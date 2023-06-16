Пакт про забуття

39 років, з 1936 по 1975, коли Іспанія перебувала під керуванням диктаторського режиму Франсіско Франко... Сучасна білорусь з 1994 року перебуває під керуванням картопляного диктатора лукашенка, який ще трішки не дотягує до терміну перебування при владі Франко. На 10 років. І не дотягне...

Лукашенко прийшов до влади без громадянської війни, як це було із Франко. Але певні паралелі є: режим Франко підтримала гітлерівська Німеччина, режим лукашенка підтримав кремль і трохи пізніше особисто путін, який став справжнім "старшим братом" для білоруського диктатора. 29 років життя країни "під диктовку" кремля призвели до знищення демократичного майбутнього для білорусів, яким спритно "замилювали очі" пропагандою про "якість білоруського життя на рівні із бажаним СРСР".

Не всім білорусам була до душі така "казочка". Багато хто розумів, що режим лукашенка веде країну дорогою, дуже далекою від ідеалів свободи та незалежності нації. Після "чесних" виборів 2020 року, коли диктатор спокійно привласнив собі перемогу, почалася справжня зачистка білорусі від незгодних. В одному з інтерв'ю лукашенко публічно обіцяє "розібратися" зі зрадниками та "не своїми людьми". Диктатор виконав обіцянку запровадженням справжнього терору проти людей, які вийшли на вулиці, протестуючи проти результатів виборів.

Опозиція білорусі програла режиму лукашенка. Як і Іспанії середини ХХ століття. Так і не встановлено кількість жертв репресій режиму Франко. За словами очевидців, людей могли вбивати навіть за зневажні відгуки про церкву чи читання опозиційної літератури. За даними історика Пола Престона, після закінчення війни "20 000 людей було знищено, десятки тисяч загинули в ув'язненні від хвороб та голоду. Пів мільйона втекло з країни".

Кількість знищених режимом лукашенка білорусів наразі невідома, але за кількістю тих, хто втік з країни, рятуючись від репресій, жахлива статистика дуже близька до кількості іспанців, які покинули диктаторську Іспанію в ті далекі роки. З білорусі після серпня 2020-го виїхало від 200 тисяч до 500 тисяч людей. Такі дані наводить Парламентська асамблея Ради Європи.

Соціально-економічна політика режиму Франко базувалася на чотирьох основних елементах - контрольованій економіці, автаркії, корпоративізмі та соціальній "гармонізації". За винятком автаркії (економічний режим самозабезпечення країни, в якому мінімізується зовнішній товарний обіг), яка не могла бути притаманна білорусі, яка фактично стала сателітом імперської росії, все інше відповідає реаліям сьогоднішнього дня країни, що опинилася між диктатом лукашенка та імперськими примхами "великого брата".

Іспанія під час Другої світової війни офіційно зберігала нейтралітет. Але це не завадило їй направити на допомогу Німеччині воювати проти СРСР "Блакитну дивізію". Мабуть, саме прикладом Франко користується лукашенко, який, начебто, і не "агресор" у війні росії проти України, але саме з території "непричетної" білорусі відбувалося вторгнення московських орків на Чернігівщину та Київщину. Саме з аеродромів білорусі злітали літаки окупантів для завдання ударів по території України, знищення інфраструктури та масових вбивств мирних українців. Так чи причетна білорусь?

Франко протримався при владі 39 років завдяки зовнішній підтримці. Спершу була гітлерівська Німеччина. Після поразки фашизму у Другій світовій війні пронімецька позиція Іспанії привела її до ізоляції. Але трохи пізніше завдяки яскраво вираженій антикомуністичній спрямованості влади Франко Іспанія опинилася практично під патронатом США. Лукашенко поки що тримається при владі лише завдяки "кураторам" із кремля. Неминуча поразка путіна та знищення його диктаторського режиму після перемоги України залишить лукашенка віч-на-віч із білоруським суспільством, яке навряд чи захоче і зможе жити "під диктатором". Та й міжнародне суспільство насамперед українці не забудуть, звідки завдавалися удари по Україні.

Після смерті Франко у 1975 році, іспанські політики домовилися не мати справи з кривавою спадщиною диктатури Франко та не обговорювати минулі події, пов'язані з цим режимом. І "правими", і "лівими" був прийнятий так званий "Пакт про забуття", який став спробою подолати минуле та зосередитися на майбутньому Іспанії. Пакт підтримав перехід до демократії у 1970-х роках та відклав складні питання про недавнє минуле з побоювання поставити під загрозу національне примирення та відновлення ліберальних та демократичних свобод.

Але чи можливий такий варіант для білорусі після смерті/усунення лукашенка від влади? Вирішувати виключно білоруському суспільству. Чи пробачать білоруси владі лукашенка понад 35 000 затриманих, десятки зниклих безвісти, понад 450 людей, які зазнали тортур і понад 1400 поранених, включаючи дітей та підлітків під час придушення режимом опору білоруської Нації узурпації влади картопляним диктатором? Чи забуде білорусь Жодіно, Могильов, Барановичі? Чи зможе забути Окрестина, яка стала символом тортур мирних громадян, які не згодні з фальсифікаціями на виборах, учасників протестів у білорусії 2020-2021 років? Чи забуде свавілля "братів-окупантів" з росії, які чинили злочини і знущалися з мирного населення, якому "пощастило" проживати поряд з розквартированими російськими військовими злочинцями?

А самі собі пробачать білоруси, що мовчки спостерігали за тим, як росія несе смерть з їхньої території українцям? Тим самим українцям, з ким білоруси віками ділили хліб і воду, радості та біди, лаялися по-сусідськи та мирилися за одним столом, браталися та одружувалися! Величезна повага та подяка тим синам та дочкам Білорусії, які пліч-о-пліч з українцями знищують спільного ворога! Але ... Де були інші, коли ллється кров України?

Мабуть, таки, що ні. Не забудуть білоруси та нічого не пробачать режиму лукашенка. І зроблять висновки. Але – це все буде внутрішня справа самих білорусів. Їм обирати своє майбутнє та майбутнє своїх нащадків. Україна має повне право допомогти сусідам зробити вірний вибір, підтримати на роздоріжжі та вберегти від помилки. А остаточний вибір має зробити виключно Білоруська Нація.. Адже білоруси – це ж Нація?