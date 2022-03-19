Харчування для росомахи

14:01 13 березня Київ, Україна

«Переможна» операція «Z» буксує на мерзлих полях України. Її перший етап, бліцкриг, повністю провалився. А для другого етапу – штурму українських міст, вкрай потрібні значущі сили, які не можна притягнути з Росії, не об’явивши при цьому загальної мобілізації. Але це буде означати вже не «спецоперацію», а повноцінну війну, навіть від згадки про яку Кремль скручує судома.

«Дірку» у чисельності «гарматного м’яса» міністр оборони Росії Шойгу запропонував «заткнути» за рахунок найманців із країн Близького Сходу. Міністр заявив на нараді Володимира Путіна з членами Радбезу, що погодилися на це вже понад 16 тисяч людей. Так званим «добровольцям» пропонують по 200-300 доларів, щоб вони «поїхали в Україну та працювали як охоронці» протягом шести місяців. Тобто, кілограм «гарматного м’яса» зараз у Росії оцінюється у 25-30 доларів за місяць. Арифметика процесу проста до огидності. Компенсація за росіянина, що загинув на війні становить 113 000 доларів.

Кремль з ненавистю спостерігає за допомогою, яку надають Україні демократичні світові країни для боротьби з агресором. Звичайно, Ерітрея, яка підтримує Росію у злочинній війні не спроможна забезпечити таку підтримку. Вона загалом вартує менше, ніж одна поставка зброї Україні від країн Європи. За словами Шойгу, цей крок, найманці з Сирії, необхідний «на тлі того, що відбувається абсолютно безконтрольне постачання озброєння, різного озброєння в Україну з усіх боків». Що, «жаба давить»?!

«Добровольці» від Шойгу – вояки ті ще. Навіть з урахуванням низької собівартості, їхня бойова цінність прагне нуля. Єдине, на що вони спроможні - вони можуть тиснути числом, і, завалюючи власними трупами позиції захисників України, здатні досягати певного тактичного успіху.

З точки зору стратегії, навіть 16 тисяч – це капля в морі, яка ніяким чином не вирішує проблеми окупанта з тимчасово «живою силою». Використання цього «гарматного м'яса» призведе лише до колосальних репутаційних втрат Кремля.

У обороні Києва, за різними оцінками, задіяно сотні тисяч захисників. За простою арифметикою війни нападник повинен у 8-10 разів за чисельністю перевищувати захисників для успішного штурму. Москва не зможе «купити» таку кількість найманців. Немає стільки дурних.