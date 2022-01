Чи перейде Кремль "червоні лінії"?

Напередодні женевських зустрічей в The New York Times вийшла стаття, в якій зібрано всі заходи, які Вашингтон може вжити щодо Росії, якщо остання зірве переговори. Як пише The New York Times, у США обговорюють гіпотетичну можливість озброювати «повстанців» в Україні у разі окупації її чи її частини Росією. При цьому стаття дає зрозуміти, що у разі російського наступу Україна не може розраховувати на пряму військову підтримку Заходу.