Вони - не "орки"

Майже пів року, без п'яти днів, минуло з того пам'ятного ранку 24 лютого, коли українці прокинулися зовсім в іншому вимірі. Вимір війни. Безпідставної, нахабної, кривавої, жорстокої.

Розгубленість і страх перших днів, коли ще не налаштована на війну психіка не могла зрозуміти, чому це сталося з нами, чому лунають постріли, вибухи та сирени, чому гинуть діти, поступово відступили. І на їхнє місце прийшла лють і розуміння необхідності знищити кремлівське Зло, яке вкрало у нас той лютневий ранок і вже майже пів року нашого життя.

Життям тисяч своїх мужніх захисників Україні вдалося зупинити ворога та зруйнувати його плани. Десятки тисяч життів мирних громадян війна забрала назавжди. За яку провину? Чим завинили діти, навмисно страчені окупантом обстрілами мирних будинків?

Відповіді немає… І її не може бути в принципі, тому що злочини кремлівської влади неможливо не лише виправдати, а й навіть пояснити людською мовою. Таких слів просто нема. Як і немає визначень, якими можна було б позначити тих, хто розпочав цю війну.

Навіть багатій українській мові стало мало слів, щоб висловити ставлення до путіна та росіян взагалі.

Звірі? Так будь-яка тварина в порівнянні з російськими злочинцями виглядає як зразок шляхетності. Ну немає в звіриному царстві мерзотників! Хижість, лють є. Але вона виправдана. Пошук їжі, захист своїх малюків, своєї сім'ї-зграї. Ніхто не вбиває собі подібних заради задоволення своїх мерзенних потреб. Хіба що скажені тварини, смертельно хворі, які вже не контролюють себе і не розуміють, що творять.

Саме такими шаленими тваринами виявились наші сусіди. Ті, хто мали нахабство називати нас, українців, своїми «братами та сестрами». Саме вони зараз вбивають наших людей, старих та малих. Руйнують наш світ, який ми будували з надією на мир та щастя для поколінь українців. І як би не хотілося нам не міряти всіх росіян «під один аршин», від страшної правди не втекти. Росіяни – скажені тварини. Без винятку.

Ті з росіян, хто не захворів на сказ – вже не росіяни. Вони винятки. Статистична похибка російського мерзенного соціуму з огляду на кількість хворих, які підтримують злочинну війну проти України. Їх мало, аби вважатися представниками російської нації. Вони ті, у кого путінізм мозку вкрав батьківщину, позбавив рідних та друзів, зруйнував будь-які надії на звичайне людське життя. Хто міг – утік із країни-прокази. Хто не зміг – залишився «білою вороною» серед шалених тварин.

У визначенні роду, до якого належить вірус сказу, використовують назву Lyssavirus, що походить від грецького Lyssa - ім'я грецької богині божевілля, люті та сказу. Саме такою шаленою виявилася ціла нація, яка на початку XXI століття живе за законами темного середньовіччя. Мільйони тих, хто колись були людьми, за вказівкою головного злочинця і на розтерзання його збочених примх, відмовилися від честі, совісті та здорового глузду. Дозволили себе заразити сказом і втратили все людське у своїй хворобі.

Хворі на сказ бояться сонячного світла. Їх лякає те, до чого тягнеться практично все живе. Як би пафосно це не звучало, але саме від світла свободи та демократії божеволіє кремль та його довічний вождь. «Нульовий пацієнт» кремля, від якого смертельна хвороба поширилася на всю російську націю, добровільно ув'язнив себе в бункері і звідти, з суцільної темряви, керує своєю ордою хворих, намагаючись перетворити світ на темряву, щастя – на горе, а життя – на смерть.

Людина завжди намагається все порівнювати. Порівняння допомагає їй орієнтуватися у навколишньому середовищі та визначати свої дії та поведінку у повсякденному житті. Українці, приголомшені абсолютним тотальним злом шалених тварин з росії, порівняли загарбника з ордою орків, міфічних персонажів із фільму «Володар перснів», які «прославилися» своєю шаленою жорстокістю.

Зрештою, кіноактор Сала Бейкер, який зіграв у відомому кінохіті роль Саурона, вражений злочинами і звірствами росіян, звернувся з проханням до українців не називати кремлівських злочинців «орками».

На його думку, таке порівняння ображає міфічних «орків», які «ніколи не цілитимуться в жінок і дітей, не крастимуть пральні машинки і не гадитимуть на килими». «Ми – воїни, а не якийсь мотлох! Нас це ображає! Мені соромно перед моїми дітьми», – додав актор.

Можливо, кому така реакція актора видається смішною. Але вона лише підкреслює той факт, що цивілізоване суспільство бачить у діях путінської росії таку схиблену злочинність, яку навіть придумати важко. І будь-які «кіношні» жахи порівняно з реаліями російсько-путінської злочинної агресії здаються «дитячою забавою». Кремлівська «реальність» виявилася набагато страшнішою за вигадки та уявлення простих представників Homo Sapiens.

Сучасна путінська росія – не орки. Вони – скажені тварини. А сказ – хвороба смертельна для носія.

Україна вистоїть і виживе, відбудується та відродиться. У нас, українців, імунітет до сказу, який ми вже довели усьому світу за пів року спротиву російській агресії. І саме цей наш національний імунітет дозволить знищити кремлівську хворобу та попередити перетворення навколишнього Світу на суцільну Темряву, яка так подобається шаленим тваринам.