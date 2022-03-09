Відповідь Пєскову

Коли одні творять підлість, іншим не залишається нічого, окрім хоробрості та самопожертви!

Читаючи черговий «висер» Пєскова, у якому він озвучує хворі вимоги Кремля до України, розумієш, що нелюдська підлість Кремля не залишає українцям ніякого іншого шляху, окрім хоробрості та самопожертви. Виявляється, що «вони вже закінчують демілітаризацію України»!!! Вони! Закінчують!

Тобто, результатом кремлівської «демілітаризації» України є сотні одиниць російської військової техніки, знищеної захисниками та більше одинадцяти тисяч знищених загарбників? Кремль нічого не наплутав? Можливо, малася на увазі масова «демілітаризація» російських негідників?

Головна умова – «припинення Україною бойових дій» проти агресора! Та ми – з радістю! Ми лише цього і чекаємо!

Після того, як ви заберетеся з НАШОЇ землі під три чорти та виплатите нам контрибуцію за кожне зруйноване село, за будинки мирних мешканців, за зруйновану інфраструктуру. За кожну смерть українця та українки!

А ще ви повинні публічно стратити свого навіженого керманича на Червоній площі! Тоді ми перестанемо вас вбивати! Не простимо, не забудемо, а просто зупинимо свою лють! Перенаправимо лють в відбудову наших міст та сіл, які ви знищили.

Визнати Крим територією Росії? А губа не трісне?

Назвіть свою Камчатку Кримом і відкрийте там туристичний сезон. І море є! А Тамбовську та Новгородську губернії перейменуйте в ЛНР та ДНР та надайте їм статус незалежних держав, якщо вам вже так конче потрібні нові країни – сателіти «великої Росії».

А до нас не лізьте! І тоді ми, можливо, зможемо вгамувати ту шалену лють до вас, яка сповнює серця кожного українця. Але не пам’ять… Пам’ять у нас міцна.

Розумієш, Пєсков, лише виконавши усі наші українські умови (а вони, по суті, дуже прості – дайте нам спокій!), ти, можливо, залишишся в живих. Якщо тебе не стратять за вироком Гаазького трибуналу. А він, трибунал, очікує на вас. Усіх тих, хто на догоду придуркуватому диктатору поставив під загрозу мир на планеті Земля.

Уже ширяться чутки про те, що в Росії подумують «злити» Путіна, що його найближче оточення уже почало боятися за свої зади. І якщо це навіть чутки – ідея хороша. Беріть її до уваги! Рятуйте себе, хто ще здатен врятуватися!

Простий солдат – то інструмент в руках влади. Він просто безславно загине. А вас, керівників та глашатаїв зграї навіжених щурів імені Путіна чекає суд та вирок.