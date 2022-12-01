Згубні ілюзії

Війна – це страшна сторінка життя для кожної людини, якій Бог призначив прожити у воєнний час. Групи людей, народи, цілі нації страждають від воєн, які протягом тисячоліть періодично (хотілося б! Але насправді – практично постійно) випробовують людську цивілізацію на моральність та людяність.

«Хороша війна краща, ніж поганий мир»… Брехня! Єдина добра війна - це та, яка не сталася. Якої вдалося уникнути, не втративши при цьому своєї честі та гідності. На жаль, найчастіше «втеча» від війни автоматично означає втрату цих невіддільних для справжньої людини якостей.

Українці не розпочинали цієї війни. І не хотіли її. Але коли ворог перетнув кордони рідної країни і розпочав знищення українців на власній землі – він не залишив нам вибору. Лише війна! Тільки запеклий опір агресору! Так призначив нам Господь, що українці генетично не здатні обміняти власну свободу та незалежність на жалюгідне рабське існування під чоботом окупанта.

Гнітюча поразка 2014 року та втрата частини власних територій, спровокована і реалізована тодішньою зрадницькою владою багатостраждальної України, дала привід путінському кремлю сподіватися на «легку прогулянку» на початку 2022 року. Те, на що перетворилися хворі мрії бункерного діда, стало справжнім жахом як для кремля, так і для більшості росіян, які вже подумки будували собі дачі та ділили ділянки на Полтавщині чи мальовничих берегах Дніпра.

"Яка несподіванка"! «Друга непереможна армія» повністю пробила собі лоба об український захист Збройних сил та опір такого «миролюбного та спокійного» місцевого населення. Колективний Захід нарешті визначив для себе «бік правди» та розпочав безпрецедентну підтримку України. Росія, замість ще одного кроку до світового панування, опинилася в міжнародній ізоляції та потужних санкціях, за крок від прірви історичного небуття.

На жаль, колективна західна свідомість ще сподівається, що війна залишиться «закапсульованою» в Україні. У чомусь це навіть наша вина… Надто вже ми виявилися сильними та незламними у захисті власної свободи та країни. Ми самі подарували Заходу надію на те, що впораємося власноруч із загальносвітовим Злом. Вистоїмо та переможемо. І так буде. Безперечно! Але – якою ціною?!

Під час війни відбувається перехрест військових, економічних, соціальних, психологічних та інших проявів життя країни та кожного з нас. Іноді вони суперечать між собою і ми обираємо свої вчинки та дії виключно з урахуванням доцільності для захисту України та військової стратегії. Це війна! Але, на жаль, справжній кривавий зміст подій на фронті не завжди зрозумілий тим, хто перебуває в тилу і для кого війна – це лише докучливі звуки повітряної тривоги.

Кількість загиблих захисників України є військовою таємницею з обмеженим доступом до інформації. Ми всі знаємо, що ворог втратив лише загиблими вже майже 90 тисяч. Ми радіємо таким втратам мерзенного окупанта. І маємо на це повне право! Не ми прийшли в чужий будинок зі зброєю в руках і скоюємо криваві злочини! Ворог має бути покараний. Жорстоко. Смертю!

Але відсутність правдивої інформації про власні втрати, про численні (а інакше і бути не може на війні!) загибелі наших Захисників, які власним життям щодня стримують ворога і забезпечують нам нашу Свободу і Волю, про нелюдські випробування та жахливі умови, в яких знаходяться наші хлопці на передовій, спотворюють усвідомлення населенням реальної картини кривавих подій.

Пропаганда пропагандою, але складається враження, що деякі з тих, хто насиджує собі дупу в ресторанах або «каламутить воду» через відключення електроенергії, уявляє собі події на передовій, яка простяглася на хвилину на 3700 кілометрів (!!!) української землі, як якийсь яскравий буклет, де Захисники їздять на ленд-лізі, стріляють з ленд-лізу, їдять ленд-ліз і, взагалі, живуть собі, як на курорті, іноді скидаючи дистанційно з імпортних квадрокоптерів на «дурного та голодно- обдертих жебраків ворога» різноманітні смертельні «іграшки» і, потім, радісно аплодують і посміхаються власним вдалим «жартам».

Цілком згубні та небезпечні ілюзії! Війна – це кров та смерть! І не лише ворожа! Тисячі українців уже віддали своє життя і війна продовжує щодня збирати кривавий урожай, не розбираючи, хто окупант, а хто захисник. Війна – це не вимушена «заміська прогулянка без жінок та напоїв», а блекаут – це не привід для роздратування та прокльонів у бік місцевої чи загальноукраїнської влади. І той, хто цього не розуміє, своїми розмовами та вчинками лише ускладнює і без того непомірно тяжкий захист рідної землі. Тим самим віддаляючи нашу Перемогу.

І тим, хто перебуває в полоні хибних уявлень та думок, потрібно або усвідомити реалії війни, або війна прийде прямо до нього та повністю зруйнує будь-які ілюзії.