Про Не Геноцид

Директор нью-йоркського офісу Верховного комісара ООН з прав людини Крейг Мохібер залишив свою посаду, заявивши, що ООН "не справляється" зі своїм обов'язком щодо запобігання геноциду палестинського цивільного населення в секторі Газа. І це добре, коли високопосадовець, тим більше такої поважної організації, як ООН, жорстко висловлює свою власну позицію. Навіть як звільнення у разі невдоволення офіційними діями тієї організації, яку він представляє. Але...

Те, що зараз відбувається у секторі Газа, – трагедія. Кому, як не українцям, це розуміти. Чи не на нашій землі така ж трагедія триває 617 днів болю, страждань, смерті? Де був цей Крейг Мохібер весь цей час? Чому не звільнявся, коли путінські тварини вбивали Богдана Самодія? Чи семирічного Олексія Бондаря, котрий дуже любив зірки? Чи для Крейга Мохібера лише офіційно визнана загибель близько 600 українських дітей від російських пазурів не є ознакою "геноциду", проти якої так самовіддано бореться колишній Директор Офісу?

Знаєте, складається враження, що ми помилилися, коли не викладали на загальний огляд страшні світлини розірваних бомбами та ракетами українських дітей, як це зараз роблять пропалестинські ЗМІ.. А ми всі блюрили страшні кадри, щоб, не дай Боже, не травмувати психіку. Чию? Власну? Тож вона вже травмована кремлівськими орками! Європейську чи американську? Чи виявляли людяність по відношенню до почуттів "м'якої" Європи? Допроявлялися... У Гаазі – геноцид, а в Україні – це щось таке, незрозуміле?

Як же "вчасно" ХАМАС на парапланах полетів на Ізраїль.. Cui prodest? Cui Bono? Відповідь, принаймні один із його беззастережних варіантів, цілком очевидна. Кремль підтримував ХАМАС з моменту його заснування у 1987 році, вважав ХАМАС законним представником палестинського народу та надавав йому фінансову та військову допомогу. 1991 року СРСР визнав ХАМАС як законну політичну партію. Путін приймає ХАМАС та "Хезболлу" в кремлі. У переважній більшості країн світу це терористичні організації, а Росії - " дорогі друзі " .

Путін є причиною конфлікту на Близькому Сході? Ні, він "ніхто" для терористичних організацій. Керують інші, а кремль - лише "корова", яку не гріх іноді подоїти. Але те, що кремль причетний до процесів поширення антисемітизму – це факт, який ще більше наголосили на подіях у Махачкалі.

Відвернення уваги колективного Заходу після провалу 3-х денного невдалого "маршу на Київ" для путіна давно є надзавданням, і так конфлікт, що "вчасно підвернувся", повністю з нею справляється. Події на українських фронтах зійшли зі світових передовиць, а на Заході розпочалася дискусія про те, як розподіляти допомогу Ізраїлю та Україні.

Громадські демарші на кшталт самоусунення від відповідальності Крейга Мохібера теж грають на користь кремля. Адже тепер європеєць чи американець задумався: "якщо така людина не змогла терпіти геноцид у Гаазі, але спокійно сиділа у кріслі протягом останніх 19 місяців російської агресії проти України, то виходить росія там не творить геноцид?"