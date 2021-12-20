Переговори Байдена та Путіна – як і про що?

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7 грудня пройшли другі за цей рік перемовини між президентом США Байденом та президентом РФ Путіним. Хоча двогодинна зустріч, яка проходила в режимі відеоконференції «особливо захищеним каналом зв'язку» була закритою, її тема була відома заздалегідь. Незрозуміло було головне, чи зможуть глави двох країн домовитися хоч би про щось — настільки протилежними були їхні позиції.

Ще напередодні зустрічі стала зрозумілою різниця у настроях та ставленні до неї обох сторін. В Америці майбутній саміт назвали «передвоєнним», «найважливішим після закінчення холодної війни» і зазначали, що «ставки як ніколи високі». В той самий час президент Росії буквально за годину до розмови назвав цей саміт «протокольним заходом», що у перекладі з дипломатичного – «формальним».

Президент США виступав на цій зустрічі як лідер єдиного Заходу. Напередодні свого віртуального саміту з Путіним 46-й президент США поговорив з лідерами союзників, включаючи президента Франції Еммануеля Макрона, канцлерку Німеччини (буквально напередодні її звільнення) Ангелу Меркель, прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі та прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона. «Лідери обговорили свою загальну занепокоєність нарощуванням російської військової могутності на кордонах України і все більш жорсткою риторикою Росії», - йдеться у повідомленні Білого дому. Західні лідери в черговий раз закликали Росію знизити напруженість і погодилися, що дипломатія — єдиний шлях просування уперед.

На відміну від західних колег, у своїх виступах напередодні розмови з Байденом, Путін не акцентував увагу на дипломатичних заходах. Він лише в черговий раз прокреслив перед Вашингтоном та «колективним Заходом» «червоні лінії», за які «не можна заходити»: вступ України до НАТО і подальше розширення НАТО на схід, до кордонів РФ, поява на українській території військових баз і комплексів НАТО.

Короткий термін підготовки цієї зустрічі, а домовленість про неї Кремль та Білий дім узгодили в останній момент, безумовно вказував на те, що зустріч є реакцією на дії РФ поблизу кордону з Україною. Тому цілком зрозуміло, що більшість часу зустрічі було присвячено українському питанню та діям РФ на своєму західному кордоні.

У ході зустрічі Путін висловив свою позицію, яка більше схожа на ультиматум. Він вимагає від Заходу письмових гарантій того, що Україна ніколи не вступить до НАТО, і вважає це передумовою зменшення напруженості в Європі.

Деталі розмови, що проходила за «закритими дверима», не розголошуються, але достеменно відомо, що радник з національної безпеки США Джейк Салліван так охарактеризував відповідь президента США на забаганку Путіна: «Але я можу сказати чітко і прямо, що президент Байден не робив у цьому питанні жодних поступок і не брав зобов'язань. Він (Байден) наполягав на тому, що інші держави мають вільно вибирати, з ким (я яким геополітичним блоком) їм асоціюватись», - наголосив він. За його словами, у разі вторгнення США готові надати додаткову військову допомогу Україні «понад те, що ми вже надаємо» та розмістити додаткові сили на сході Європи.

«Те, що ми не робили у 2014 році, ми готові зробити зараз», - сказав Салліван, маючи на увазі реакцію Заходу на анексію Криму.

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, яка спілкувалась напередодні з американськими сенаторами, заявила, що Вашингтон та його європейські союзники розглядають «повний спектр варіантів» санкцій на той випадок, якщо Росія нападе на Україну. «Те, що ми обговорюємо, буде еквівалентним фактичній ізоляції Росії від світової фінансової системи», - заявила вона. Раніше телекомпанія СNN повідомляла про те, що американська влада як варіант санкцій розглядає відключення Росії від міжнародної системи міжбанківських платежів SWIFT, а агентство Блумберг - про можливе обмеження конвертації рубля.

Байден і Путін вперше проводили переговори у червні, коли вони особисто зустрічалися у Женеві. Єдиним помітним результатом тих переговорів стало повернення послів до Москви та Вашингтона. Що стане результатом цієї зустрічі поки що не відомо. Відомо лише про те, що обидва президенти «дали завдання своїм командам». За версією Вашингтона, два президенти доручили «вжити заходів», пов'язаних з деескалацією ситуації на кордоні з Україною. За версією Москви, вони «домовилися доручити своїм представникам вступити в предметні консультації» з «чутливих питань».

Реальні результати цих переговорів, як вважають експерти, стануть зрозумілі протягом двох найближчих тижнів або максимум місяця. Якщо Росія перестане збільшувати накопичення військової сили на кордоні або почне відведення, значить, все ж таки домовилися.