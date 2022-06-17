Паралелі? Не дай Боже!

Путінська пропаганда охоче "розкручує" і "роздмухує" брехню свого правителя, намагаючись таким чином "донести правду" до внутрішньої аудиторії та всієї світової спільноти. Болючі фантазії путіна та його «прислужників» дають безліч «достовірних фактів», які агітаційна бригада кремля спрямовує на засмічення мозку громадян, намагаючись якось виправдати злочинну агресію проти України.

Часто така «локшина» виглядає не те що сумнівною, а відверто безглуздою. Але це не заважає «рупорам кремля» розповсюджувати «інформаційну заразу».

Мета таких намірів очевидна – зняти з Росії тавро «агресора» і «продати» аудиторії образ Росії як «країни-визволителя», що бореться зі світовим нацизмом.

Російське керівництво повністю "захопило в інформаційний полон" історичну спадщину Другої світової війни. І початок цьому поклав ще сталін, який 24 травня 1945 на урочистому прийомі в кремлі з нагоди капітуляції нацистської Німеччини у Другій Світовій Війні, проголосив тост: «Я п'ю, перш за все, за здоров'я російського народу тому, що він є видатний нацією серед усіх націй, які входять до радянського союзу..., тому що він заслужив у цій війні загальне визнання як провідна сила радянського союзу серед усіх народів нашої країни».

Продовжив «анексію» історії тодішній прем'єр Росії Володимир Путін, який 19 грудня 2010 року під час прес-конференції сказав: «Ми б все одно перемогли у війні. Тому що ми – народ переможців… Найбільші втрати у війні зазнала саме РРСФР – понад 70%.. Війна була виграна насамперед за рахунок ресурсів Російської Федерації».

Саме такою «вивернутою» історичною «правдою» російські пропагандисти і намагаються зараз, під час збройної агресії росії проти України, «пошити білими нитками» брехню про те, що росія – історично «єдина у світі сила, яка може зупинити нацизм», а Україна - Центр «нового нацизму», практично «наслідувач гітлерівської фашистської ідеології».

Ця відверта брехня, на думку кремля, має вплинути на ставлення міжнародного суспільства до війни в Україні. Насамперед – Німеччині, яка мала б відчути себе винною перед росією за минулу війну і, маючи у своїй історії сторінку «нацистського жаху», практично підтримати росію у «визволенні» України від «наслідувачів нацизму».

«Росія практично самостійно перемогла нацизм у ХХ столітті»… На щастя, окрім маніпулятивної соціології, що легко підлаштовується під необхідний владі результат, є ще статистика. Тим, хто вміє шукати інформацію та об'єктивно її оцінювати, «голі та бездушні» цифри назавжди відіб'ють будь-яку довіру до кремлівської брехні. "Поодинці" росія могла хіба що бігти за Урал і перетворитися на зруйновані залишки колись величезної країни.

Уперта та непідкупна статистика каже наступне:

Із середини Другої Світової війни кожен третій військовослужбовець червоної армії був вихідцем із території України.. У піхотних частинах та з'єднаннях 1-4 Українських фронтів українці становили 60-80% особового складу.

Радянськими бойовими нагородами було відзначено 2,5 млн. воїнів України, 2069 із них удостоєні звання Героя радянського союзу (за загальної кількості нагороджених 11 605).

Серед 113 двічі Героїв радянського союзу – 32 представники України, а серед тричі Героїв (їх було четверо) – наш знаменитий земляк Іван Кожедуб.

Чимало представників української землі стали повними кавалерами солдатського ордена Слави.

Загальна кількість мобілізованих з території України за роки війни до червоної армії становила близько 7 мільйонів. Кожен другий із них загинув, а кожен другий із тих, хто вижив, повернувся інвалідом.

Окрім червоної армії, вихідці з України воювали в арміях Польщі (120 тисяч), США (80 тисяч), Канади (45 тисяч), Франції (5 тисяч).

Сотні тисяч українців боролися проти нацистів у лавах партизанів та повстанців. Сім українців були командувачами фронтів та армій, 200 – генералами.

То чи змогли б росіяни самостійно, без українців та всієї антигітлерівської коаліції, здолати зло Нацизму? Відповідь очевидна – Ні!

Влада сучасної Німеччини «буксує» з реальною допомогою Україні.

Можливо, вона насправді «купилася» на брязкальця кремля і почувається винною перед росіянами за звірства гітлерівських нацистів? Адже та ж статистика, «голі» цифри, впевнено говорять про те, що найбільшої шкоди гітлерівські загарбники завдали саме Україні! Саме Україна була практично знищена під час окупації.

Було зруйновано майже 700 (40% (!) усіх міст радянського союзу, знищених війною) та 28 000 сіл. Оцінка матеріальних збитків становила 285 млрд рублів (у цінах 1941 року) - понад 40% всього збитків ссср.

Спалено 319 тисяч господарств. Виведено з ладу 5600 мостів, зруйновано 33 000 шкіл, технікумів, 18 000 медичних закладів. 45,1% житлового фонду зруйновано або виведено з ладу. Загалом 1,8 млн. житлових будинків у селах зруйновано. На Лівобережній Україні було зруйновано кожну четверту хату. 10 млн людей залишилися без даху над головою після закінчення війни.

Сукупні людські втрати на території України протягом 1939-1945 років, включаючи військових та цивільних, оцінюють у 8-10 мільйонів людей. У війні загинув кожний п'ятий українець. Серед військовослужбовців призову на літо 1941 року вціліли лише 3% від загальної кількості.

Тож перед ким найбільше винна Німеччина?

Цю страшну статистику минулого більшість простих європейців не знає, а той, хто знав, під тиском путінської пропаганди починає забувати. У ній немає нічого нового чи таємного. У ньому лише біль та втрати українського народу за час війни ХХ століття. Але її героїзм і мужність українців, які вже одного разу перемогли нацизм. Чи не самі. З допомогою міжнародного багатонаціонального суспільства. Але внесок України в ту перемогу від цього не меншає.

Росія постійно шукає якісь придумані історичні паралелі. Брехливі та надумані. Але, на жаль, зараз напрошується інша паралель.

Між реальними «темпами допомоги» Україні з боку деяких європейських країн та Пактом Молотова-Ріббентропа, який був укладений 23 серпня 1939 року між гітлерівською Німеччиною та радянським союзом, правонаступником якого вважає себе росія. Точніше – з його таємним додатком, у якому «сторони» домовилися про розподіл сфер впливу Східної Європи.

Дай Боже, щоб такі думки були помилковими.