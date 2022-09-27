Про почуття...

Як можна не ненавидіти росію?

Жодна країна не завдавала більшої шкоди, болю, горя Україні, ніж її «сусід». Путін, не путін, яка різниця? 142 мільйони населення – і один диктатор. Є гарний вислів, на межі цензурності: «Сучка не захоче – пес не схопиться». Путін «схопився», виходить, що інший бік процесу цього захотів. Або ж прикидалася «колодою», поки її ґвалтував уздовж і в поперек «вінценосний» збоченець.

Очікування, що «росія» «як один» повстане проти режиму після рішення про «часткову» мобілізацію, не виправдалися. Кому повставати? Як таргани від тапка кинулися тікати від мобілізації на всі боки світу найрозумніші на загальному тлі з тих, хто мав таку можливість. Тремтячими руками здираючи з власного чола та власних автомобілів таку «скріпну» букву «Z», яку встигли наліпити, сподіваючись, що війна/спецоперація особисто для них тільки транслюватиметься на широкому екрані в режимі он-лайн. З попкорном та «імпортозамінним» колом. Війна «вийшла» з телеекранів, шокувавши «кухонних» лібералів і спонукавши їх пішим строєм крокувати у бік кордонів «імперії», про «велич» якої вони так цікаво розповідали «під чарку».

Переважна більшість «призовників» обрала звичний для себе шлях «примусової алкоголізації з переведенням у термінальну стадію алкогольного психозу» та в стані «синіх зомбі» потягнулась до військкоматів. Хто сам «потягнувся», когось потягли… У чергу на отримання іржавих «калашів» та поліетиленових пакетів. Супроводжуючи це дійство звичними для російських святкових заходів бійками, лайкою, демонстрацією останніх моделей спідньої білизни і сльозами за таку недоречність і не вчасно розбиту пляшку горілки, без якої «войовничість» миттєво перетворюється на соплі.

Зрозуміло, що до нашої ненависті приєдналася ще й наша огида. Огида до країни, яка в баранячій (перепрошую у справжніх баранів – представників світу тварин) покірності, колонами по-троє, слідує «під ніж» обличчя, якого ну ніяк не можна вважати повноцінною людиною. Путін – не людина, він – злоякісна пухлина, що поширила свої метастази по тілу росії і перетворила її на «живий і ще ходячий» мерзенний труп.

На додаток до ненависті та огид ще є почуття жалю. Знаєте, такої жалю, як коли бачиш маленьке цуценя, яке зламало ніжку і стрибає «на трьох» за тобою під дощем, сподіваючись, що ти, милосердний, забереш її до себе додому, нагодуєш, зігрієш і вилікуєш.

Саме такий серцевий жаль виникає, коли бачиш, як мешканки якутії, жінки та діти, «водять традиційний якутський хоровод – осуохай» навколо російських силовиків, намагаючись то розчулювати поліцейських, то зачарувати їх, щоб не забирали чоловіків та дітей на війну.. Регіон, який зазнав чи не найбільших втрат від злочинної путінської війни, де практично кожному мешканцю чоловічої статі окремих віддалених поселень влада кремля надала путівку на концерт кобзону, знайшов сили лише на «жіночо-дитячий» хоровод?!! Серйозно?!! Цуценя на трьох лапках крім жалю викликає повагу. Бо воно вперто біжить за тобою. Намагається витримати, не померти, подолати власний біль та неміч! Воно не лежить і не плаче, а з останніх сил намагається зберегти своє життя!

Це не про Росію... Вона «лежать і плаче». І диктатор, який звикли до тваринної покори власного народу, робить з нею все, що хоче. Щоправда, останнім часом трохи втомився. Взяв перекур і поїхав відпочити. А росія застигла в позі «а ля ваш» і приречено чекає, коли «господар» повернеться, сповнений «сил та натхнення». І знову «скочить»...