Остаточна Перемога

Те, що ми, українці, переможемо путінських мерзотників, не викликає жодних сумнівів. Ні у нас, ні у наших друзів-партнерів. Така впевненість ґрунтується на реаліях сьогоднішнього дня, коли "міць другої армії світу" повністю розбилася об український захист, який став поєднанням мужності та спритності Захисників України, допомоги партнерів з антипутінської коаліції та незламності української Нації в цілому. Це – по-перше.

А по-друге – практично кожен житель демократичного світу усвідомив, що перемога України – єдиний спосіб завершення війни та досягнення миру. Будь-який інший варіант розвитку подій призведе до подальшої російської агресії, яку вже не зможуть зупинити ані країни Балтії, ані Польща, Румунія чи Молдова.

Україна стала символом свободи та демократії, які є абсолютно неприйнятними для путіна та російського режиму. Перемога України - це перемога держави, яка багатьма вважалася "периферійною та колоніальною" щодо сили, яка вважала себе "центром та імперією". Лідери росії стверджують, що Українського Народу та Української Держави взагалі не існує. Тому Україна зараз стоїть на захисті основного принципу цивілізаційного розвитку: всі нації рівні, а держави заслуговують на повагу. Перемога України – це перемога всіх тих, хто вірить у закон та справедливість, верховенство права та плюралізм, важливість співпраці між демократіями.

Чи можлива така Перемога України над імперською путінською росією, яка призведе до повернення державних кордонів на стан початку 2014 року? Так, безумовно! Але чи буде така перемога повною та остаточною? Ні, на жаль, це буде лише тимчасовий перепочинок перед черговою навалою кремлівського Зла. Тим більше, що ворог зможе відновити сили та врахувати прорахунки блискавично-провальної "триденної спецоперації". Збереження територіальної та державної цілісності сучасної росії на будь-яких умовах зрештою призведе до початку нової, ще більш потужної та руйнівної агресії з боку кремля не лише для України, а й для всього світу взагалі. Тому "перемога", яка потрібна не лише українцям, а й усьому людству, настане лише тоді, коли росія як "імперія" перестане взагалі існувати.

Сучасна росія і росіяни "заблукали" в сутінках власної історії, коли російська імперія була однією з найбільших і найвпливовіших імперій у світовій історії, яку значне розширення та вплив зробили однією з найсильніших держав свого часу. Болючі ідеї відновлення її "величності та впливу" затьмарили розум більшості росіян. Тим більше, що цю "ідею" дуже вміло використовує путінська влада для того, щоб виправдати плачевний стан російського соціуму, пояснюючи загальний занепад "боротьбою за історичні цінності та гідне місце на світовій арені, яке росія має займати за своїм історичним правом".

За роки свого правління путін перетворив себе на справжнього безальтернативного "царя-самодержця", який є чи не головним "стовпом", на якому тримається пропагандистська маячня про майбутні "велич і благоденство" простих росіян. Поки живий путін - поки росія не зверне зі свого шляху до прірви. Відсутність будь-якої альтернативи путінському "царюванню" завдяки тотальному знищенню несистемної опозиції та конкурентів унеможливлює навіть незначні "революційні прояви" на загальнодержавному рівні.

Зрушення на регіональних рівнях, до яких сучасна росія вже наближається, при існуванні путіна, як "лідера нації" (яким він і є станом на зараз), теж мало ймовірні. Навіть поразка у війні проти України у вигляді "відходу на кордони 2014 року" може стати для переважної більшості "путіністів" лише "заздалегідь запланованою "геніальним стратегом" можливістю для посилення могутності непереможної армії з метою започаткування повномасштабної реалізації геніального плану світового панування".

Безглуздий прапор дурної недоімперії має пасти. Але – лише публічно. Будь-яке інше знищення чи природна довгоочікувана смерть диктатора, яка пройде "не на людях", ні до чого позитивного не призведе. Завдяки величезній кількості "клонів" "путін жив, путін живий, путін буде жити" ще десятки років.

"Картонна дурочка" керуватиме країною навіть у 120 років, мотивуючи таке "довголіття" "видатними та проривними досягненнями російської медицини та вчених". Тому – лише публічно, на людях та під камери. Впав з трибуни, куля в голову, послизнувся на вмісті "чорної валізки" - обов'язково крупний план, окремо - мізки, та ще й так, щоб у них вступив чи впав і розчавив лавров чи шойгу.

Ось тоді - все... "Прапор упав" і підняти його не зможе ні медведєв, ні собянін, ні шойгу з наришкіним... Тоді піднімуть голови регіональні еліти, тоді Далекий Схід та Сибір остаточно зрозуміють, що без кремля їм буде і ситніше, і спокійніше. Північний захід знайде собі притулок у Європі, а Карелія згадає, що вона – частина Фінляндії. Отримавши реальні можливості та альтернативи, що не залежать від команд та наказів з "білокам'яної", частини територій сучасної росії швидко одужають від імперської хвороби, рознощиком якої є диктаторська влада на чолі зі старим злочинцем.

Саме тоді “імперія” перестане існувати. І це стане нашою абсолютною Перемогою. Для України, для Європи, для цивілізації загалом!