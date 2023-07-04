Перед українцями постало питання: пити чи не пити? На жаль, поки що йдеться не про горілку на честь перемоги над дурним шаленим ворогом, а про препарати йоду, про які знову ведуться активні дискусії через загрозу теракту на ЗАЕС.

Що б там хто не говорив на ринках та в магазинних чергах, безконтрольне та реально невмотивоване вживання таких препаратів лише через страх загрози – абсолютно непотрібне і може спричинити реальні проблеми зі здоров'ям. Алергічні реакції аж до рівня анафілактичного шоку, прояви йодизму, загострення захворювань щитовидної залози, диспепсія, запаморочення та порушення функції нирок – далеко не вичерпний перелік можливих наслідків самопризначення йоду зі страху.

Чи мають страхи українців реальну основу? На жаль, мають... Після теракту на Каховській греблі всім зрозуміло, що ні кремлівський придурок, ні його приголомшені виконавці не зупиняться ні перед чим.. Примарне сяйво "російського світу" чітко перетворилося на жах у стилі "після нас хоч потоп".

Загроза є абсолютно реальною і такою ж дурною, як і все, що робить путінська росія. Наказати залишити територію атомної станції до 5 липня, а тим, хто залишиться, у разі вибуху чи іншої аварії на ЗАЕС кричати, що це "бандерівці підірвали"? На такі "формування" громадської думки здатні лише неповноцінні розумом "стратеги" із кремля. По дурному все. Але українцям від такої дурості не стає легше.

Орки замінували чотири із шести реакторів станції. Навіть не зовсім шановний пан Гросі, який постійно робить якісь незрозумілі реверанси у бік окупантів, оцінює ситуацію на ЗАЕС як "вкрай нестабільну". Та й від чого їй бути стабільною, якщо загроза існує не тільки від "підриву" реакторів обдурілими російськими мавпами, які сприймають Атомну енергію як якусь "гранату" для підвищення напруги та залякування. Після підриву Каховської дамби впав рівень води у ставку охолодження реакторів, що може спричинити неконтрольоване підвищення в активній зоні з подальшим руйнуванням та викидом небезпечних радіоактивних речовин.

Наразі п'ять із шести реакторів станції перебувають у найбільш безпечному "холодному" режимі з температурою 70 градусів. Один - "гарячий". Припинення охолодження через недостатній рівень води призведе до катастрофи на "холодних" за сім днів, на "гарячому" - за день. Без жодних мінувань та вибухів. Достатньо зруйнувати систему охолодження - і попередження катастрофи залишиться обмаль часу, тим паче, враховуючи бойові дії.

Запоріжжя та Дніпро, Крим, Молдова, Туреччина, краснодарський край самого агресора - страшна можлива "географія" катастрофи. Багатостраждальне Чорне море, яке вже зазнало страшної шкоди від підриву дамби, мінувань і, взагалі, бойових дій, уже й так втрачає флору та фауну. Чи зможе воно пережити ще й радіаційне забруднення, яке не зупиниться на ньому, а перейде на Середземне та Мармурове? Чи розуміють наші середземноморські партнери весь жах наслідків можливого російського теракту?

Навряд чи розуміють... Принаймні на Каховський теракт, наслідки якого можуть виявитися навіть страшнішими від загрози на АЕС, особливої реакції світового суспільства та допомоги з ліквідації та попередження поширення отруєння води та знищення біоценозу, українці так і не дочекалися. Мабуть, "картинка" події була не такою страшною, як репортажі з Бучі. Психологічні особливості сприйняття подій можуть зіграти з Європою, яка так і не усвідомила до кінця жахливість ситуації, як тієї, що вже трапилася на Каховській дамбі, так і можливого на АЕС, дурний жарт. Ось тільки сміятися з неї буде нікому.

Тож пити чи не пити українцям "рятівний йод"? Поки що ні. Але треба мати його "під рукою", щоб у разі потреби забезпечити собі та рідним захист.

І дай Бог, щоб він так і залишився в скриньці чи кишені невідкритим!