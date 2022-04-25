12:25 27 листопада Київ, Україна

27 листопада 2020 року о 15:30 на базі ГО «АРДІС» відбудеться онлайн-конференція на тему «Інформаційні операції Росії проти України в умовах гібридної війни».

Відсутність адекватної системи захисту інформаційного простору країни робить її беззахисною перед дезінформацією, тож експерти та політологи обговорять питання застосування маніпулятивних технологій з боку держави-агресора, шляхи протидії інформаційній агресії проти України.

Адже лише виважена державна реакція на інформаційні наступальні дії проти України, чітко вибудувана система захисту інформаційного простору, активні інформаційні наступальні атаки на противника здатні забезпечити перевагу в боротьбі за мир і незалежність України.