Пандемія дурості

11:26 12 липня Київ, Україна

Всупереч масовим пропагандистським заявам кремлівських посадовців про перемогу над коронавірусом, які лунали протягом першої половини цього року, Росія продовжує демонструвати рекордну смертність від хвороби. Навіть, незважаючи на лаври «першої в світі вакцини», досить сумнівної якості, влада Росії не змогла зупинити поширення хвороби. Мало того, на останній Прямій лінії президент Путін так і не зміг відповісти на запитання «що далі?». Складається враження, що перебіг хвороби на теренах Росії віддано на волю випадку. Якось буде.

Таке ставлення влади призвело до того, що враховуючи зростання кількості захворілих та померлих від коронавірусу за останній час, Кремль вимушений був офіційно визнати провал вакцинації та практично повну відсутність контролю епідемічної ситуації в країні.

Як випливає з даних оперативного штабу РФ, оприлюднених в цю середу, добовий приріст нових хворих на коронавірус в Росії склав 21 042 випадки, померли 669 осіб - це максимум за час пандемії.

Найбільша кількість смертей зафіксована в Москві і Санкт-Петербурзі: 117 і 111 відповідно.

У Москві захворіли ще 5 823 людини, вилікувалися 5 574 пацієнти. Найбільший приріст хворих слідом за Москвою відзначений в Московській області - 2 583 випадки, в Санкт-Петербурзі - 1 503.

Всього в Росії з 2 березня 2020 року, коли був виявлений перший хворий, зареєстровано 5 млн 514 тис. 599 випадків коронавірусної інфекції, 135 214 померлих і 5 млн 393 людини виписані після хвороби. Як пише німецьке видання Handelsblatt, «За офіційними заявами, пандемію коронавірусу в Росії планувалося перемогти найближчим часом. Але всебічна пропаганда Володимира Путіна призвела до зворотного». Спочатку пандемію коронавірусу відкидали як нагнітання страху з боку Заходу. Потім стали цілеспрямовано виставляти в поганому світлі західні вакцини і навіть фінансувати блогерів в Німеччині, щоб дискредитувати вакцину від Biontech.

«Путін теж зробив собі щеплення дуже пізно, в березні, і при цьому не публічно. Яку саме вакцину отримав 68-річний президент, народу не повідомили», - зазначає Handelsblatt. Спроби перевести на гумор питання, чим і коли вакцинувався Путін, під час його Прямої лінії виглядали досить смішно та безглуздо. Плутанина в термінах та назвах теж зовсім не додає впевненості у адекватності вакцини. Тому на заклик Путіна до своїх співвітчизників вакцинуватися - щеплення зробили лише 12,5% росіян.

Відповідно до одного з останніх соціологічних опитувань, лише 27% росіян хотіли б пройти вакцинацію, 22% вважають вакцину неефективною, 27% - і зовсім небезпечною. Це ляпас Путіну, який, згідно з офіційною пропагандою, користується високою популярністю серед населення Росії.

Але навіть якщо б всі росіяни захотіли зробити щеплення - вакцин не вистачає: за даними Міністерства охорони здоров'я РФ, з початку року було вироблено всього 29,2 млн подвійних доз «Супутника». І зі своїми розхваленими різними «рупорами» поставками «Супутника» в інші країни Росія справляється дуже повільно.

Влада Кремля відверто «кидає на бабки» інші країни, яким обіцяла «чудодійну» вакцину. Спочатку Аргентина і Мексика поскаржилися на брак другого компоненту вакцини, який так і не надійшов до цих країн з Росії. Потім міністр охорони здоров'я Гватемали Амелія Флорес повідомила, що уряд її країни попросив Росію повернути аванс, виплачений за поставки вакцини від коронавірусу «Супутник V», оскільки препарат не надійшов в країну. Йдеться про 614,5 мільйона гватемальських кетцалів (близько шести мільярдів рублів), які Гватемала заплатила за покупку 16 мільйонів доз вакцини. Всього ж в країну надійшли лише 150 тисяч доз вакцини.

«Супутник V» поки не визнаний ні ЄС, ні ВООЗ. І схоже, що не буде визнаний. Тому відвідини ЄС з обов’язковим сертифікатом вакцинації з першого липня поки що росіянам «не світять». Тільки BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson. Також Євросоюз може визнавати вакцини, рекомендовані ВООЗ (індійський аналог AstraZeneca Covishield, китайські Sinopharm і Sinovac).

На відміну від переважної більшості росіян, Путін встиг цього року відвідати Женеву. Тому може спокійно відпочивати у своєму бункері. Для бункера його вакцинації «Супутником» цілком вистачить. А ось сотням тисяч росіян щеплення цією вакциною стане причиною неможливості відвідин країн Європи. Хоча, яка там Європа!