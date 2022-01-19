Чи перейде Кремль "червоні лінії"?

10:03 18 січень Київ, Україна

Події в Казахстані на початку року значно зменшили сподівання на те, що новий рік виявиться більш спокійним та добрим, ніж попередній. Як кажуть – початок покладено. І такий початок, на жаль, не додає оптимізму. Що далі?

Друга повноцінна неділя січня дуже багата на міжнародні події, значимість яких дуже складно недооцінити. Весь наступний тиждень представники США , НАТО, Росії та України у різних форматах на тлі підвищеної військової активності Росії поблизу українського кордону обговорюватимуть питання безпеки. Від результатів перемовин залежить не тільки майбутнє України, я й світовий спокій, принаймні спокій європейський, взагалі.

10 січня Росія та США проведуть переговори в Женеві на тему ситуації на кордоні України та гарантій безпеки та контролю над озброєннями. Сторони представлятимуть заступниця держсекретаря США Венді Шерман та заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков. Також 10 січня відбудеться онлайн-саміт ОДКБ під головуванням Вірменії за участю Путіна щодо ситуації в Казахстані. Зустріч пройде паралельно із зустріччю Росія – США (НАТО). Навряд чи така паралельність двох заходів є простим збігом!

12 січня у Брюсселі відбудеться засідання Ради Росія – НАТО. Росію представлятимуть заступник міністра закордонних справ Олександр Глушко, а також високопосадовці Міноборони РФ. Це буде перша зустріч за останні два з половиною роки. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг оголосив, що головною її темою також буде ситуація на українському кордоні. 13 січня у Відні має відбутися зустріч у форматі Росія — Організація з безпеки та співробітництва в Європі.

На 12-13 січня у Брюсселі заплановано засідання військової ради НАТО, яке пройде в онлайн-режимі. Глави оборонних відомств альянсу обговорять, зокрема, реалізацію основної концепції ведення бойових дій (Warfighting Capstone Concept), а також розробку концепції стримування та оборони євроатлантичного регіону та нової стратегічної концепції НАТО. Також заплановані переговори з представниками України та Грузії з питань поточної ситуації у сфері безпеки та проведення оборонних реформ у цих країнах.

Напередодні женевських зустрічей в The New York Times вийшла стаття, в якій зібрано всі заходи, які Вашингтон може вжити щодо Росії, якщо остання зірве переговори. Як пише The New York Times, у США обговорюють гіпотетичну можливість озброювати «повстанців» в Україні у разі окупації її чи її частини Росією. При цьому стаття дає зрозуміти, що у разі російського наступу Україна не може розраховувати на пряму військову підтримку Заходу.

На жаль, вторгнення російських військових та початок повномасштабної війни між Росією та Україною розглядається зараз як цілком можливий сценарій. «Ніхто не має дивуватися, якщо Росія організує провокацію чи інцидент. А потім спробує використати це для виправдання військового втручання», — каже держсекретар США Блінкен.

Незважаючи на таку нерадісну можливу перспективу, США продовжують сподіватися, що переговори можуть принести хоча б обмежений успіх і Росія відмовиться від агресії – у цьому випадку, як випливає з публікацій, жорсткі санкції не вводитимуться.

«Росія не піде на поступки щодо гарантій безпеки в Європі, незважаючи на тиск Заходу», - заявив заступник глави МЗС Сергій Рябков. Сама наявність такого тиску та висловлювання за кордоном, що Росія має сама зробити той чи інший крок, не вселяють оптимізму. Москва припускає, що домовитися про стратегічну безпеку зі США та НАТО швидко не вдасться. За словами Рябкова, назрілі питання «треба вирішувати на озвучених Москвою умовах». Тобто на умовах, які враховують лише амбітність Путіна, який намагається створити нову Імперію, незважаючи ні на здоровий глузд, ні на історичний досвід намагань «світового панування».

Як нещодавно стало відомо, російська Компартія готує проєкт ухвали про визнання ДНР та ЛНР. Про це заявив секретар ЦК КПРФ Казбек Тайсаєв. «Наша партія підготувала проєкт постанови Державної Думи про визнання Донецької Народної Республіки та Луганської Народної Республіки», - заявив Тайсаєв. Депутат запевнив, що це завдання «реалізовуватимуть найближчим часом». Схоже на те, що Кремль готується перейти усі «червоні лінії» у відповідь на можливу непоступливість на січневих зустрічах США та НАТО, які не бажають «грати за правилами», що встановлює Путін. А Кремль не готовий робити кроки до миру та спокою.