Про наболіле

Як колись казав Альф, "деякі речі мають бути тільки в уяві". Всі ми вже далеко не діти і чудово розуміємо, що живемо не в ідеальному світі. Не секрет, що багато в чому "світом править" корупція. Україну теж не оминула страшна хвороба «наживи на своїй високій (і не дуже) посаді». На жаль, корупція усюди. Від дитячих садків до цвинтарів. Від звичного хабарництва на найнижчих рівнях соціальних щаблів до багатомільйонних корупційних схем у «високих кабінетах». Знають та розуміють усі. І практично кожен із цим явищем зустрічався чи сам брав участь на своєму соціально-посадовому рівні. Але той, хто може протидіяти, той мовчить, той, хто кричить, не може нічого зробити.

Читаючи про те, що прем'єра Великої Британії притягли до адміністративної відповідальності і наклали штраф за те, що він сидів на задньому сидінні без ременя безпеки, просто приголомшує. Поїсти у кафе за кошти бюджету – геть із парламенту чи бундестагу. Як? Таке? Може? Бути? Наступна думка – «чому не в нашій країні?». Бо те, що «творять» наші чиновники, «не лізе в жодні ворота»!

Для психічного стану як окремої людини, а й цілої нації, мабуть, краще було б не знати будь-яких речей. Тим більше, для психічного стану Української Нації, яка вже майже рік страждає на криваву безпричинну війну, яку розпочав зовнішній ворог. Психіка не витримує, коли дізнаєшся, що всередині країни, що воює, яка з останніх зусиль, ціною десятків тисяч життів українців, Захисників, мирних громадян, дає відсіч зграї путінських злочинців, кількість наживаних на смертях своїх земляків, українців, власних рідних, не тільки не зменшилася під час війни, а ще й набула якихось зовсім нереальних масштабів.

Хвиля обшуків, що прокотилася країною за останні дні, стала «одкровенням» за своїми результатами. Київська податкова «змогла» «вивести в тінь» лише за викритими епізодами 30+15 мільярдів гривень! На хвилину – 1 мільярд доларів/євро! Навіть у мирні часи – це поза розуміння здорового глузду. А під час війни – це… Слів не вистачає…

Ми радіємо, що Європа виділяє у сьомому пакеті 500 мільйонів євро Україні, а в самій Україні лише за одним викритим фактом зник мільярд! А таких фактів – десятки. Міністерство Оборони, податкові, обласні адміністрації, митниці, порти, лікарні… Про загальну суму збитків, які завдають такі «ділки» нашій країні нам самим, страшно навіть думати!

А як це впливає на імідж України як «борця зі Світовим Злом»? Прибалти збирають п'ять мільйонів для ЗСУ, а ми самі у себе крадемо мільярди? Саме МИ! Це ми, по-перше, виштовхнули «на соціальну поверхню» цих ділків, а потім дозволили їм красти в нас самих! Бо до нас, українців, ставитимуться прості європейці чи американці, коли дізнаються, що їхня допомога – практично крихти порівняно з нашими «внутрішніми» брудними угодами?

Занадто багато емоцій... Але ж світом керує не тільки «тверезий розрахунок». Базою йому є саме емоції. Особливо щодо «добрих справ». А ми самі вибиваємо емоційну основу за допомогою наших партнерів. І це може коштувати нам свободи, волі та самого життя.

Щодо покарання таких зрадників Нації. На жаль, смертна кара відсутня у Кримінальному кодексі. 12-15 років максимум ув'язнення та вихід з амністії через кілька років. Це не покарання за зраду. Несерйозно. І за ґратами такі житимуть досить непогано, набагато краще, ніж багато українців на волі. Гроші вирішують практично усі. А грошей у таких навіть після обшуків та конфіскацій лишилося ще на бюджет маленької країни. Рахунки та стан розкидані по тітках, племінниках та інших «далеких» та «близьких» родичів. Тому конфіскація мала бути для всього роду-племені таких осіб. Знав – чи не знав за мільярди? Доведи! Покажи будинок, холодильник, одяг, авто! Звідки, кажеш, Мерседес 2021 року випуску в клерка райради? Подарували чи спадщину? Немає відповідності між заробітками та доходами – винен, як і твій родич, який розкрадав їжу для бійців ЗСУ.

Жорстоко? А чи не є ще більшою жорстокістю до нас самих, до української Нації красти державне – тобто Наше?!! Тоді коли вирішується саме наше подальше існування та життя!

Слово честі, краще навіть не знати деякі речі... Неприємно і страшно...