля. Здавалося б, усім це видно, і всі це мають розуміти. Але ні. Деяким людям зручніше жити у незнанні та вірити телевізору, а не здоровому глузду.

Лукашенко повністю залежить від Путіна, тому, навіть якби й хотів, він ніяк не впливає на рішення, які приймає Москва. Але складається враження, що він і не особливо хоче впливати.

Кремлю виявилося мало «іскандерів» із Мозиря, тепер Путін вирішив, що настав час «додати білоруського м'яса» на поля битв. Бацька – згоден. А що йому? Він воювати не піде…

Путін розуміє, що добровільно білоруські хлопці не погодяться воювати на боці агресора. "По той бік кордону у нас ворогів немає", - кажуть вони. Тому Кремль заздалегідь створив зі своїх власних російських орків закордонні загони, які окопалися в тилу у білорусів. Адже брехати піклувальники диктатора вміють ой як добре! Натренувались на своїх. Тільки забули, що за межами РФ – вміють думати, аналізувати, мають власну думку.

Настрої у бійців біля кордону панічно-гнівні, вони не хочуть переходити кордон у разі наказу. Хочеться вірити – і не перейдуть, і тих, хто переходить, зупинять.

Білорусь розділилася на білорусів та лукашенківців.

Волелюбним білорусам набагато простіше «прикопати» агресора на своїй території, ніж брати участь у війні у вигляді «гарматного м'яса» на боці аморального путінського «війська самогубців». Вони це розуміють. І вони вже розуміють, що йде війна не лише за свободу України, а й за свободу в принципі – від брехні, диктатури, самоврядності та божевілля!

Слава Україні! Слава свободі у всіх її проявах!