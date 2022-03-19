Листи мертвим?

17:49 10 березня Київ, Україна

Влада Кремля, розуміючи критичний моральний стан своїх окупаційних військ, пропонує мешканцям Росії писати листи синам-агресорам з підтримкою їхніх злочинів на території України.

Та навіщо мертвим листи? Краще робити хрести та замовляти панахиди. Жорстоко? Авжеж! Але скільки можна бути добрими?

Протягом життя людина робить багато різних речей, добрих і злих. Кожного дня людина робить вибір на користь добра або зла. Існує думка, що коли людина помирає, то лічильник зупиняється і робляться підсумки життя. Тому має сенс молитва за померлих, адже таким чином, батьки тих, хто з війною прийшов на українську землю, можуть допомогти душам своїх рідних спочилих, – це молитва і милостиня за їх упокоєння. Та не всяк гріх можна відмолити. Військовим злочинцям, що вбивають мирних людей та дітей не буде прощення ні на цьому, ні на тому світі.

Осіб, які вчинили злочини, священнослужителі не відспівують і наказують не ховати поряд з усіма на цвинтарі. Господь всемилостивий, але не настільки, щоб у посмерті зрівняти вбивць та їхні жертви.

Таких потрібно не ховати, а закопувати живцем, як у Запорізькій Січі, де вбивцю ховали живцем в одній труні з його жертвою. Саме такою повинна бути «винагорода» російським військовим злочинцям за вбивства мирного населення України.

Хоча, ні! Вбиті українці заслуговують на краще «сусідство»! Скажених собак потрібно зібрати та живцем закопати в одній величезній ямі, яку потім зрівняти з землею. Без хрестів та панахид…

Чи бажає Росія своїм синам такого майбутнього? Проста Росія та прості росіяни, яким задурили мізки наглою брехнею про «українську загрозу» та «бандерівське рабство»? Чи може бажати нормальний батько чи мати такого майбутнього для своєї дитини? Сотні разів – «ні»! Це протиприродньо!

Тому, нещасні батьки агресорів, якщо ваша дитина, виконуючи злочинний наказ, опинилася на території України, дійсно терміново пишіть їй листа. Але з проханням прийти до тями, зрозуміти, врешті решт, злочинність наказів кремлівських божевільних та повернутися додому. Лише склавши зброю ваші сини зможуть уникнути ганебної собачої смерті та безславного посмертя!