Одержимість

19:31 21 березня Київ, Україна

Російська телеіндустрія зняла безліч художніх фільмів та серіалів про те, як поліція або ФСБ, за допомогою чесних громадян знаходить та знешкоджує кривавих маніяків, які тероризують суспільство. Добро завжди перемагає Зло…

Та життя в Росії суттєво відрізняється від «кіношного».

Як же вийшло так, що у самому центрі Росії, у самому центрі Москви знайшов собі притулок справжній, а не «кіношний», маніяк, якого не потрібно шукати, про якого усі знають, який всім оточуючим, взагалі – ВСІМ, руйнує життя і залишається при цьому живим і неушкодженим?

Путін – справжній маніяк. Людина, яка одержима хворобливою злочинною маніакальною метою, яка підкорила весь його розум, почуття та сприйняття оточуючого світу. Його мета – підкорена Україна (а, можливо, і не лише Україна).

Що ж такого є в Україні, заради чого він зараз руйнує українські міста та вбиває мирних українців? Через що Путін готовий кинути увесь світ у Третю Світову війну?

Путін сам частково відповідає на це питання, постійно розмірковуючи про стрижневу роль України в національній історії Росії. Схоже, він щиро вважає Україну невід'ємною частиною Росії та її історичним ядром, а її потенційне відступництво на Захід для Путіна — це наступний етап міжнародного відступу Росії, який розпочався кілька десятиліть тому з падінням Берлінської стіни та розпадом Радянського Союзу.

Питання розпаду СРСР для Путіна хворобливо болюче: наприкінці 1980-х років він застав розпад радянської влади в Центральній Європі. Приниження, яке він зазнав під час служби в НДР, як і раніше, визначає його політичні погляди і підживлює багато його рішень, особливо щодо України.

Починаючи з «Помаранчевої революції» 2004 року Путіна переслідує образ України як каталізатора нової продемократичної хвилі, яка, зрештою, може скинути його власний авторитарний режим. Путін переконаний, що поява справді незалежної, демократичної та прозахідної України рано чи пізно створить загрозу існуванню самої Росії.

Незважаючи на те, що його війна проти України була провальною помилкою, яка вже коштує путінській Росії сотні мільярдів доларів да десятки тисяч життів росіян, Путін, як і раніше, категорично заперечує існування непідконтрольної Кремлю країни України. Він відмовляється визнавати як самостійність українського народу, так і його потяг до євроатлантичної інтеграції, який вже набув ознак загальнонаціонального тренду.

З 2014 року Путін не раз відкрито сумнівався в історичній легітимності України і стверджував, ніби більшу частину сьогоднішньої України несправедливо відібрано в Росії владою тодішнього СРСР. Цей відверто імперіалістичний підхід до України знайшов яскраве відображення в його «есе» «Про історичну єдність росіян та українців» від 12 липня 2021 року, де він підійшов до оголошення війни українській державності як такій настільки близько, наскільки це взагалі можливо.

Вже тоді можна було прогнозувати неминучу ескалацію бойових дій. Маніакальна одержимість Путіна Україною призвела до страшних наслідків руйнівної війни. Незважаючи на поразки та втрати агресора, ця маніакальна одержимість не слабшає і залишається однією з найбільших тотальних загроз міжнародній безпеці у сучасному світі.