План хаосу

Незабаром 9 травня. День, який зараз пов’язують не тільки з черговим розквітом «побєдобєсія» на росії, а й з якимось можливим «доленосним» для недоімперії рішенням путіна, яке він проголосить під час святкування Дня Перемоги.
Дехто пророкує офіційне оголошення путіним війни Україні та початок загальної мобілізації на росії. Через два місяці після початку агресії така заява буде виглядати навіть більш ніж сміхотворно.
Хтось додає, що війна буде об’явлена не лише Україні, а й усьому демократичному Світу.
Хтось розповідає про можливість проголошення «досягнення» цілей так званої «спецоперації» та анексію окупованих територій або «визнання» кремлем нових «самопроголошених республік».
Всі чогось чекають від путіна та намагаються розгадати його плани на майбутнє. Та, схоже на те, що будь-яких реальних планів не має ні путін, ні його кремлівське оточення. А всі дії, які здійснює влада росії, є проявом лише хаотичних спроб зрозуміти, у якій «дірці» опинилася сучасна росія завдяки правлінню навіженого.
Незрозумілий навіть самому путіну провальний «план» блискавичної спецоперації, про який, схоже, було відомо лише дуже обмеженому колу посіпак бункерного диктатора, вже стовідсотково провалився. Кремль опинився в абсолютно непрогнозованій ними ситуації, до якої не був готовий. Влада, яка не звикла долати труднощі та завжди відступала від власних намірів при виникненні будь-яких ускладнень, зараз знаходиться у розпачі. Бо виходу, який би хоч якось міг задовольнити путіна, немає…
Наступ неможливий без тотальної мобілізації, яка «зруйнує» навіювану десятиліттями кремлівською пропагандою псевдореальність з абсолютно передбачуваними для влади кремля руйнівними наслідками.
Перейти до «затяжної війни» немає ніякої можливості з огляду на неготовність росії до затяжного протистояння практично з усім світом. Не витримає ні армія (те, що від неї залишилося), ні економіка ні внутрішній споживач.
Натиснути на «червону кнопку» ядерного озброєння путіну не дадуть, та й він і сам не піде на такий крок. Які б мерзотники не сиділи у кремлі, вони повинні розуміти, що ядерний конфлікт обірве життя не тільки «ворогів», а й них самих.
Путін загнав себе у глухий кут відсутністю будь-яких реальних планів та прорахованих дій. Єдине, на що спроможна діюча влада росії – це набір хаотичних непослідовних рухів, що «заганяють» кремль ще більше і ще глибше. Чого лише варті заяви Лаврова та МЗС росії, які навіть Ізраїль, який «витримував дистанцію» від санкцій та поставок озброєння до України, змусили змінити свою позицію та активно долучитись до дій «антипутінської» коаліції. До повного «комплекту перемог» російської дипломатії залишилося «побити горщики» з ісламом.
Чіткий план завжди має свої цілі та головну мету. План, якого ніколи не було ні у путіна ні у його оточення, враховуючи те, що навіть цілі так званої «спецоперації» публічно змінювалися керівництвом росії декілька разів. І, окрім, примарної «денацифікації», яку навіть самі глашатаї розуміють кожен по-своєму, нічого конкретного по цілях проголошено не було.
Марна справа шукати логіку у нелогічних мізках кремлівської влади. Її там немає і ніколи не було. Як не було ніколи чіткої стратегії та планування. Росія все завжди робить «на авось». Але цього разу «авось» не пройшло і привело росію до краху.
Складається враження, що саме в повному руйнуванні системи влади, міжнародного положення, економіки та соціальної складової росії і полягає «хитрий» план путіна, який всі так намагаються розгадати.
Дехто пророкує офіційне оголошення путіним війни Україні та початок загальної мобілізації на росії. Через два місяці після початку агресії така заява буде виглядати навіть більш ніж сміхотворно.
Хтось додає, що війна буде об’явлена не лише Україні, а й усьому демократичному Світу.
Хтось розповідає про можливість проголошення «досягнення» цілей так званої «спецоперації» та анексію окупованих територій або «визнання» кремлем нових «самопроголошених республік».
Всі чогось чекають від путіна та намагаються розгадати його плани на майбутнє. Та, схоже на те, що будь-яких реальних планів не має ні путін, ні його кремлівське оточення. А всі дії, які здійснює влада росії, є проявом лише хаотичних спроб зрозуміти, у якій «дірці» опинилася сучасна росія завдяки правлінню навіженого.
Незрозумілий навіть самому путіну провальний «план» блискавичної спецоперації, про який, схоже, було відомо лише дуже обмеженому колу посіпак бункерного диктатора, вже стовідсотково провалився. Кремль опинився в абсолютно непрогнозованій ними ситуації, до якої не був готовий. Влада, яка не звикла долати труднощі та завжди відступала від власних намірів при виникненні будь-яких ускладнень, зараз знаходиться у розпачі. Бо виходу, який би хоч якось міг задовольнити путіна, немає…
Наступ неможливий без тотальної мобілізації, яка «зруйнує» навіювану десятиліттями кремлівською пропагандою псевдореальність з абсолютно передбачуваними для влади кремля руйнівними наслідками.
Перейти до «затяжної війни» немає ніякої можливості з огляду на неготовність росії до затяжного протистояння практично з усім світом. Не витримає ні армія (те, що від неї залишилося), ні економіка ні внутрішній споживач.
Натиснути на «червону кнопку» ядерного озброєння путіну не дадуть, та й він і сам не піде на такий крок. Які б мерзотники не сиділи у кремлі, вони повинні розуміти, що ядерний конфлікт обірве життя не тільки «ворогів», а й них самих.
Путін загнав себе у глухий кут відсутністю будь-яких реальних планів та прорахованих дій. Єдине, на що спроможна діюча влада росії – це набір хаотичних непослідовних рухів, що «заганяють» кремль ще більше і ще глибше. Чого лише варті заяви Лаврова та МЗС росії, які навіть Ізраїль, який «витримував дистанцію» від санкцій та поставок озброєння до України, змусили змінити свою позицію та активно долучитись до дій «антипутінської» коаліції. До повного «комплекту перемог» російської дипломатії залишилося «побити горщики» з ісламом.
Чіткий план завжди має свої цілі та головну мету. План, якого ніколи не було ні у путіна ні у його оточення, враховуючи те, що навіть цілі так званої «спецоперації» публічно змінювалися керівництвом росії декілька разів. І, окрім, примарної «денацифікації», яку навіть самі глашатаї розуміють кожен по-своєму, нічого конкретного по цілях проголошено не було.
Марна справа шукати логіку у нелогічних мізках кремлівської влади. Її там немає і ніколи не було. Як не було ніколи чіткої стратегії та планування. Росія все завжди робить «на авось». Але цього разу «авось» не пройшло і привело росію до краху.
Складається враження, що саме в повному руйнуванні системи влади, міжнародного положення, економіки та соціальної складової росії і полягає «хитрий» план путіна, який всі так намагаються розгадати.
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