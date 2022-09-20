Чергове загострення хвороби

Стрімко минає час, відведений путіну та його диктатурі. Не треба бути провидцем, щоб остаточно визнати факт повної військової невдачі кремля та зрозуміти перспективи для російської влади після неминучої поразки України.

Оточення путіна вже «повним ходом» готує «відступні», намагаючись встигнути завершити війну ще за наявності на «престолі» літнього диктатора, який «потяг би» всю відповідальність за скоєні кремлівським режимом злочини за собою в могилу.

Наближається аварія імперії з можливим розподілом території на окремі суб'єкти під стороннім протекторатом. Верхівка кремля, яка ще може «відхреститися» від путіна, активно намагається підготувати собі тепле місце у «майбутній історії про Росію». А ті, хто не має такої можливості, тому що пов'язані «кривавими путами» з «довічним», готові йти «ва-банк», розуміючи, що їхнє життя залежить зараз від того, чи зможе путін хоч якось утриматись на «престолі». ».

Після цілої низки поразок від ЗСУ та втрати значної частини територій, деокупованих захисниками України, єдиний для себе вихід пропутинський кремль бачить у терміновому добровільному приєднанні окупованих територій до Росії.. Вже висловили своє всенародне бажання так звані громадські палати ЛНР, ДНР та окупованої Херсонщини. Терміново, квапливо розуміючи, що Україна з кожним днем активно наближається до очищення власних територій від ворога.

Путін сподівається, що фейкове «приєднання» частини української землі до Росії надасть додатковий «скріпний» стимул для населення Росії до «захисту Росії від київського режиму» та виправдає як необхідність проведення повної реальної мобілізації, так і застосування будь-яких озброєних засобів проти «бандерівців» .

Під таку "новину" навіть вийшов із шестиденного запою на честь власного дня народження ведмедів і почав "пояснювати" росіянам, чому так "боїться референдумів київська влада та колективний Захід". Він заявив, що "результати майбутніх референдумів на Донбасі стануть незворотними, ці рішення ніхто не зможе повернути назад". Запойний наголосив, що проводити референдуми необхідно не лише для системного захисту мешканців Донецької та Луганської народних республік, а й для відновлення історичної справедливості.

Частина кремлівських пропагандистів знову завела свою улюблену «кишеньку», що росія «має повне право для захисту власних територій використовувати ядерну зброю». Тому після «добровільного приєднання» окупованих територій у разі спроби України повернути українські землі ніщо не зупинить кремль від застосування «останнього доводу короля, що з'їхав з глузду».

Незважаючи на те, що ще на початку липня група путінських експертів зазначала, що мобілізацію потрібно проводити «або зараз, або ніколи», влада кремля лише в середині вересня почала терміново готуватися до тотальної мобілізації.. Рада федерації Росії вже 21 вересня може розглянути поправки до КК РФ про мародерство, мобілізацію та військове становище, якщо вони будуть прийняті думою.

Голова Державної думи федеральних зборів Російської федерації Володар уже виступив на підтримку прийняття в РФ окупованих територій Луганської та Донецької областей. ЛНР вже визначили дату проведення – 23-27 вересня. Зрозуміло, що ДНР також не затримається із призначенням дати.

Кремль активно запускає механізм «приєднання», після якого дороги вже не буде. Події почали дуже швидко розвиватися за сценарієм, який абсолютно не влаштовує ні тих, хто зараз намагається дистанціюватися від диктатора, ні суспільство Росії в цілому.

Чи встигнуть «провести референдуми» на окупованих територіях? Темпи настання ЗСУ та потужний опір місцевого населення планам окупантів можуть звести нанівець останні надії путінського режиму. Чи буде оголошено мобілізацію? Як відреагує російське суспільство на примусове відправлення на війну та перспективи повернутися в «поліетилені», вже зрозуміло з повідомлень у соціальних мережах навіть тих, хто на початку агресії схвалював дії старого диктатора.

Ходять чутки, що секретар Ради безпеки Росії патрушів уже домовляється з Піднебесною про підтримку з боку Пекіна нового «керманича», на «трон» якого патрушів хоче «привести» свого сина Дмитра, в обмін на ресурси та території. Сам же Дмитро вже відвідав керівництво основних конфесій у Росії та заручився частково схваленням планів, а частково благословенням на царювання. Тому будь-яке посилення влади поки що чинного диктатора йде в розріз із планами навіть його найближчого оточення. Та й не буде ніякої «посилення», тому що росія не готова ні до «мобілізації», ні до ядерної самопожертви та знищення хворобливих планів путіна.

Як воно буде далі – час покаже. Коли рухне кремль і як він це зробить, схоже, зважиться вже досить скоро. Захисники України не чекають від «російської долі» жодних «подарунків», а продовжують цілеспрямовано виконувати свою важку роботу зі скорішого звільнення окупованих земель та знищення ворога.