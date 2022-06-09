Зворотній рух

Вимушене імпортозаміщення, як наслідок міжнародних санкцій у відповідь на безпричинну агресію проти суверенної України, що почалася кремлем, вже почало давати свої результати. Але не зовсім такі, точніше – зовсім не ті, про які з такою запопадливістю «розповідали» численні засоби кремлівської пропаганди і які очікували «в патріотичному піднесенні» прості звичайні росіяни.

Росія стрімко скотилася до рівня технологій та виробництва початку 70-х років. Науковоємні підприємства, тісно пов'язані із зарубіжними новітніми технологіями, на кшталт аерокосмічної галузі та оборонного комплексу, не здатні власним російським ресурсом виконувати поставлені завдання та випускати свою продукцію. Нестача імпортних комплектуючих призводить до необхідності спрощення та морального старіння «нових» результатів виробництва.

Імпортозаміщення впевнено не впоралося з наслідками «розумної» політики кремля під проводом незмінного управлінця.

Літаки практично не літають. А у тих, що поки що піднімаються «у небо», вже не вистачає туалетного паперу навіть незважаючи на наказ його «максимально економити».

Сірий канцелярський папір та невиразні бліді упаковки товарів, що залишилися без імпортних фарб, стали практично ознакою сучасних можливостей російського «інноваційного» виробництва. Коли почалася така «примітивізація» товарів, хтось із росіян навіть зрадів, мотивуючи свої почуття впевненістю, що «чим простіше товар – тим він має бути дешевшим»! Але не так сталося, як думалося.

Автомобільна промисловість росії – галузь виробництва, яка на думку затятих «путіністів» точно вже могла обійтися «без закордонного вдавання» і забезпечити росіян своїми, такими рідними «Москвичами» та «Жигулями», причому за абсолютно смішні та доступні звичайному громадянинові кошти. 60 відсотків опитаних росіян охоче проміняли б імпортні авто на зразки суто вітчизняного автопрому.

Але дуже швидко з'ясувалося, що «просте та примітивне» зовсім не обов'язково – дешеве. Скоріше навпаки. Незграбні і невиразні «вітчизняні» автомобілі, без будь-яких допоміжних і безпечних сучасних систем стоять на внутрішньому російському ринку на рівні західних моделей з набагато вищими показниками та комплектацією.

Простий УАЗ-452 (2206) - він же "Буханка", представник сімейства автомобілів Ульянівського автомобільного заводу, представленого на ринку з 1966 року, коштує від 1.300.000 рублів і це без урахування націнок дилерів. Близько 21 тисяч доларів за авто середини 60-х! Як за історичний раритет?

А якщо взяти саму «ТОПову» версію «Експедиція», то її ціна ще вище – 25.785 доларів (1.600.000 рублів). Незрозуміло, хто при здоровому глузді купуватиме її за такі гроші? До речі, у США можна купити новий Volkswagen Tiguan у початковій комплектації від 26490 доларів або 1643000 рублів. Але чи можна порівнювати ці автомобілі? Єдине, що їх поєднує – це наявність чотирьох коліс. Хоча в такому випадку доцільно порівняти УАЗ з дерев'яним візком, у якого вони (ті ж чотири колеса) теж можуть бути.

Гордість Ульянівського автопрому, УАЗ із гордою назвою "Патріот" коштує захмарні 1.935.000 рублів (або 31.185 доларів). У «голій» базі! На "загниваючому" Заході за такі гроші можна легко стати володарем потужного Ford F-150 або нового Mitsubishi L200 з подвійною кабіною.

Найпопулярніший седан на Росії, Лада Веста, починається з 1.122.000 рублів. Вибачте, починався… Тому що нема з чого «ліпити» Весту. На черзі «оновлений модельний ряд», на дровах, зліплений із того, що було. За досить смішні для такого «примітивізму» 10-12 тисяч доларів. Але чи витримає порівняння новий «Жигуль» з будь-якою іномаркою за такою ж ціною?!

"Москвич" поки не "ощасливив" росіян новими моделями та "смішними" цінами. Враховуючи заяви керівництва підприємства про те, що модельний ряд складатимуть електромобілі (у комплекті з візками для перевезення акумуляторних батарей. Сарказм…), вони коштуватимуть, як надсучасні топові зразки Bayerische Motoren Werke AG…

Імпортозаміщення «впевнено крокує» Росією, добиваючи і так багатостраждальне російське суспільство. Але ж росіяни самі винні! Адже саме за їхньою мовчазною (і не дуже) згодою, всі мрії та перспективи простих росіян «мудріший повелитель» замінив звичною російською сірою тугою та відчаєм.

PS: День тому завод «АвтоВАЗ» оголосив про поновлення виробництва. Сьогодні вже стало відомо, що «АвтоВАЗ» знову йде в режим простою через відсутність комплектуючих.