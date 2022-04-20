Пам'яті Ірини Райхенберґ

07:01 21 липня Київ, Україна

В історії українського національно-визвольного руху діяльність ОУН посідає особливе місце. Це один з найорганізованіших й наймасовіших етапів боротьби українського народу за власну державність. Без ОУН не було б її героїв – Андрія Мельника, Степана Бандери, Лева Ребета, Олега Ольжича, Романа Шухевича, Олени Теліги. Ці прізвища назавжди вкарбовані у Книгу Історії України. Вони є її невіддільною частиною, складовою того важкого історичного процесу, що пройшов народ України на шляху до Свободи та Суверенітету.

Будь-яка держава без власної історії – мертва. Немає історії – немає майбутнього! Тому збереження та вшанування історії та національної пам’яті про яскраві історичні постаті минулого є прямим обов’язком влади України та справжніх українців сучасності.

На жаль, ми вже звикли до того факту, що історія української нації піддається спробам корекції з боку «сусіда-ворога», якому, наче кістка у горлі, самостійність та незалежність України. Кремль розуміє, що керувати людьми без власної історії набагато простіше. Свою історію Росія вже практично повністю викривила та перевернула з ніг на голову, перетворюючи власний народ на покірне «стадо баранів». Але, як би не намагався Путін та кремлівська пропагандистська армія, з Україною такий номер не пройшов і не пройде. Україна пам’ятає і буде пам’ятати власну історію та своїх героїв.

З Росією все зрозуміло. Але, схоже на те, що не тільки Кремль намагається вплинути на історичний спадок України. Йоель Ліон, Надзвичайний і Повноважний Посол Ізраїлю в Україні, постійно критикує будь-які прояви вшанування пам'яті героїв історії України. Складається враження, що дипломати іноземних країн мають право вирішувати, якою має бути українська історія і яким чином нам, українцям, вшановувати та пам’ятати наших героїв.

На початку березня цього року Посол Ізраїлю в Україні Йоель Ліон відреагував на рішення Тернопільської міської ради, яка присвоїла місцевому стадіону ім’я Романа Шухевича – головнокомандувача Української повстанської армії в 1943–1950 роках. «Ми рішуче засуджуємо рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім'я сумнозвісного гауптмана SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича і вимагаємо негайного скасування цього рішення», — зазначив Ліон у власному Твіттері.

У коментарях до повідомлення посла користувачі соціальної мережі вказали, що Шухевич ніколи не належав до структури SS, а єврейська дівчинка Ірина Райхенберґ пережила Голокост, переховуючись із вересня 1942-го до лютого 1943 року в будинку дружини Шухевича Наталії. Після арешту Наталії Шухевич в 1943 році Роману Шухевичу вдалося переправити дівчинку в сирітський притулок при жіночому греко-католицькому монастирі за 30 кілометрів від Львова, де Ірина перебувала до кінця війни. Але пан Ліон, мабуть, цього не знає, або забув. Або не хоче знати…

За час перебування на посаді, з 2018 року і дотепер, пан Посол знаходив час, у перервах між виконанням своїх прямих службових обов'язків, прокоментувати кожне рішення щодо вшанування пам'яті історичних осіб Степана Бандери, Романа Шухевича, Андрія Мельника, письменників Івана та Юрія Липи. Він, напевне, вважає необхідним щоразу висловити своє обурення щодо подібних рішень, засудити пам'ять вказаних українських історичних осіб, не пропустити можливості назвати їх ксенофобами, антисемітами та пособниками нацистського режиму. При цьому дозволяє собі вимагати скасування будь-яких рішень щодо вшанування їхньої пам'яті та закликає український народ змиритися зі своїм минулим в нашій країні.

У січні 2021 року він назвав лідера націоналістів Степана Бандеру «спільником нацистів». У грудні 2020 року разом з послом Польщі Йоель Ліон висловив думку, що представники української влади «досі відзначають історичні події та їхні постаті, які потрібно раз і назавжди засудити».

Пан Ліон, перебуваючи на посаді Надзвичайного і Повноважного Посла Ізраїлю в Україні, мабуть, не знає, що із 2015 року вояки УПА мають статус борців за незалежність України у ХХ столітті. А 2018 року було ухвалено закон, що надає солдатам УПА статус учасників бойових дій. То, може б ,хто йому підказав ці факти з законодавства незалежної України, у якій він представляє незалежну країну Ізраїль! Чи таким чином пан Посол «заохочує дружні відносини між нашими країнами»?!

Важливо зрозуміти чи думка пана Йоеля Ліона стосовно українських національних героїв являється суто суб'єктивним його баченням, чи це загальна думка Держави Ізраїль про нашу історію, оскільки він є офіційним представником своєї країни.

Україна та Ізраїль, безумовно, дружні держави та справжні партнери, тому повинні пам‘ятати, що повага та шанування історії дружньої країни важливі не менше, ніж повага та шанування кордонів одна одної. Історія кожної країни та її окремі фрагменти - це суто внутрішня справа будь-якої держави.

Взагалі, історія - це тема дуже непроста та специфічна. І належить вона історикам та науковцям, людям, які присвятили своє життя вивченню такої складної і одночасно надзвичайно цікавої науки. Саме такі люди можуть компетентно апелювати історичними фактами, датами, подіями та наслідками, які виникали в силу тих чи інших подій і вчинків історичних постатей. Та давати обґрунтовану фахову оцінку історичним подіям та постатям.

Пан Йоель не історик. Тому нехай його коментарі стосовно вшанування пам’яті героїв України залишаться на його ж власній совісті. Ми сподіваємося на те, що це була його особиста точка зору. А дружній офіційний Ізраїль ніколи не намагатиметься змінити історію України на власний розсуд.