14:42 29 березня Київ, Україна

Кремлівські «пропагандони» не даремно їдять свій хліб. Замість того, щоб прищеплювати такій довірливій російській нації любов до ближнього свого, до миру та злагоди, вони змогли витяги з мізків громадян Росії останні залишки гарного та людяного, потім перемішати великоімперське лайно зі скрепною трухою, і цією бридкою масою наповнити пусті голови.

Краще б в них, в тих пустих головах, гуляв вітер. Може б хоч свистіло через вуха.

Та зерна брехні, навіть посаджені такими вправними та зухвалими пропагандистами, не проростуть на непідготовленому ґрунті. На жаль, російський суспільний ґрунт був добре підготовлений та умащений багатьма століттями рабства росіян. Царі, диктатори, сатанинська партія… Потім – Путін як послідовник всього зловісного та хижого, так притаманного попередникам.

Тому слабка нація не встояла, не змогла дати опір і практично повністю схилилася перед навіженим Диктатором.

Тотальний контроль мізків на тлі тотальної ж брехні. Чим ще можна пояснити той факт, що навіть інстинкти не встояли перед натиском пропаганди?!

Хіба може жінка, навіть частково розумово обділена від природи, дякувати Путіну за війну та «з радістю та гордістю віддавати до його рук свого сина»? Невже справжня МАТИ на таке спроможна? Складається враження, що Росія готова до будь яких пожертв заради того, щоб задобрити та ублажити свого кривавого Ідола.

Ціла нація, з покорою отари овець, під бравурну пропагандистську «дудочку», падає у прірву несвідомості та погибелі. На поталу дурному кремлівському злодію вона приносить своє майбутнє, своїх дітей.

Навіть у нацистській Німеччині часів Другої Світової Війни антифашистський спротив був значно потужнішим, ніж зараз у Росії. Де-хто вважає, що не настав ще той час, коли «потужна хвиля громадянського спротиву змиє у історичну каналізацію диктаторську владу Росії».

Та що ж потрібно іще тій «хвилі»?! Які ще злочини, проти власного народу у тому числі, повинен скоїти скажений дід, щоб у нації «відкрилися очі»?! Що потрібно росіянам для «прозріння»? Ядерна війна? Невже так запали до душі слова «вождя» про те, що «усі росіяни опиняться в раю»?

Чи може життя простих людей в Росії стало за часів Путіна таким нестерпним, що ціла нація добровільно готова вчинити самогубство?

Заклик до росіян «відкрити очі та вуха» не спрацює. Бо брехня наглої пропаганди ще більше заллє ті очі та вуха. Росії потрібно відкрити серце та душу, якщо вона, душа, в них ще залишилися. Тільки так вони зможуть усвідомити реальний стан речей. Тільки так вони зможуть позбавитися від принизливого кремлівського «зовнішнього управління». Тільки так у них залишиться надія на майбутнє.