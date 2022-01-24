Від Орші - до Москви

17:42 08 вересень Київ, Україна

«Гармати ... направили їх проти московитів, що насідали, і вразили задні їхні ряди, збудовані в резерві, але занадто скупчені, збентежили їх і розсіяли. Такий несподіваний бойовий прийом жахнув московитів... прийшовши в сум'яття, вони почали тікати. Литвини, розвернувшись і посунувши всі свої сили, переслідували їх, гнали та вбивали. Тільки ніч і ліси поклали край цьому побиттю». Так описує Сигізмунд фон Герберштейн, безпосередній учасник того пам'ятного бою, в "Записках про Московію" закономірний підсумок битви на Кропивенському полі під Оршею.

Битва в ході війни 1512-22 років, в якій війська Великого Королівства Литовського та Королівства Польського під керівництвом Великого гетьмана Литовського Костянтина Острозького розгромили московське військо. З 11 великих московських воєвод в полон потрапило шість, двоє було вбито та тільки троє врятувалися. «... московити потонули в такій кількості, що загатили течію річки (річка Кропивна. прим. авт). І це за умови, що військо Московії в п'ять разів перевищувало за чисельністю об'єднане військо європейських держав!

Московська експансія на землі ВКЛ була зупинена на цілих 250 років.

З огляду на величезну кількість подібних історичних фактів, можна прийти до висновку, що вже в ті далекі часи Західні країни об'єднувалися проти московського агресора, який дотепер веде загарбницьку та страхітливу політику щодо сусідів з моменту свого заснування.

Більш того, подібні битви та їхній подальший виклад демонструє, як російська пропагандистська машина століттями працювала над викривленням фактів, дезінформацією, ідеологізацією, критикою успіху інших країн і полководців, лише змінюючи способи та методи з урахуванням сучасних реалій. Битва під Оршею описується московськими істориками як «тактичний відступ, який ніяк не відбився на ході тієї війни». Наприклад, штатний фальсифікатор історії Лобін у своїй книзі "Битва під Оршею" (2011) робить в ній принципові висновки, досить характерні для сучасної російської «історіографії»: "За своїми масштабами, залученими силами та політичними наслідками вона (битва під Оршею. прим. автора), скоріше, претендувала на місце тактичної, а не стратегічної перемоги. "Грандіозною" Оршанська битва стала перш за все в тенденційних творах публіцистів XVI століття "(с. 209).

Як же потрібно не поважати свій народ, щоб так спотворювати історичні факти. Адже реальні цифри поразки війська московського склали тільки полоненими: 8 "великих" воєвод, (в тому числі головнокомандувач боярин Іван Челяднін), 37 "менших" воєвод, півтори тисячі дворян і "дітей боярських", понад 4 тисячі людей "простого звання" (бойових холопів, городян та ін.).

Загиблих московитів ніхто не рахував. Але всі очевидці стверджували, що Кропивинське поле, сама річка Кропивна та околиці, куди в паніці бігли московські ратники, були завалені трупами. Ці свідоцтва дозволяють припустити, що московське військо втратило вбитими у битві та під час втечі, померлими від ран, потонулими в річках і болотах приблизно третину свого складу. Це означає, до 10 тисяч осіб. Така історична правда!

Ідеологічною основою для серії воєн Московської держави з Великим Князівством Литовським у XV-XVI століттях є гасло «збирання російських земель навколо Москви». Першими жертвами московських хижаків стали Новгородська феодальна республіка (у 1471 р), Велике князівство Тверське (в 1485 р), Вятська феодальна республіка (в 1489 г.), Псковська феодальна республіка (в 1510 г.). В результаті 4-х воєн, розв'язаних за 30 років (1492-1494; 1500-1503; 1507-1508; 1512-1522) Москва захопила у ВКЛ близько 26% території - Сіверське та Верховське удільні князівства, а також всю Смоленщину!

Для сучасної історії й поточних подій знаково те, що битва під Оршею відбулася на землі Білорусі, переможцями командував князь-литвин (в нинішньому розумінні - білорус), його військо більш ніж на третину складалося з литвинів (білорусів). А головним "призом" переможцям стало припинення агресії Москви проти ВКЛ майже на півстоліття.

Таким чином, значення цієї битви саме стратегічне, що б не говорили з цього приводу російські фальсифікатори.

Саме гасло "збирання руського миру" в цей час відроджене путінською клікою, більш того, воно стало «національною ідеєю»! Мовляв, «Росія встала з колін», відновила сили та прийшла пора повернути те, що нібито «належить їй по праву!». І гасло «збирання російських земель навколо Москви», і "збирання руського миру" означають одне і те ж - агресію в чистому вигляді!

Наочний приклад з більш сучасної історії - агресія СРСР проти Фінляндії у 1939-40 рр. Усередині країни навіть фінські комуністи одностайно виступили на захист своєї Вітчизни. На міжнародній арені Фінляндію підтримали Великобританія, Франція, Швеція та ряд інших країн. Вони почали постачати зброю, медикаменти, продовольство, надали фінансову допомогу, на війну поїхали добровольці, в тому числі льотчики та інші військові фахівці. Сталіну довелося задовольнятися мінімальним захопленням - Карельським перешийком. Але ж його початковою метою було перетворення Фінляндії на ще одну радянську республіку, з подальшим входженням її до складу СРСР!

Всі аргументи Москви про "збирання" (своїх вотчин, руського миру) - це підтасування чи перекручування фактів, безглузді псевдоісторичні вигадки та фальсифікації.

Нинішнє суспільство практично щохвилини стикається з використанням Росією гібридних методів для досягнення геополітичних цілей. Західне суспільство абсолютно відкрито обговорює гібридну агресію РФ на декількох напрямках, спільними зусиллями намагаючись санкціями «приструнити» імперські амбіції керівництва Кремля.

Парадоксально та знаково те, що для російської влади не представляє цінності навіть власний народ, що особливо проявляється останнім часом.

Але Захід не дрімає... Вода камінь точить...