"Она утонула..."

22:50 16 квітня Київ, Україна





14 квітня 2022 року навіть кремлівські рупори вимушені були підтвердити, що крейсер «Москва» пішов саме туди, куди його посилали на самому початку війни прикордонники українського острова Зміїний.



«Російський військовий корабель, йди на х..й!» — фраза прикордонника Романа Грибова, що швидко стала інтернет-мемом, вимовлена ним у відповідь на «щедру» пропозицію російського військового корабля здатися під час атаки на острів Зміїний, виявилася пророчою. Саме крейсер «Москва» погрожував захисникам Зміїного ракетним ударом, якщо ті не складуть зброю. І саме він тепер «прикрашає» дно Чорного моря…



«Ми втратили гордість російського Флоту і символ відродження мощі російської зброї, - ниють путінські приспішники у Росії, - це болючий удар у серце кожного росіянина, який можна порівняти з трагедією Цусімського бою».



Корабель пішов за вказаним маршрутом і більше ніколи не повернеться. Із морського дна не повертаються. Від справедливого покарання за участь в агресії росії проти України не вберіг його навіть шматочок «хреста господнього», який у 2020 році з величезною помпою передав на корабель колишній голова уряду рф Степашин.



За для того, щоб применшити біль та розчарування від втрати «гордості російського Флоту і символ відродження мощі російської зброї», де які російські публічні особи називають «Москву» «старою лоханкою», замовчуючи той факт, що у 2020 році на «Москві» завершили трирічний капітальний ремонт із модернізацією. Під час нього було відремонтовано головні та допоміжні силові установки та оновлено бортові радіо- та електросистеми. Також ракети П-500 були замінені на модернізовані П-1000 "Вулкан", які вдвічі далекобійніші.



Протиповітряну оборону крейсера забезпечував зенітний ракетний комплекс С-300Ф "Форт", озброєний 64 ракетами, зарядженими в 8 барабанів. Комплекс має дальність ураження цілей до 75 кілометрів. Він повинен був ефективно захищати крейсер від будь-яких літаків навіть перспективних, гелікоптерів, крилатих ракет, керованих авіабомб та безпілотників та вражати різні цілі на будь-яких висотах.



На крейсері була встановлена багатоканальна зенітна ракетна система, здатна супроводжувати кожним комплексом (ЗРК) до шести цілей та наводити по них до дванадцяти ракет. Вперше створено систему з повною автоматизацією бойової роботи.



Крім цього, там стояли дві АК-630, які були засобом самооборони кораблів, і могли використовуватися для ураження повітряних цілей на дальності до 4000 метрів і легких надводних сил противника на дистанціях до 5000 метрів.



Для захисту крейсера також застосовувалося два ЗРК "Оса-М". Відмінною особливістю комплексу "Оса-М" є те, що він самостійно може вирішувати задачу виявлення цілей, для чого до складу системи управління включена станція радіолокації, що забезпечує виявлення цілей, що летять на висоті 3,5 - 4 км на дальності до 25 – 30 км і на більших висотах на відстані до 50км.



Координати виявленої та розпізнаної мети надходять на станцію супроводу, де використовуються для наведення антенного поста по пеленгу та допошуку мети по кутку місця. Завдяки суміщенню режимів виявлення та захоплення мети на супровід в одній системі час реакції комплексу скорочується на 6 – 8 секунд. Важко переоцінити успіх Збройних Сил України, які знищили флагман російського Чорноморського флоту крейсер «Москва». Так, поки що це «лише» крейсер із дуже символічною назвою. Але – який крейсер!14 квітня 2022 року навіть кремлівські рупори вимушені були підтвердити, що крейсер «Москва» пішов саме туди, куди його посилали на самому початку війни прикордонники українського острова Зміїний.«Російський військовий корабель, йди на х..й!» — фраза прикордонника Романа Грибова, що швидко стала інтернет-мемом, вимовлена ним у відповідь на «щедру» пропозицію російського військового корабля здатися під час атаки на острів Зміїний, виявилася пророчою. Саме крейсер «Москва» погрожував захисникам Зміїного ракетним ударом, якщо ті не складуть зброю. І саме він тепер «прикрашає» дно Чорного моря…«Ми втратили гордість російського Флоту і символ відродження мощі російської зброї, - ниють путінські приспішники у Росії, - це болючий удар у серце кожного росіянина, який можна порівняти з трагедією Цусімського бою».Корабель пішов за вказаним маршрутом і більше ніколи не повернеться. Із морського дна не повертаються. Від справедливого покарання за участь в агресії росії проти України не вберіг його навіть шматочок «хреста господнього», який у 2020 році з величезною помпою передав на корабель колишній голова уряду рф Степашин.За для того, щоб применшити біль та розчарування від втрати «гордості російського Флоту і символ відродження мощі російської зброї», де які російські публічні особи називають «Москву» «старою лоханкою», замовчуючи той факт, що у 2020 році на «Москві» завершили трирічний капітальний ремонт із модернізацією. Під час нього було відремонтовано головні та допоміжні силові установки та оновлено бортові радіо- та електросистеми. Також ракети П-500 були замінені на модернізовані П-1000 "Вулкан", які вдвічі далекобійніші.Протиповітряну оборону крейсера забезпечував зенітний ракетний комплекс С-300Ф "Форт", озброєний 64 ракетами, зарядженими в 8 барабанів. Комплекс має дальність ураження цілей до 75 кілометрів. Він повинен був ефективно захищати крейсер від будь-яких літаків навіть перспективних, гелікоптерів, крилатих ракет, керованих авіабомб та безпілотників та вражати різні цілі на будь-яких висотах.На крейсері була встановлена багатоканальна зенітна ракетна система, здатна супроводжувати кожним комплексом (ЗРК) до шести цілей та наводити по них до дванадцяти ракет. Вперше створено систему з повною автоматизацією бойової роботи.Крім цього, там стояли дві АК-630, які були засобом самооборони кораблів, і могли використовуватися для ураження повітряних цілей на дальності до 4000 метрів і легких надводних сил противника на дистанціях до 5000 метрів.Для захисту крейсера також застосовувалося два ЗРК "Оса-М". Відмінною особливістю комплексу "Оса-М" є те, що він самостійно може вирішувати задачу виявлення цілей, для чого до складу системи управління включена станція радіолокації, що забезпечує виявлення цілей, що летять на висоті 3,5 - 4 км на дальності до 25 – 30 км і на більших висотах на відстані до 50км.Координати виявленої та розпізнаної мети надходять на станцію супроводу, де використовуються для наведення антенного поста по пеленгу та допошуку мети по кутку місця. Завдяки суміщенню режимів виявлення та захоплення мети на супровід в одній системі час реакції комплексу скорочується на 6 – 8 секунд.

Плюс реактивні бомбомети РБУ-6000 та корабельні гармати АК-130…



Як що перевести усю цю купу смертоносного заліза у сухопутний вимір, то стає зрозуміло, що Збройним Силам України вдалося влучним ракетним ударом знищити аналог величезної кількості живої сили та техніки ворога.



Особовий склад у більш ніж 500 моряків та зброя крейсера практично дорівнює за чисельністю сухопутній БТГ з трьома ракетними дивізіонами, дивізіоном «Іскандерів», взводом САУ, двома взводами БТР-4, «Градами», станціями РЛС та РЕБ, гелікоптером та ще іншими засобами для вбивства мирних громадян.

Враховуючи чутки про те, що на кораблі в момент знищення знаходились близько 500 десантників, загальна картина поразки виглядає абсолютно трагічно для кремля.



Вся ця купа смертоносного заліза не змогла зашкодити захисникам України нанести точний смертоносний для крейсера удар, відправивши його на морське дно.



Крейсер «Москва» був флагманом Чорноморського флоту рф. На ньому було сконцентроване керівництво та підтримка бойових дій всього чорноморського угрупування ворога. Втративши «Москву», шанси кремля на вдале перекидання десантних частин окупанта до Бердянську дорівнюють нулю. Операція по захопленню Одеси, яку путін позиціонував, як одну з головних цілей воєнної кампанії, практично залишилися без прикриття корабельних засобів протиповітряної оборони.



Чорноморське угрупування ворога залишилося без координації та керування, тому не може в принципі вирішити будь яку значну роль у перебігу подальших подій на фронті.



На думку експертів британської розвідки, яку опублікувало МО Великої Британії, втрата флагмана чф рф крейсера «Москва», докорінно змінить розстановку сил у Чорному морі. Ворог поніс величезну втрату, як у зброї та живій силі, так і в плані морального стану окупаційних військ.



Одна «Москва» вже «пішла на х..й»!

Залишився головний осередок Зла з аналогічною географічною назвою «Москва», який обов’язково піде вже второваним шляхом услід за своїм мертвим флагманом!