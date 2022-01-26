07:39 26 січень Київ, Україна

Завершилася неділя міжнародних зустрічей, які мали на меті поліпшити ситуацію на українському кордоні та хоча б частково зняти напругу, яку спровокувала Росія своїми діями та гучними заявами. На превеликий жаль, усі намагання США та Європейських країн досягти розуміння з Росією з питань безпеки вщент розбилися об стіну захмарних амбіцій Кремля. Переговори Росії та США у Женеві у понеділок, зустріч на рівні Ради Росія – НАТО у Брюсселі у середу, засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні у четвер стали лише бенефісом тупої імперської міжнародної політики сучасної Росії.

На кожній зустрічі Москва вперто ставила своєю головною вимогою отримання від США та НАТО юридичних гарантій нерозширення НАТО на схід. В першу чергу – за рахунок недопущення вступу до альянсу України та Грузії. Та для країн Заходу ця вимога нездійсненна. Одразу після переговорів у Женеві голова американської делегації Уенді Шерман ще раз наголосила на тому, що нікому не буде дозволено «зачинити політику відкритих дверей у НАТО».

Можливість повноцінної агресії проти України збоку Росії у відповідь на бажання України отримати членство у НАТО – головний предмет суперечки між Росією та Заходом. З самого початку Росія була не налаштована на досягнення розумних домовленостей. Саме тому Кремлем й був ультимативно запропонований варіант юридичних гарантій нерозширення. Путін розумів, що ні США ні країни НАТО ніколи не погодяться підписати такий «акт політичної капітуляції». А категоричне «ні» Заходу на такі забаганки можуть «розв’язати руки» Кремлю для досягнення своїх цілей. «Ми пропонували – вони відмовились!»

Намагаючись повернути собі геополітичне лідерство, Путін обрав для Росії роль «мавпи з гранатою», яка шантажує цивілізований світ можливостю вибуху. І перевіряти «дієздатність мавпи» Захід відверто побоюється. Тому й намагається максимально виважено вести перемовини з неадекватним опонентом. Таку виваженість багато хто сприймає як слабкість, а хворобливу агресивність як силу. США та НАТО готові були зробити досить суттєві поступки. Але не з ключового для РФ питання гарантій невступу України до НАТО. У результаті МЗС досить голосно грюкнуло дверима, Захід відреагував на тому ж рівні: анонсував прийняття України та Грузії в НАТО вже не як гіпотетичну можливість, а як питання часу.

Загалом, тижнева дискусія вийшла вкрай безглуздою. Насторожує те, що така різка принциповість Російського МЗС виникла рівно після переговорів Путіна з товаришем Сі. Про що конкретно домовилися керівники Китаю та Росії не відомо, але відомо що Путін відвідає відкриття Олімпійських Ігор у Пекіні 4 лютого та проведе переговори із Сі Цзіньпіном. «Готуються рішення, які детально продумані, здійсненні та які реально допомагають нарощувати нашу взаємодію», - повідомив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на прес-конференції, відповідаючи на запитання Сіньхуа.

Поки американці намагаються за допомогою дипломатії уникнути «російської атаки» України, Європа не усвідомлює, що сама перебуває у серйозній небезпеці, попереджає італійське видання Corriere della Sera. Тим часом у безпосередній близькості від неї знаходиться не лише російська загроза, а й більш підступні виклики з боку Китаю, наголошується у статті. На думку автора, Європі давно настав час зрозуміти, що Володимир Путін і Сі Цзіньпін «затиснули її в лещата» і загрожують життєво важливим інтересам, а розбіжності всередині ЄС лише ускладнюють ситуацію.

У редакційній статті офіційного видання КПК Global Times з гучною назвою «З боку США марно намагатися зруйнувати Китай І Росію грубою силою» йдеться про відносини США, Росії та Китаю в контексті переговорів США та організації, включаючи НАТО, з Росією, що відбувалися на тижні. На думку багатьох експертів, розвиток відразу двох «холодних війн», вимушено розв'язаних США проти РФ і Китаю, з великою ймовірністю підштовхуватимуть процеси до їх зливання в одну загальну холодну війну США проти Китаю і РФ, де ймовірність тіснішого військово-політичного альянсу РФ і КНР істотно зростає. Саме на такий розвиток подій сподівається Кремль, зайнявши ультимативну позицію на минулих перемовинах. На думку Путіна, якщо США та країни НАТО визнають за Росією право на її сферу впливу, то слідом із такою ж вимогою виступить Китай, а за ним уже в черзі стоятиме Іран.