"Про жаби та гадюки"

Події, які почали розвиватися на росії з першої половини дня 23 червня та набули яскравості вечірніми зверненнями Пригожина, стали несподіванкою для більшості простих пересічних росіян. Не те, щоб вони не очікували, немає. Чекали, хотіли, але не вірили у саму можливість того, що хтось наважиться піти проти кремлівського божевілля та злочинності.

Лягаючи спати після таких подій, багато хто вважав, що вранці це все виявиться "пшиком", черговою "каламуткою" кремля з незрозумілими на перший погляд цілями. Але виступ Путіна о 9-й ранку, його переляк і спроби грати "батька народів" для тих, кого він зневажає і веде на заклання - для самих росіян, дали зрозуміти, що Пригожин - це серйозно.

Сьогодні путін припустився чергової помилки. Очевидно, останню за своє і так вже надто довге життя. Він не "здав" шойгу, Герасимова та інших "вояк", а визначив Пригожина як зрадника та загрозу. Швидше за все, старого бовдура знову ввели в оману, як і взимку 2022 року. Царські доповідачі заспокоїли пристарку розповідями про те, що "два джипи і один БТР вагнера" жодним чином не становлять серйозної загрози диктатурі. Сьогодні путін втратив останній шанс завершити війну і перекласти відповідальність на "цапів-відбувайлів", які "задурили розум старичку, скориставшись його довірливістю".

Не вгадав диктатор. Станом на 12 годину 24 червня "композитори" захопили Воронеж та Ростов. Рухаються у бік Москви. Не на джипах, а на танках, збиваючи гелікоптери та транспортні літаки військових регулярної армії Росії. Режим КТО введений у Москві і Воронежі. Спецназ перекриває шляхи та мости, що ведуть до "серця імперії". Але чи це врятує режим?

Чим би не закінчилося протистояння кухаря та царя, Росія вже не повернеться до стану 22 червня, коли пересічні росіяни скаржилися на санкції та спостерігали, як звірі руйнують Україну. За винятком окремих територій, куди доходили РДК і долітали наші БПЛА, війна була для них "десь там". Сьогодні з самого ранку мабуть багато жителів Ростова, побачивши танки на вулицях міста, зрозуміли, що війна - зовсім поряд. А ще, що зовсім поряд звільнення від диктатури дурня-злочинця, який зрадив і знищив свою країну за час свого правління.

Багато емоцій, багато інформації, багато думок. Але для висновків щодо подальшого перебігу подій на росії їх недостатньо. Чи не потрібно бажане видавати за реальність. Пригожин – ворог. Розумніший і спритніший, ніж старі бовдури з Генштабу РФ. І Пригожин жодного разу не говорив про необхідність припинення війни проти України. Так, він публічно поважав героїзм наших захисників. Але він – ворог. Принаймні поки що. Далі буде видно.

Але це не головне. Як би там не було, знищуючи один одного, рф стає слабшим. Це тішить і дає надію на те, що українці зможуть скористатися таким послабленням та довершать справу розгромом та довгоочікуваною перемогою.

А ще важливою є реакція російського суспільства, яке зараз отримало свій шанс на зміни. На руйнування тиранії кремля та побудова чогось нового, можливо, найкращого. Для них самих і для всіх інших країн, яким Путін та Ко вже як кістка у горлі. "На гальмах" події за участю "вагнерів" уже не спустиш. Занадто гаряче і занадто публічно все йде. Чим закінчиться – не відомо. Але якщо росіяни не скористаються такою можливістю прибрати з дошки фігуру диктатора та його оточення, а залишаться осторонь подій, що розгортаються на російському дворі, то буде кінцевим сигналом про повну втрату розуму російською нацією.

Тоді нам буде дуже важко... Ховати їх усіх.