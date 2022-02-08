Піраміда Маслоу для метеликів

11:52 08 лютий Київ, Україна

24 січня на порталі проектів нормативних правових актів regulation.gov.ru Міністерство культури РФ винесло на громадське обговорення проект указу президента РФ «Основи державної політики щодо збереження та зміцнення традиційних російських духовно-моральних цінностей». На думку авторів цього документу, «російське суспільство стоїть перед глобальною ціннісною кризою», яку несе діяльність «екстремістів, терористів, США та їх союзників, транснаціональних корпорацій та іноземних НКО».

У тексті проекту зазначено, що «ідеологічний та психологічний вплив на громадян Росії веде до насадження чужої російському народу і руйнівної для російського суспільства системи ідей і цінностей, що включає культ егоїзму, вседозволеності, аморальності, заперечення ідеалів патріотизму».

Схоже на те, що напівміфічні «духовні скріпи», як ідеологічна основа «руського міру», на яких так вперто постійно наголошує та акцентує увагу «довічний керманич» Кремля, виявилися неготовими до викликів сьогодення. Росія падає у прірву і винна у цьому, безумовно, не влада Путіна, що довела країну до краю, а «тлетворноє вліяніє Запада». Саме Західна ідеологія, на думку Міністерства культури РФ, заважає швидкому гармонійному розвитку країни. Тому Росія, як соборний ідеал захисту моралі та духовності, справедливості та добра повинна стати на вістрі боротьби з всесвітнім капіталістичним Злом.

Пошук винних в усіх негараздах настільки захопив російських можновладців, що перетворюється у фарс. Тільки зовсім не смішний. Наприклад, винними у нездатності влади вирішити проблему бродячих собак, які нападають на дітей та дорослих, чиновники призначили зоозахисників. Забайкальський депутат Олександр Михайлов стверджує, що зоозахисники «не просто загрожують безпеці Росії, а підривають її».

«Те, що собак не можна вбивати, — це абсолютна нісенітниця, яку нам хтось нав'язав. Я жив у селі й пам'ятаю, що там все життя їх відстрілювали, а шкури пускали на унти. Ходить собака без господаря якийсь час — його ліквідують і не має значення, агресивний він чи ні».

Депутат припустив, що зоозахисники є «закордонним проектом, націленим на знищення росіян за допомогою собак», тому таких людей потрібно розстрілювати. «… Тому для людей, які не дають бродячих псів ліквідувати, треба також запровадити покарання на законодавчому рівні – ставити до стінки». Така собі «високодуховність» у виконанні російського депутата…

Взагалі, на думку політолога Аббаса Галлямова, головний ворог Росії - це піраміда Маслоу. Вона передбачає, що потреби вищого порядку актуалізуються в міру задоволення нижчих. «Перед тим, як розмовляти з людиною про високе, її треба нагодувати. У російської влади нагодувати людей не виходить, зате вони натомість із пріоритетом духовного над матеріальним лізуть».

Та про яке «нагодувати людей» з таким рівнем корупції може йти мова?! Росія посіла 136 місце у Індексі сприйняття корупції від Transparency International. На одному рівні з Анголою, Ліберією та Малі. Роком раніше Росія посідала 129 місце. А наскрізь пронизані Західною ідеологією, з її «культом егоїзму, вседозволеності, аморальності, заперечення ідеалів патріотизму, служіння Батьківщині, продовження роду, творчої праці» (саме такі ознаки притаманні Заходу на думку авторів проекту), Данія, Нова Зеландія та Фінляндія, за підсумками 2021 року очолюють рейтинг країн із найнижчим рівнем корупції. Явна «перемога» добра над капіталістичним злом! Чи, можливо, корупція і є ознакою «російської самобутності», за зміцнення якої ратує опублікований проект?

Як традиційні цінності в документі вказані «життя, гідність, права і свободи людини, патріотизм, громадянськість, служіння Росії, високі моральні ідеали …». Тож, мабуть абсолютно помилково (сарказм), людей які намагаються захищати саме ці цінності в Росії, Олексія Навального, Любов Соболь, Георгія Албурова та багатьох інших опозиціонерів включили до списку терористів та екстремістів Росфінмоніторингу?

Документ, який нібито спрямований на «протидію поширення деструктивної ідеології» та забезпечення «морального лідерства Росії в міжнародних відносинах», насправді виглядає як чергова спроба приховати крах ідеології «руського міра».

Негативний сценарій, за яким «у країні формуватимуться умови для саморуйнування суспільства, послаблення дружніх, сімейних та інших соціальних зв'язків, посилення соціокультурних розривів та нерівності» та який «завдасть шкоди моральному здоров'ю людей, сприяє поширенню аморального способу життя, насильства та вседозволеності, а також призведе до зростання вживання алкоголю та наркотиків», від якого застерігають автори документу, вже давно став реаліями сучасної путінської Росії.

«Хто винний і що робити?» - довічне запитання. Простіше за все винних просто призначити, чим реально знайти. З визначенням/призначенням винних цей документ впорався стовідсотково. А ось відповідь на запитання «що робити?», окрім як «наділити широкими повноваженнями орган міжвідомчої координації, який аналізуватиме діяльність ворогів, вирішуватиме, як їм потрібно протидіяти, та готувати щорічну доповідь президенту РФ», так і залишилася «за кадром». І це не дивно. Бо відповідь на запитання «що робити?» абсолютно не прийнятна для путінського Кемля.