Ще один необхідний урок

Минулого тижня під час візиту Володимира Зеленського до США Сенатор республіканець Ліндсі Грем висловив журналістам думку про те, чому Америці важливо продовжувати підтримувати Україну. Високо оцінивши український народ, захисників України та президента, пан Сенатор назвав допомогу з боку Уряду США Україні "вигідною інвестицією".

"Україна - це партнер, про якого можна тільки мріяти! ... Це була хороша інвестиція для американського народу".. Правда? Цілком! Але чомусь від такої правди стає гірко на душі. "Ми не втратили жодного солдата...". А ми – втратили! І не "жодного", а десятки тисяч синів та дочок України, які віддали своє життя заради майбутнього. Не лише Українського Світу!

Складнощі перекладу чи не зовсім дипломатичні висловлювання американського Сенатора? Можливо. Але суті це не змінить. Будь-яка (розумна) міжнародна політика базується на користі тих чи інших дій та рішень для своєї країни. І якою б не була важкою для українців теза про "користу" війни в Україні для США, це правда.

Війна в Україні вигідна США з кількох причин:

Зниження впливу Росії у Європі. Війна в Україні послабила Росію як воєнно-політичну силу в Європі. Це дозволило США посилити свій вплив у регіоні та зміцнити відносини з європейськими союзниками.

Зміцнення НАТО. Війна в Україні призвела до посилення НАТО та зростання кількості країн, які бажають вступити до альянсу. Це дозволило США зміцнити безпеку Європи та протистояти російським загрозам.

Підвищення ціни енергоносії. Війна в Україні призвела до зростання цін на енергоносії, що принесло додаткові доходи США. У липні 2023 року ціна нафти марки Brent досягла рекордного рівня 140 доларів за барель, що призвело до збільшення доходів США від експорту нафти на 30% у річному обчисленні.

Зростання цін на енергоносії, продовольство та інші товари та послуги сприяло зростанню інфляції в Європі та інших країнах, що посилило залежність цих країн від США. У вересні 2023 року інфляція в єврозоні досягла рекордного рівня 7,5%.

Зміцнення позицій США у світі. Війна в Україні показала, що США залишаються провідним гравцем у світовій політиці. Це підвищило авторитет США в очах союзників та конкурентів.

Такими є реалії війни. Перемога України є вкрай важливою для геополітичних перспектив "провідного гравця", тому допомога від США була, є і буде. Чи така відвертість якимось чином принижує нашу українську гідність? Ні! Це реалії, а заплющувати очі на реалії можуть лише маленькі діти, до яких українці, мабуть, уже не належать. Занадто важке та страшне навчання сучасність дає нашій Нації, щоб "літати" в інфантильних мріях.

Чи зменшують відверті слова Сенатора важливість міжнародної допомоги Світовому Злу? Ні! Без такої допомоги та підтримки Україна мала б усі шанси втратити Незалежність та саме українське Життя!

Чи стане менше від таких слів наша подяка міжнародній спільноті, друзям та партнерам? Стовідсотково "Ні"! А те, що правда досить неприємна і "коли очі", - то колись було нам, українцям, легко чи приємно долати ворогів і відстоювати своє право на життя?

Відвертість Ліндсі Грема – це ще один урок українцям. Важливий та своєчасний. Те, що сказав Сенатор, жодна не новина для більшості українців. Але нагадування про необхідність вже зараз, напередодні Обов'язкової Нашої Перемоги вибудовувати геополітичне майбутнє України, спираючись на незаперечне право Переможця диктувати ім'ям загиблих Українських Захисників, мирного населення, дітей, крові, поневірянь, руйнувань, жаху та болю українського народу своє бачення майбутнього Світу без російської погрози!